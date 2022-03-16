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Концессионер четвертого моста рассказал о ходе строительства поликлиник в Новосибирске — показываем фото

В двух районах завершили работы на нулевых этапах

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В здании поликлиники <nobr class="_">№ 7</nobr> строители приступили к работам на втором этаже

В здании поликлиники № 7 строители приступили к работам на втором этаже

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В Новосибирске завершили работы на нулевых этапах строительства поликлиник в Октябрьском и Заельцовском районах. Работы по проекту государственно-частного партнерства ведет группа «ВИС».

Группа «ВИС» — концессионер строительства в Новосибирске четвертого моста, двух мусороперерабатывающих заводов, семи поликлиник и складов для Минобороны ориентировочной стоимостью 30 миллиардов рублей. Выручка АО «Группа "ВИС"» по итогам 2020 года — 499,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 436,4 миллиона.

— Работы на нулевых циклах зданий полностью завершены по поликлиникам № 7 и 27 в Октябрьском и Заельцовском районах. Здесь строители уже работают на отметке первых этажей, а на здании поликлиники № 7 приступили к возведению второго этажа, — сообщила пресс-служба «ВИС».

В поликлиниках установят современное оборудование

В поликлиниках установят современное оборудование

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Поликлинику № 7 строят на улице Пролетарской. Она рассчитана на 920 посещений в смену. Поликлиника № 27 на Ереванской — на 658 пациентов.

Работы планируют завершить в 2022 году

Работы планируют завершить в 2022 году

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Также строительство ведется на улице Татьяны Снежиной, где откроют поликлинику № 2. Сейчас там на 90% выполнены работы на нулевом цикле. Здание будет рассчитано на 939 посещений в смену, организация будет обслуживать 50 000 человек.

Затраты на строительство оценивают в 7,8 миллиарда рублей. 80% средств составят частные инвестиции. В прошлом году на работы выделили капитальный грант в размере 600 миллионов рублей.

Всего по программе ГЧП в Новосибирске построят семь поликлиник. Мы показывали на карте, где именно. Почитайте, какое оборудование установят в новых зданиях.

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