Концессионер четвертого моста рассказал о ходе строительства поликлиник в Новосибирске — показываем фото

В Новосибирске завершили работы на нулевых этапах строительства поликлиник в Октябрьском и Заельцовском районах. Работы по проекту государственно-частного партнерства ведет группа «ВИС».
Группа «ВИС» — концессионер строительства в Новосибирске четвертого моста, двух мусороперерабатывающих заводов, семи поликлиник и складов для Минобороны ориентировочной стоимостью 30 миллиардов рублей. Выручка АО «Группа "ВИС"» по итогам 2020 года — 499,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 436,4 миллиона.
— Работы на нулевых циклах зданий полностью завершены по поликлиникам
Поликлинику
Также строительство ведется на улице Татьяны Снежиной, где откроют поликлинику
Затраты на строительство оценивают в 7,8 миллиарда рублей. 80% средств составят частные инвестиции. В прошлом году на работы выделили капитальный грант в размере 600 миллионов рублей.
Всего по программе ГЧП в Новосибирске построят семь поликлиник. Мы показывали на карте, где именно. Почитайте, какое оборудование установят в новых зданиях.