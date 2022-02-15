«Встретимся с бронхитами и гайморитами»: врачи рассказали, какие осложнения ждать после омикрона

Уже в первый год пандемии коронавируса врачи и ученые обратили внимание, что ковид не проходит даром для пациентов: жалобы нередко сохраняются и после выздоровления, а иногда появляются и новые. В конце концов это состояние описали и выделили в отдельное заболевание, в Международной классификации болезней появилось название PASC (post-acute sequelae of COVID-19), но в быту его чаще именуют постковидом. Мы поговорили с врачами, чтобы разобраться, как изменился постковид с приходом штамма омикрон, который несколько отличается от своих предшественников.
— Нужно понимать, что это всё еще тот же самый коронавирус, который может вызывать постковидные изменения и они могут и не отличаться от изменений, которые вызывали предыдущие штаммы, — говорит пульмонолог Алексей Кривоногов. — Сейчас говорить рано, поскольку мы видим только нарастание заболеваемости до пика. Пиком считается, если в течение двух недель держится одинаковый уровень заболеваемости, а уровень выписанных пациентов в это же время становится выше. Вирус мутировал, поэтому на этот вопрос мы сможем ответить позже, когда действительно увидим различие.
Алексей Кривоногов — пульмонолог, руководитель Центра диагностики и лечения последствий новой коронавирусной инфекции «Новой больницы» в Екатеринбурге.
Под «постковидом» врачи понимают не просто плохое самочувствие, которое может быть после болезни — этот диагноз ставят, если жалобы сохраняются в течение 12 и более недель и других причин у них нет. Поскольку омикрон до России добрался в декабре, а взрывной рост начался в январе, к середине февраля о постковиде у наших врачей просто нет данных.
— Зная данные по миру, мы можем сказать, что такие жалобы, как слабость, усталость, поверхностное дыхание, когнитивные нарушения, проблемы со сном, которые длятся больше нескольких недель, — они характерны и для омикрона тоже, — говорит терапевт Иван Скороходов. — Есть некоторые данные, что у пациентов, заболевание у которых протекало легко, такой синдром может встречаться чаще. Пока у нас нет этому объяснения, это просто данные статистики. Мы еще не до конца знаем, что этот вирус делает. Самое заметное — это поражение верхних и нижних дыхательных путей. Но ученые говорят, что при посмертном изучении вирус могут находить практически во всех органах и тканях, кардиологи рассказывают о миокардитах, гастроэнтерологи — о ковидных гепатитах, неврологи — о поражении нервной системы. Возможно, при кажущемся легком течении поражение идет не дыхательных путей, а чего-то еще, допустим, центральной нервной системы.
Иван Скороходов — практикующий терапевт, врач — аллерголог-иммунолог. Член Российской ассоциации аллергологов и иммунологов.
Иван Скороходов говорит, что при этом сейчас нет данных, что после омикрона, который чаще вызывает легкие формы, постковида будет больше. По его словам, первые публикации на эту тему иностранных ученых показывают, что при омикроне не увеличивается частота постковидного синдрома. Но больных в целом существенно больше, поэтому и встречать мы его будем чаще.
— С учетом массовой заболеваемости со стороны верхних дыхательных путей мы встретимся в отдаленном периоде с бронхитами, гайморитами, фарингитами и так далее, — предполагает доктор Алексей Кривоногов. — Но чтобы утверждать о характерном для омикрона постковидном синдроме, у нас пока нет достаточных данных.
Иммунолог Иван Скороходов высказывает надежду, что из-за особенностей течения омикрона после него может быть меньше осложнений, связанных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
СЮЖЕТ
— Если говорить о тромбозах, инфарктах, инсультах — есть ассоциация между нарушением свертываемости и образованием тромбов и тяжестью течения заболевания. Пока кажется, что при омикроне рисков должно быть меньше, потому что омикрон реже вызывает тяжелые формы заболевания, — говорит Скороходов.
Для того, чтобы врачи накопили данные об изменениях после перенесенной болезни — нужно, чтобы люди обращались с жалобами, чтобы медики их наблюдали в стадии выздоровления. Но лавинообразная заболеваемость, по словам Ивана Скороходова и так перегрузила амбулаторное звено, оно не справляется даже с острыми состояниями. Хотя по правилам всем переболевшим ковидом по-прежнему полагается углубленная диспансеризация.