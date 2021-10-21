Двойной удар: почему после ковида нужно проверить печень

Гастроэнтеролог Светлана Федорова говорит, что вирус сам по себе обладает повреждающим действием на клетки печени, но поверх ложится еще и многокомпонентная терапия (в этом материале мы писали о ней подробнее), которая проходит через печень и оказывает на нее мощное токсическое действие.



— Бывают пациенты длительное время с повышенной трансаминазой в крови, которая показывает сохранение воспаления в печени. Жалоб при этом нет у пациента, но в анализах есть отклонения, — объясняет она. — Даже молодые, здоровые люди сталкиваются с этой проблемой, которые раньше не имели проблем с печенью.



Светлана Федорова — гастроэнтеролог гастроэнтерологического отделения «Новой больницы».



Однако сильнее всего страдают, конечно, люди, имевшие проблемы с печенью и раньше. В случае вирусной нагрузки и большого количества лекарственных препаратов будет сочетание двух вредных факторов. Гастроэнтеролог Галина Барташевич говорит, что в зоне риска находятся пациенты с лишним весом, поскольку у них может быть неалкогольная жировая болезнь печени или метаболически ассоциированная жировая болезнь печени под названием стеатоз. Также в зоне риска люди, склонные к алкоголизму или принимающие базовые препараты из-за хронических заболеваний.

