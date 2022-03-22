Общий анализ крови: зачем его делать и как разобраться в результатах

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Что такое общий анализ крови и для чего он нужен?
Общий анализ крови назначают для диагностики практически любого заболевания. Медсестра делает забор крови из вены или пальца и направляет материал в лабораторию. В результате пациент получает важную информацию о своем здоровье: сведения о составе, количестве и размере клеток крови.
Чаще всего ОАК назначается при заболеваниях системы кроветворения — нарушениях, связанных с изменениями качества и свойств крови, изменениями в строении и функционировании эритроцитов. Так как состав клеток крови постоянен, любое изменение может иметь важное диагностическое значение.
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Зачем его делать?
Врачи рекомендуют делать общий анализ крови минимум раз в год, это поможет вовремя заметить развитие болезни и сохранить здоровье.
Показания к общему анализу крови:
- обследование (при поступлении на работу, оформлении в детский сад, учебное заведение, ежегодный медицинский осмотр);
- контроль успешности используемой терапии против конкретного заболевания;
- плановое обследование перед лечением;
- наблюдение за течением заболевания;
- подозрения на наличие воспалительных или инфекционных заболеваний;
- подозрения на онкологические новообразования, заболевания крови.
Направление на ОАК может дать только врач.
— Если самим себе назначать исследования, можно не сдать то, что нужно, и придется еще раз идти в больницу. Любой скрининг и его объем должны определяться врачом, — поясняет Наталья Эсаулова, заведующая пульмонологическим отделением «Новой больницы». — Если вы решили сдать анализы после инфекции, то есть основные маркеры, на которые стоит обратить внимание и обратиться к врачу при отклонении их от нормальных значений: в первую очередь это уровень лейкоцитов, гемоглобина, скорость оседания эритроцитов.
Пациентам пожилого возраста нельзя судить о наличии заболевания только по показаниям крови. Им нужно сдавать анализы крови дополнительно к общему лечению.
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Как подготовиться к анализу?
Чтобы результат был наиболее объективным, необходимо правильно подготовиться к сдаче анализа. Заведующая клинико-диагностической лабораторией «Новой больницы», врач лабораторной диагностики Галина Шлыкова перечисляет несколько правил, которые нужно соблюдать:
- кровь для ОАК сдается утром натощак или в дневные часы, спустя 4–5 часов после последнего приема пищи;
- за 1–2 дня до исследования нужно исключить из рациона продукты с высоким содержанием жиров и алкоголь;
- за сутки до сдачи анализа стоит отказаться от интенсивных физических нагрузок и приема лекарств (по согласованию с врачом);
- не следует сдавать кровь сразу после физиотерапевтических процедур, обследования с использованием медицинских инструментов, рентгена и УЗИ, массажа и прочих медицинских процедур.
Чтобы отслеживать показания анализов разных периодов, лучше всего проходить исследование в одной медицинской организации — многие лаборатории устанавливают свои референсные значения.
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Можно разобраться в результатах самостоятельно?
Без врача сделать это будет трудно. Только медик может правильно интерпретировать то, что написано на бланке с результатами: на основании состояния пациента, истории его болезни и клинической картины (жалобы на здоровье и наличие заболеваний). Ведь даже самые небольшие изменения в количестве, например, лейкоцитов, могут говорить как об анемии, так и о наличии ВИЧ-инфекции.
— Самостоятельно разобраться можно только в том, нормальные ли показатели у человека или есть какие-то отклонения, — рассказывает Елена Карбовничая, заведующая клинико-диагностической лаборатории «УГМК-Здоровье». — Если результаты теста укладываются в референсные значения, то можно не беспокоиться и к врачу не идти. Но если какие-то показатели выходят за границы нормы, то в этом случае нужно сходить хотя бы к терапевту, чтобы оценить серьезность изменений в общем анализе крови.
Многие параметры в исследовании крови неспецифичны — они могут указывать как на отсутствие проблем со здоровьем, так и на широкий пласт болезней. Поэтому в первую очередь нужно обращать внимание на самые важные параметры — это эритроциты, лейкоциты (клетки белой крови), гемоглобин.
— Как правило, пациенту, который получил результаты теста, достаточно посмотреть на количество лейкоцитов, эритроцитов и гемоглобина, — говорит Елена Карбовничая. — Соотношение клеток эритроцитов и гемоглобина характеризует качество эритроцитов (основных клеток крови). Если с этим всё нормально, значит, никаких серьезных проблем в организме нет.
