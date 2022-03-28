Онколог назвал 20 продуктов, в которых больше всего антиоксидантов

Чтобы наш организм работал как часы, а иммунная система могла справляться с различными инфекциями, необходимо поддерживать баланс витаминов и минералов, рассказывает «Доктор Питер». Иногда дефицит всего лишь одного макроэлемента может спровоцировать резкое ухудшение состояния, например, вызвать бессонницу, апатию, стать причиной постоянной головной боли или хронической усталости. Поэтому так важно следить за своим рационом и принимать те витамины, которые вам назначил врач.
Один из необходимых элементов — это антиоксиданты. Какие функции они выполняют в организме и как не допустить их дефицита, рассказал врач-онколог Иван Карасев.
Иван Карасев — старший научный сотрудник, кандидат медицинских наук, хирург-онколог, эндоскопист.
— Антиоксидант — это молекула, которая способна препятствовать протеканию опасных для организма цепных реакций, которые запускаются свободными радикалами. Антиоксиданты выполняют роль природного щита для организма. Основными антиоксидантами, содержащимися в продуктах питания, являются полифенолы, каротиноиды, а также некоторые витамины и минералы, — объясняет эксперт.
Про молекулы
Разберем антиоксиданты на молекулы. Их можно разделить на следующие виды:
- Убихинон, он же коэнзим Q10. Это общепризнанный «код молодости» нашей кожи. Молекулы кофермента Q стабильно генерируют поток энергии в
2-мембранныхорганеллах клеток и защищают их от токсического действия оксидантов — веществ, которые появляются в нашем организме в результате нарушения обменных процессов;
- Ликопин. Каротиноидный пигмент, который влияет на окраску фруктов и овощей красного цвета. Блокирует создание свободных радикалов, уменьшает вредное воздействие ультрафиолета, воспаления;
- Аскорбиновая кислота, или витамин С. Ускоряет выработку коллагена, восстанавливает проницаемость и тонус капилляров, продлевает действие сопутствующих антиоксидантов, таких как ретинол, селен, токоферол. Витамин С — один из самых известных и лучших неферментных антиоксидантов;
- Токоферол, или витамин Е. Известный всем источник красоты. Мощнейший антиокислитель, верный защитник клеточных мембран;
- Растительные полифенолы, другое название — флавоноиды. Улучшают дыхание кожи, нормализуют гормональный фон, уменьшают воспалительный процесс, укрепляют иммунную систему, повышают тонус капилляров.
В каких продуктах их искать
- Убихинон — «код молодости» — содержится в сельди, арахисе, семенах кунжута, фисташках;
- Ликопином, который блокирует воспаления и свободные радикалы, богаты шиповник, грейпфрут, томаты и томатная паста, арбузы;
- Ответственный за выработку коллагена витамин С содержится в плодах шиповника, черной смородины, облепихе, красном болгарском перце, зелени;
- Источник красоты, витамин Е, можно найти в растительных маслах, орехах, черносливе;
- Верные помощники красивой кожи и регуляторы гормонального фона — флавоноиды — содержатся в зеленом чае, винограде, яблоках, какао, сое, куркуме, ягодах и брокколи.
Кстати, продлить жизнь, замедлить старение, защитить от некоторых болезней может не только еда, но и дополнение к ней — специи. Это уже подтвердили многочисленные исследования. О рационе долгожителей, специях, замедляющих старение и снижающих риск смерти, полезных витаминах и продуктах, продлевающих молодость, рассказала эксперт Академии врачей Ирина Юзуп.