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Новосибирцев зовут на диагностику туберкулеза возле двух торговых центров

Акция приурочена ко дню борьбы с этой болезнью

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Акция пройдет 24 марта

Акция пройдет 24 марта

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В Новосибирске 24 марта пройдет выездная акция, во время которой жители смогут пройти диагностику туберкулеза.

— Во Всемирный день борьбы с туберкулезом в рамках специальной выездной акции жители Новосибирска смогут пройти диагностику туберкулеза в передвижных медицинских комплексах, оснащенных флюорографами, — рассказали в пресс-службе Правительства Новосибирской области.

Передвижные комплексы будут работать 24 марта с 10:00 до 19:00 возле торгово-развлекательных центров: «Ройял Парк» (Красный проспект, 101) и «Сан Сити» (пл. Карла Маркса, 7).

Новосибирская область вошла в топ-10 опасных регионов по числу заболевших ВИЧ в 2020 году. Причиной смерти чаще всего становится туберкулез.

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