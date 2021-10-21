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Двойной удар: почему после ковида нужно проверить печень

Причина может быть не только в самом вирусе, но и в лекарствах

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В зоне риска люди, уже имеющие проблемы с печенью, но и здоровый человек может встретиться с осложнениями

В зоне риска люди, уже имеющие проблемы с печенью, но и здоровый человек может встретиться с осложнениями

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Коронавирусная инфекция, которая в самом начале пандемии казалась необычной пневмонией, оказалась заболеванием мультисистемным: сегодня уже ясно, что страдают от нее все органы. И сохраняться проблемы могут долго — так называемый постковидный синдром может проявиться даже не сразу и самым неожиданным образом. Мы уже рассказывали о том, почему после ковида образуются тромбы и как их избежать, а также успели поговорить о проблемах с желудочно-кишечным трактом после перенесенной инфекции. Сегодня речь пойдет о печени: она тоже может пострадать из-за COVID-19.

Гастроэнтеролог Светлана Федорова говорит, что вирус сам по себе обладает повреждающим действием на клетки печени, но поверх ложится еще и многокомпонентная терапия (в этом материале мы писали о ней подробнее), которая проходит через печень и оказывает на нее мощное токсическое действие.

— Бывают пациенты длительное время с повышенной трансаминазой в крови, которая показывает сохранение воспаления в печени. Жалоб при этом нет у пациента, но в анализах есть отклонения, — объясняет она. — Даже молодые, здоровые люди сталкиваются с этой проблемой, которые раньше не имели проблем с печенью.

Светлана Федорова — гастроэнтеролог гастроэнтерологического отделения «Новой больницы».

Однако сильнее всего страдают, конечно, люди, имевшие проблемы с печенью и раньше. В случае вирусной нагрузки и большого количества лекарственных препаратов будет сочетание двух вредных факторов. Гастроэнтеролог Галина Барташевич говорит, что в зоне риска находятся пациенты с лишним весом, поскольку у них может быть неалкогольная жировая болезнь печени или метаболически ассоциированная жировая болезнь печени под названием стеатоз. Также в зоне риска люди, склонные к алкоголизму или принимающие базовые препараты из-за хронических заболеваний.

— Вся лекарственная нагрузка может привести к тому, что страдает печень, и мы имеем так называемую лекарственную картину гепатита, — говорит Барташевич. — В лабораторных данных это можно увидеть в реальном режиме: повысятся печеночные трансаминазы. Жалобы при этом могут быть такие, как общая слабость, чувство тяжести и дискомфорта в правом подреберье, достаточно резкое снижение аппетита, может быть желтушность глаз и кожи. При тяжелом поражении печени могут начаться носовые, кишечные или маточные кровотечения.

Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

При любых жалобах на ухудшение самочувствия надо своевременно обращаться к врачу за медицинской помощью, сдать анализ крови, и при необходимости врач назначит гепатопротекторы. Это касается не только тех, кто перенес коронавирусную инфекцию: печень требует особой заботы, поскольку в силу своих особенностей не может подать сигнал о проблемах болью. Подробнее о болезнях печени мы писали в этом материале.

Не стоит игнорировать и другие симптомы, которые могут вам мешать наслаждаться жизнью после ковида: они могут не проходить месяцами, если не лечиться. В этом материале мы с врачами разбирались во всех последствиях коронавирусной инфекции: иногда они бывают неожиданными. Поэтому лучше пройти углубленную диспансеризацию, которая полагается бесплатно всем переболевшим. А перед этим можете подготовиться: пройти наш тест и проверить, всё ли вы знаете о своих «больничных» правах.

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