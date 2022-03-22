Общий анализ крови: зачем его делать и как разобраться в результатах

Без врача сделать это будет трудно. Только медик может правильно интерпретировать то, что написано на бланке с результатами: на основании состояния пациента, истории его болезни и клинической картины (жалобы на здоровье и наличие заболеваний). Ведь даже самые небольшие изменения в количестве, например, лейкоцитов, могут говорить как об анемии, так и о наличии ВИЧ-инфекции.



— Самостоятельно разобраться можно только в том, нормальные ли показатели у человека или есть какие-то отклонения, — рассказывает Елена Карбовничая, заведующая клинико-диагностической лаборатории «УГМК-Здоровье». — Если результаты теста укладываются в референсные значения, то можно не беспокоиться и к врачу не идти. Но если какие-то показатели выходят за границы нормы, то в этом случае нужно сходить хотя бы к терапевту, чтобы оценить серьезность изменений в общем анализе крови.



Многие параметры в исследовании крови неспецифичны — они могут указывать как на отсутствие проблем со здоровьем, так и на широкий пласт болезней. Поэтому в первую очередь нужно обращать внимание на самые важные параметры — это эритроциты, лейкоциты (клетки белой крови), гемоглобин.



— Как правило, пациенту, который получил результаты теста, достаточно посмотреть на количество лейкоцитов, эритроцитов и гемоглобина, — говорит Елена Карбовничая. — Соотношение клеток эритроцитов и гемоглобина характеризует качество эритроцитов (основных клеток крови). Если с этим всё нормально, значит, никаких серьезных проблем в организме нет.

