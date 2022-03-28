Онколог назвал 20 продуктов, в которых больше всего антиоксидантов

Чтобы наш организм работал как часы, а иммунная система могла справляться с различными инфекциями, необходимо поддерживать баланс витаминов и минералов, рассказывает «Доктор Питер». Иногда дефицит всего лишь одного макроэлемента может спровоцировать резкое ухудшение состояния, например, вызвать бессонницу, апатию, стать причиной постоянной головной боли или хронической усталости. Поэтому так важно следить за своим рационом и принимать те витамины, которые вам назначил врач.



Один из необходимых элементов — это антиоксиданты. Какие функции они выполняют в организме и как не допустить их дефицита, рассказал врач-онколог Иван Карасев.

