А если у меня зубные импланты или коронки? Невролог рассказала, кому нельзя делать МРТ

Магнитно-резонансная томография (МРТ) — современный безболезненный метод диагностики, с помощью которого врачи могут получить четкие послойные снимки органов и тканей человека, рассказывают наши коллеги из «Доктор Питер». На снимках специалист может увидеть не только наличие, но еще и протяженность и степень тяжести патологического процесса.



Данные, которые врач получает после томографии, могут быть использованы для постановки окончательного диагноза, назначения курса терапии, оценки прогресса лечения и для того, чтобы правильно определить стратегию операции, если без нее все-таки не обойтись.

