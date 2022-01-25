От коронавируса скончалась 32-летняя женщина: свежая статистика оперштаба Новосибирской области

В Новосибирской области еще 13 пациентов скончались от коронавируса — среди них 32-летняя женщина. Об этом сообщил оперштаб региона по ковиду.



— Скончались тринадцать пациентов: мужчины в возрасте 61 года, 66, 72, 78 лет и женщины в возрасте 32, 52 лет, 61 года, 61 год, 67, 72, 77, 83, 84 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 4553 человека, — говорится в сообщении оперативного штаба Новосибирской области по коронавирусу.