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Эритроциты
Эритроциты (в результатах обозначаются RBC) — красные кровяные клетки, которые содержат гемоглобин и транспортируют по кровеносным сосудам кислород и углекислый газ. Они участвуют в транспорте питательных веществ, иммунных реакциях и помогают поддерживать кислотно-щелочное равновесие.
Норма эритроцитов в крови — 3,8–6,5 × 10/12 л.
Повышенный уровень эритроцитов может быть при:
- эритремии, горной болезни, курении, интенсивных физических нагрузках, гипертонии;
- хронических заболеваниях легких с выраженной дыхательной и сердечно-легочной недостаточностью;
- врожденных и приобретенных пороках сердца с гипоксией органов.
Пониженный уровень эритроцитов может быть при:
- несбалансированном питании с дефицитом железа, витамина B12 или фолиевой кислоты;
- состояниях, вызывающих разрушение эритроцитов (например, гемолитическая анемия, вызванная аутоиммунными процессами или дефектами самих эритроцитов);
- кровотечении в пищеварительном тракте (например, при язвах, полипах, раке толстой кишки).
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Гемоглобин
Гемоглобин (Hb) — белок, который содержится в эритроцитах. Основная функция гемоглобина — дыхательная. На уровень гемоглобина влияют пол, возраст, заболевания и индивидуальные особенности организма. При нехватке гемоглобина может начаться кислородное голодание.
Обычно анализ крови на гемоглобин назначают при общем обследовании либо для отслеживания реакции организма на лечение и назначенные препараты.
Норма гемоглобина в крови: для женщин — не менее 120–145 г/л, для мужчин — не менее 130–150 г/л.
Повышенный уровень гемоглобина может быть при:
- эритремии, болезни Вакеза;
- заболевании легких;
- врожденном пороке сердца.
Также высокий гемоглобин характерен для курящих людей.
Пониженный уровень гемоглобина может быть при:
- заболеваниях костного мозга (лейкозе, лимфоме, анемии различного генеза);
- почечной недостаточности.
Уровень гемоглобина часто понижается после лечения антибиотиками и другими лекарствами.
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Гематокрит
Гематокрит (Hct) — расчетная величина, которая отражает количество эритроцитов в крови. Если эритроциты нормального объема, то гематокрит будет напрямую отражать количество эритроцитов в кровотоке, если уровень эритроцитов низкий, то и гематокрит будет пониженный.
Галина Шлыкова говорит, что норма гематокрита в крови: для женщин — 36–46% (0,36–0,46), для мужчин — 40–50% (0,40–0,50).
Повышенный уровень гематокрита может быть при:
- обезвоживании (диарее, употреблении малого количества жидкости, занятиях спортом, высокой температуре);
- при ряде гематологических заболеваний (эритремия, ХМЛ).
Высокие цифры встречаются у новорожденных детей в первые дни жизни.
Пониженный уровень гематокрита может возникать из-за анемии, кровопотери, разрушении эритроцитов (гемолизе). Также гематокрит снижается после капельниц, поэтому сдавать кровь на анализ сразу после процедуры не стоит.
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Эритроцитарные индексы
Этот показатель тоже пишут в результатах, но разобраться в нем без помощи специалиста не так уж просто. Эритроцитарные индексы (RBC) показывают состояние эритроцитов в крови. Чаще всего анализ эритроцитарных индексов нужен для диагностики анемии.
Основные показатели эритроцитарных индексов:
- RDW — ширина распределения эритроцитов по объему, в норме — 11,5–14,5%;
- MCHС — средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах, в норме 330–380 g/l;
- MCH — среднее содержание гемоглобина в отдельном эритроците, в норме 24–35 pg;
- MCV — средний объем эритроцита, в норме 75–95 f/l.
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Тромбоциты
Тромбоциты (PC) — самые маленькие клетки крови, которые участвуют в процессе ее свертывания. Их основная роль — образование сгустка крови, закрывающего рану.
Норма тромбоцитов у здорового человека — 150–380 × 109/л.
Уровень тромбоцитов может повыситься после физического перенапряжения, сильного стресса и обезвоживания. Если уровень тромбоцитов выше 500 × 10/9 л, то это чревато образованием тромбов.
На фоне высоких показателей могут возникать эритремия, хронический миелолейкоз, воспалительные заболевания, туберкулез, злокачественные новообразования.
