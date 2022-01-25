От коронавируса скончалась 32-летняя женщина: свежая статистика оперштаба Новосибирской области

В Новосибирской области еще 13 пациентов скончались от коронавируса — среди них 32-летняя женщина. Об этом сообщил оперштаб региона по ковиду.
— Скончались тринадцать пациентов: мужчины в возрасте 61 года, 66, 72, 78 лет и женщины в возрасте 32, 52 лет, 61 года, 61 год, 67, 72, 77, 83, 84 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 4553 человека, — говорится в сообщении оперативного штаба Новосибирской области по коронавирусу.
На утро 25 января в регионе был выявлен еще 261 пациент с ковидом. Всего зарегистрированы
В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2226 пациентов, в том числе 74 ребенка. В отделениях реанимации находятся 252 человека. На ИВЛ — 38 пациентов.
В Новосибирской области почти у 28% людей, которые прошли углубленную диспансеризацию, выявили постковидный синдром. Также у них обнаружили болезни кровообращения, органов дыхания, проблемы с липидным обменом.
Сегодня стало известно, что ни одной партии вакцин от коронавируса «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-H» не распределено регионам с начала 2022 года. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на реестр разрешений на ввод в гражданский оборот иммунобиологических лекарств Росздравнадзора.