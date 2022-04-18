4-месячная девочка умерла от коронавируса в Новосибирской области
За сутки заболевание обнаружили у 152 человек
В Новосибирской области коронавирус за сутки обнаружили еще у 152 человек. Скончались 10 пациентов, среди них — 4-месячная девочка.
— По данным оперативного штаба, на утро
Всего в регионе от ковида скончались 5557 пациентов.
В больницах находятся 690 человек с подтвержденным диагнозом и подозрением на него. В реанимациях лежат 109 пациентов, из них 17 — на искусственной вентиляции легких.
На прошлой неделе оперативный штаб сообщил о том, что от коронавируса в Новосибирской области умер полугодовалый мальчик.