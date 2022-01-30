В Минздраве объяснили, почему поликлиникам рекомендовали отменить плановые осмотры

Минздрав Новосибирской области рекомендовал поликлиникам перенести плановую помощь, профилактические осмотры и диспансеризацию на период после 1 марта из-за эпидемической ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

— В связи со сложившейся эпидемической ситуацией на территории региона и возросшим количеством обращений в амбулаторно-поликлинические отделения пациентов с симптомами ОРВИ, — сообщили в пресс-службе.

Ограничения не будут касаться плановой помощи по профилю «онкология» и вакцинации. Экстренная и неотложная помощь продолжает оказываться в полном объеме.