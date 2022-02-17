Это правда, что в России не осталось детей, которые не болели ковидом? О чем говорят ученые и врачи

В России скоро должны начаться клинические испытания вакцины «Спутник М» на возрастной категории от 6 до 11 лет. Однако ее создатели из НИЦ имени Гамалеи столкнулись с тем, что не смогли найти в Москве детей, которые бы не переболели (или не перенесли бессимптомно) COVID-19. Именно на такой группе детей и должны были проходить испытания вакцины.



— Невозможно найти тех, кто не сталкивался с коронавирусом. Конечно, можно попробовать поискать где-то подальше от Москвы, от больших городов, но организационно это непросто, — сообщил директор центра Александр Гинцбург в интервью журналистам. По его словам, теперь протокол клинических исследований вакцины надо менять. Сейчас исследователи ждут, когда им дадут разрешение на то, что нижняя граница по антителам будет не ноль, а 100 единиц. А MSK1.RU решил выяснить у ученых и врачей, правда ли, что все дети страны уже переболели ковидом.