При пониженных тромбоцитах возникают характерные симптомы: кровоточивость десен, появление синяков, частые кровоизлияния в склеру. Это может указывать как на острый лейкоз, так и на лучевую болезнь, различные виды рака.
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Лейкоциты
Лейкоциты (WBC) — это клетки белой крови, они отвечают за защиту нашего организма от инфекций. Этот показатель напрямую влияет на уровень иммунитета нашего организма. Клеток лейкоцитов намного меньше, чем красных клеток крови, и их количество меняется в зависимости от возраста, здоровья и эмоционального состояния человека.
В норме лейкоциты в крови у взрослых мужчин и женщин содержатся в количестве 4–9 × 10/9 ед./л. У беременных женщин уровень лейкоцитов незначительно повышен.
Содержание лейкоцитов у ребенка на порядок выше: в возрасте трех лет нормальный диапазон — 6–17 × 10/9 ед./л, а к десяти годам — 6,1–11,4 × 10/9 ед./л.
— У пожилых людей уровень лейкоцитов понижен на 2–3% от нормы. Защитные функции организма падают, и это одна из причин, почему у людей в возрасте ослаблен иммунитет, — объясняет врач лабораторной диагностики Галина Шлыкова.
Повышение лейкоцитов говорит об остром патологическом процессе в организме, инфекционных заболеваниях любой природы, воспалительных процессах и некоторых онкологических заболеваниях.
Уровень лейкоцитов может понизиться при вирусных заболеваниях, заболеваниях крови, лучевой болезни и химиотерапии.
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Нейтрофилы
Нейтрофилы (NE) — самая многочисленная фракция лейкоцитов. Их главная функция — защитная. Абсолютное количество нейтрофилов позволяет оценить способность организма бороться с бактериальными инфекциями.
В норме они составляют 46–72% в организме человека.
Уровень нейтрофилов повышается при болезнях костного мозга, в качестве защитной реакции на заражение организма, бактериальных или грибковых инфекциях и воспалительных процессах. Также нейтрофилы повышаются у женщин во время вынашивания ребенка и родов.
Пониженный уровень нейтрофилов возможен при:
- остром лейкозе;
- апластической анемии (болезнь костного мозга);
- бактериальных инфекциях;
- вирусном гепатите и гриппе.
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Эозинофилы
Эозинофилы (EO) — это один из видов лейкоцитов. Его содержание в норме — 1–5%. Основная задача этих клеток — борьба с крупными паразитами в организме человека, например, круглыми и ленточными червями.
Повышенный уровень эозинофилов возможен при:
- паразитарных и аллергических заболеваниях;
- бронхиальной астме;
- пищевой аллергии;
- при гематологическом заболевании (ХМЛ).
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Базофилы
Базофилы (BA) являются самой малочисленной группой лейкоцитов, в процентном соотношении на их долю приходится всего до 1% лейкоцитов.
Чаще всего базофилы повышаются при аллергии и кровопотерях, но происходит это редко. Из-за того, что базофилов в принципе очень мало в организме, их уменьшение не является маркером ухудшения здоровья человека.
Эозинофилы и базофилы являются клетками, которые можно отнести к прямым маркерам реакции гиперчувствительности в организме (аллергические реакции).
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Моноциты
Моноциты (MO) — зрелые, крупные лейкоциты. Эти клетки живут в крови около 20–40 часов, в течение которых разрушают старые клетки эритроцитов. Тем самым моноциты помогают иммунной системе быстрее восстанавливаться.
Норма моноцитов в крови — 2–12%.
Повышение моноцитов происходит при:
- высокой температуре;
- инфекционных заболеваниях (мононуклеоз, скарлатина, бактериальная пневмония) и после болезни.
Снижение моноцитов нормально и не говорит о проблемах со здоровьем.
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Лимфоциты
Лимфоциты (LYM) — вторые по значимости клетки для поддержания иммунитета. Повышение их концентрации называется лимфоцитоз.
Норма лимфоцитов в крови — 18–40%.
Повышение лимфоцитов происходит при болезнях костного мозга и в качестве защитной реакции на бактерии.
Пониженный уровень лимфоцитов встречается при вирусных и бактериальных инфекциях, например, при туберкулезе, мононуклеозе, коклюше, СПИДе.
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СОЭ
Еще один важный показатель — скорость оседания эритроцитов.
— Он не всегда указывается в бланке общего анализа, но тоже должен присутствовать как скрининговый тест, — поясняет Елена Карбовничая. — Скорость оседания эритроцитов характеризует степень воспалительных реакций организма.
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