Кардиолог объяснил, как понять, что болит именно сердце

Боль в груди слева мы автоматически считаем болью в сердце. Но на самом деле это может быть и мышечная боль, проблемы с желудком тоже могут так себя проявлять. Самому в причинах разобраться может быть очень сложно, но необходимо, чтобы не пропустить тот тревожный симптом, который требует срочной помощи врача.



Как понять, что болит именно сердце, «Доктор Питер» спросил у врача-кардиолога.

— Многие люди испытывали когда-либо боли в области сердца, но не всегда это связано именно с сердцем, — говорит кардиолог Мария Яковлева.

