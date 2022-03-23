Новосибирцев зовут на диагностику туберкулеза возле двух торговых центров

В Новосибирске 24 марта пройдет выездная акция, во время которой жители смогут пройти диагностику туберкулеза.
— Во Всемирный день борьбы с туберкулезом в рамках специальной выездной акции жители Новосибирска смогут пройти диагностику туберкулеза в передвижных медицинских комплексах, оснащенных флюорографами, — рассказали в пресс-службе Правительства Новосибирской области.
Передвижные комплексы будут работать 24 марта с 10:00 до 19:00 возле торгово-развлекательных центров: «Ройял Парк» (Красный проспект, 101) и «Сан Сити» (пл. Карла Маркса, 7).
Новосибирская область вошла в топ-10 опасных регионов по числу заболевших ВИЧ в 2020 году. Причиной смерти чаще всего становится туберкулез.