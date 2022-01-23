Потеря аппетита и боль в спине: о чём на самом деле говорят симптомы, которые приписывают омикрону

За последние сутки в России выявили
Изменение температуры
Первое и главное, что нужно знать: коронавирус остается собой, как бы он ни менялся, так что и новый штамм проявляется схоже со своими предшественниками. Среди основных симптомов — повышение температуры: по данным Роспотребнадзора, как правило, она поднимается до 38 градусов, но иногда и выше. При этом у некоторых пациентов наоборот отмечаются низкие значения температуры тела.
— Сейчас нужно быть осторожными из-за спекуляций, которые есть относительно этого вопроса, — говорит пульмонолог Алексей Кривоногов. — Мы имеем дело с коронавирусом, который за два года пандемии менялся неоднократно, были мутации, которые не известны так широко, но вирусологами учтены и имеют названия. Но все штаммы — это тот же самый коронавирус, поэтому говорить о том, что он имеет какие-то клинические различия, достаточно рано.
Алексей Кривоногов — руководитель Центра диагностики и лечения последствий новой коронавирусной инфекции, врач-пульмонолог «Новой больницы», кандидат медицинских наук.
Боль в горле
Несмотря на то что пока нет достаточного количества наблюдений, ученые пытаются делать первые выводы, особенно там, где омикрон уже сильно распространился. Так, в Великобритании опубликовали исследование, в котором приняли участие 175 тысяч человек, инфицированных омикроном, и 88 тысяч, инфицированных дельтой. Все случаи были выявлены с 1 по 28 декабря 2021 года. Исследование показало, что при омикроне пациенты намного чаще жалуются на выраженную интенсивную боль в горле, чем при дельта-штамме.
— Я недавно принимал участие в программе «Док-ток». Среди гостей был главврач одного из подмосковных госпиталей, где уже лечатся пациенты с омикроном. Он подчеркнул, что значительная часть из них говорит о раздирающей боли в горле, — рассказывает врач-эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев.
Александр Соловьев — эксперт лабораторной диагностики, заместитель главного врача МАУ «Клинико-диагностический центр».
Головные боли
Еще одно отличие омикрона, о котором сейчас говорят, — пациентов чаще беспокоят слабость и головные боли. Такие данные опубликовал Роспотребнадзор. Однако врачи подчеркивают: симптомов недостаточно, чтобы определить, каким штаммом заражен пациент.
— Есть единичные исследования там, где уже сейчас много омикрона, что позволяет сравнивать течение болезни у тех, кто болел штаммом дельта, и тех, кто болел омикроном. Но это практически ничего не дает для жизни или лечения человека, — подчеркивает Алексей Кривоногов. — Опираться на такие данные нельзя, это просто научный интерес, чтобы понимать, с чем мы имеем дело. Да, мы можем определить, что новый штамм чаще вызывает боль в горле и реже потерю вкуса. Но это не будет маркером дифференциальной диагностики, если пользоваться только что опубликованными данными — мы просто запутаемся.
Снижение обоняния и вкуса
Этот симптом коронавируса долгое время был чуть ли не самым известным в широких кругах. Как уже говорилось выше, омикрон реже вызывает потерю обоняния. Это подтверждают и исследование английских ученых, и отечественный Роспотребнадзор. По данным ведомства, гораздо реже меняются и вкусовые ощущения. Однако «реже» — не синоним «никогда», поэтому у отдельных пациентов он точно так же может дать потерю запахов.
— У разных людей он может проявляться по-разному, как и классический уханьский штамм, как и дельта. Как он будет проявляться непосредственно в популяции, мы сейчас сказать не можем, потому что у нас нет большого объема наблюдений, — говорит Алексей Кривоногов. — Мы можем брать литературные источники или свидетельства переболевших. Есть мнение, что данный штамм протекает в виде респираторных симптомов, таких как насморк, боль в горле, общее недомогание, головная боль, и реже выявляются изменения в легочной ткани. Но это только предположения, и мы по каким-то данным ненаучным не можем об этом судить. Еще раз хочу повторить: это тот же самый коронавирус, который может вызывать у определенной категории лиц тяжелые формы заболевания, в том числе с поражением легких.
Потеря аппетита
Этот симптом отметили тоже ученые из Великобритании еще в декабре прошлого года. О нем писало британское издание Express. Однако, по мнению российских экспертов, это можно объяснить субъективным восприятием: на потерю аппетита люди обращают внимание, когда нет других, более заметных симптомов.
— Дело не в самом возбудителе, дело в тяжести заболевания, которая зависит от того, кто болеет. Да, теперь склонность к более низкой температуре. За счет чего? Процент легких случаев увеличился, — объясняет иммунолог Николай Крючков. — Но и количество заболевших увеличилось, в том числе за счет прорывных инфекций — когда болеют люди, уже имеющие иммунитет. У них болезнь протекает значительно легче. Почему, например, симптом «потеря аппетита» иногда выходит на первый план? Потому что других симптомов нет или мало. Сейчас говорят, что першение, боль в горле — чаще, потеря обоняния — реже. Но это не значит, что при омикроне принципиально другие симптомы.
Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени
Боль в спине
В декабре прошлого года The Telegraph опубликовал наблюдения доктора Райана Ноаха, исполнительного директора компании Discovery Health, которая является крупнейшим частным страховщиком здоровья в ЮАР. По данным врача, один из свойственных омикрону симптомов — боли в пояснице.
— Все симптомы, о которых мы говорим при коронавирусе, — это всё равно симптомы, свойственные острой респираторно-вирусной инфекции. Такие инфекции возникают через дыхание; если вы помните, когда вы болели гриппом, при высокой температуре у вас могло ломать тело и так далее, — объясняет израильский доктор Борис Бриль. — При коронавирусе это более выражено, более ярко. Это вирус, и реакцию он вызывает точно такую же, как и любая вирусная респираторная инфекция, просто более тяжелую, вот и всё. Есть ли какие-то омикрон-симптомы? Нет, это стандартная инфекция, но более яркая, более тяжелая, более агрессивная.
Борис Бриль — врач анестезиологии и реанимации клиники Ramat Aviv Medical Center, эксперт в области доказательной медицины.
А что еще?
Помимо перечисленных симптомов, при коронавирусе, в том числе и при омикроне, может быть заложенность носа, насморк, чихание, кашель, высыпания, ощущение заложенности в грудной клетке, конъюнктивит, путаность сознания, головные боли, кровохарканье, диарея, тошнота и рвота. Самое главное, о чём говорят все врачи: какими бы ни были симптомы, одной только клинической картины недостаточно для того, чтобы определить штамм коронавируса.
— Я бы сказал, что этот штамм отличается молекулярно-биологическими свойствами, но как он себя проявит в популяции, никто не знает, нет достоверной статистики, это только изучается в данный момент, — говорит Алексей Кривоногов. — Пока омикрон на территории России не преобладает, сейчас стали делать секвенирование (изучение генома вируса. — Прим. ред.), и станет понятно через несколько недель, будет ли преобладать омикрон, будет ли он вызывать тяжелые формы, госпитализацию в отделение реанимации.
Так или иначе любой штамм коронавируса остается опасным. Даже те, кто перенес ковид легко, нередко сталкиваются с тяжелыми последствиями позже — постковидный синдром может выражаться самыми неожиданными проявлениями. Поэтому после инфекции пациентам полагается бесплатная углубленная диспансеризация, список исследований зависит от того, как тяжело человек болел и как чувствует себя сейчас. Подробнее о диспансеризации можно прочитать в этом материале.