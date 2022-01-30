В Минздраве объяснили, почему поликлиникам рекомендовали отменить плановые осмотры

Минздрав Новосибирской области рекомендовал поликлиникам перенести плановую помощь, профилактические осмотры и диспансеризацию на период после
— В связи со сложившейся эпидемической ситуацией на территории региона и возросшим количеством обращений в амбулаторно-поликлинические отделения пациентов с симптомами ОРВИ, — сообщили в пресс-службе.
Ограничения не будут касаться плановой помощи по профилю «онкология» и вакцинации. Экстренная и неотложная помощь продолжает оказываться в полном объеме.
— Решение о порядке и объеме оказания плановой медицинской помощи в этот период принимают главные врачи медорганизаций самостоятельно с учетом эпидемической ситуации на прикрепленной территории, — добавили в Минздраве.
Уже вчера новосибирцы заметили в одной из городских поликлиник объявление об отмене всех плановых и диагностических приемов. Речь идет о детской поликлинике
До этого плановую медпомощь в области останавливали в ноябре
На прошлой неделе из-за омикрона плановую помощь и осмотры остановили в Санкт-Петербурге.