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4-месячная девочка умерла от коронавируса в Новосибирской области

За сутки заболевание обнаружили у 152 человек

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В больницах лежат 690 человек с подтвержденным диагнозом и подозрением на него

В больницах лежат 690 человек с подтвержденным диагнозом и подозрением на него

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В Новосибирской области коронавирус за сутки обнаружили еще у 152 человек. Скончались 10 пациентов, среди них — 4-месячная девочка.

— По данным оперативного штаба, на утро 18 апреля в регионе зарегистрировано 254 694 случая коронавируса, 152 — за сутки, в том числе у 37 078 детей, 19 — за сутки. 247 222 пациента полностью выздоровели, 280 — за сутки. Скончались десять пациентов: мужчины в возрасте 81 года, 85 лет, девочка в возрасте 4 месяцев и женщины в возрасте 60 лет, 69 лет, 72 лет, 78 лет, 85 лет, 86 лет, 88 лет, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.

Всего в регионе от ковида скончались 5557 пациентов.

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В больницах находятся 690 человек с подтвержденным диагнозом и подозрением на него. В реанимациях лежат 109 пациентов, из них 17 — на искусственной вентиляции легких.

На прошлой неделе оперативный штаб сообщил о том, что от коронавируса в Новосибирской области умер полугодовалый мальчик. 12 апреля сообщалось о смерти трехмесячного ребенка.

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