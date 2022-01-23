Потеря аппетита и боль в спине: о чём на самом деле говорят симптомы, которые приписывают омикрону

За последние сутки в России выявили 57 212 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это максимум с начала пандемии, во время прошлой волны пик был на уровне 41 335 зараженных. Новый подъем заболеваемости, который начался в январе, специалисты связывают с распространением штамма омикрон. О некоторых его особенностях мы рассказывали в этом материале, а сегодня поговорим о симптомах, с которыми столкнутся люди при заражении новым штаммом коронавируса.



Изменение температуры

Первое и главное, что нужно знать: коронавирус остается собой, как бы он ни менялся, так что и новый штамм проявляется схоже со своими предшественниками. Среди основных симптомов — повышение температуры: по данным Роспотребнадзора, как правило, она поднимается до 38 градусов, но иногда и выше. При этом у некоторых пациентов наоборот отмечаются низкие значения температуры тела.

