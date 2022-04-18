4-месячная девочка умерла от коронавируса в Новосибирской области

В Новосибирской области коронавирус за сутки обнаружили еще у 152 человек. Скончались 10 пациентов, среди них — 4-месячная девочка.



— По данным оперативного штаба, на утро 18 апреля в регионе зарегистрировано 254 694 случая коронавируса, 152 — за сутки, в том числе у 37 078 детей, 19 — за сутки. 247 222 пациента полностью выздоровели, 280 — за сутки. Скончались десять пациентов: мужчины в возрасте 81 года, 85 лет, девочка в возрасте 4 месяцев и женщины в возрасте 60 лет, 69 лет, 72 лет, 78 лет, 85 лет, 86 лет, 88 лет, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.