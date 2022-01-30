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В Минздраве объяснили, почему поликлиникам рекомендовали отменить плановые осмотры

Решение связано с эпидемической ситуацией

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В некоторых медучреждениях уже перенесли плановую помощь, профилактические осмотры

В некоторых медучреждениях уже перенесли плановую помощь, профилактические осмотры

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Минздрав Новосибирской области рекомендовал поликлиникам перенести плановую помощь, профилактические осмотры и диспансеризацию на период после 1 марта из-за эпидемической ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

— В связи со сложившейся эпидемической ситуацией на территории региона и возросшим количеством обращений в амбулаторно-поликлинические отделения пациентов с симптомами ОРВИ, — сообщили в пресс-службе.

Ограничения не будут касаться плановой помощи по профилю «онкология» и вакцинации. Экстренная и неотложная помощь продолжает оказываться в полном объеме.

— Решение о порядке и объеме оказания плановой медицинской помощи в этот период принимают главные врачи медорганизаций самостоятельно с учетом эпидемической ситуации на прикрепленной территории, — добавили в Минздраве.

Уже вчера новосибирцы заметили в одной из городских поликлиник объявление об отмене всех плановых и диагностических приемов. Речь идет о детской поликлинике № 22 на улице Зорге, 47а.

До этого плановую медпомощь в области останавливали в ноябре 2021 года.

На прошлой неделе из-за омикрона плановую помощь и осмотры остановили в Санкт-Петербурге.

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медицинакоронавирус в Новосибирске
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