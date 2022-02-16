«Скоро перевалим за максимум»: новосибирский ученый дал прогноз по развитию пятой волны ковида

Окончания пятой волны коронавируса в Новосибирской области ожидают к середине марта. Такой прогноз дал Сергей Седых, сотрудник института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН.
— Мы, похоже, скоро перевалим за максимум. Не может расти число заразившихся бесконечно, со временем оно снизится. Я думаю, что это произойдет в ближайшие дни, судя по тому, что в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах происходит. Будет постепенный спад. Он будет не таким резким, каким был рост. Тем не менее, наверное, к середине марта мы эту волну пройдем, — такой прогноз дал ученый
Что еще известно о пятой волне — читайте в нашей онлайн-трансляции с выступления губернатора Андрея Травникова и министра здравоохранения НСО Константина Хальзова. Также глава региона рассказал, как сам перенес ковид.