«Встретимся с бронхитами и гайморитами»: врачи рассказали, какие осложнения ждать после омикрона

— Нужно понимать, что это всё еще тот же самый коронавирус, который может вызывать постковидные изменения и они могут и не отличаться от изменений, которые вызывали предыдущие штаммы, — говорит пульмонолог Алексей Кривоногов. — Сейчас говорить рано, поскольку мы видим только нарастание заболеваемости до пика. Пиком считается, если в течение двух недель держится одинаковый уровень заболеваемости, а уровень выписанных пациентов в это же время становится выше. Вирус мутировал, поэтому на этот вопрос мы сможем ответить позже, когда действительно увидим различие.



Алексей Кривоногов — пульмонолог, руководитель Центра диагностики и лечения последствий новой коронавирусной инфекции «Новой больницы» в Екатеринбурге.



Под «постковидом» врачи понимают не просто плохое самочувствие, которое может быть после болезни — этот диагноз ставят, если жалобы сохраняются в течение 12 и более недель и других причин у них нет. Поскольку омикрон до России добрался в декабре, а взрывной рост начался в январе, к середине февраля о постковиде у наших врачей просто нет данных.

