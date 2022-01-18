Сибирячка сделала три вида прививок от коронавируса: «Спутник V», Pfizer и Moderna. Зачем и какая была реакция?

Жительница Новосибирска Александра — кандидат биологических наук и молекулярный биолог, решилась ввести семь доз вакцин от коронавируса разных производителей. В итоге девушка перенесла побочки от «
«В Европе сейчас "затягивают вакцинные пояса"»
Александра призналась, что изначально не планировала делать столько прививок от COVID-19 (все справки, подтверждающие 7 доз, имеются в распоряжении редакции. — Прим. ред.), и все решения принимала по мере поступления информации и о вирусе, и о разработках вакцин. В ее случае важную роль сыграли правила перелетов и сроки действия сертификатов.
Первые две дозы «Спутника V» девушке ввели в январе и феврале 2021 года, как только вакцина поступила в гражданский оборот и стала доступна в Новосибирске.
— В то время еще не было опубликовано данных о ее эффективности и безопасности в научных журналах, пришлось верить «на слово». Но с учетом высокого риска заболеть оптимальным решением на тот момент была прививка любой доступной вакциной от COVID-19. Спустя некоторое время данные были опубликованы, а теперь, в 2022 году, данных уже выше крыши. «Спутник V» — рабочая вакцина с хорошим профилем безопасности. Про другие российские вакцины от COVID-19 такого сказать нельзя, — отметила Александра.
Примерно через полгода после первичной вакцинации девушка ревакцинировалась — также «Спутником V». Но вакцина была и до сих пор остается непризнанной ВОЗ, поэтому сертификат во многих странах недействителен.
— Это существенно ограничивало возможности путешествовать. Через 1,5 месяца после ревакцинации я узнала о возможности пройти вакцинацию за рубежом и получить сертификат европейского образца. Что не менее важно, некоторые страны начали вакцинировать несовершеннолетних туристов (12–17 лет), для которых в нашей стране доступных вакцин на тот момент не было. С учетом надвигающейся очередной волны, а также с учетом желания членов семьи посетить близких родственников в стране, куда без вакцины не попасть вообще никому (даже несовершеннолетним), мы купили билеты и полетели за вакциной, — вспоминает девушка.
Она выбрала Сербию как самую удобную и надежную страну в плане вакцинного туризма. Летать пришлось дважды. Александра сделала прививку Pfizer.
— Мы рады, что слетали, Белград прекрасен. За вакцинацию ничего не платили, в Сербии туристов прививают бесплатно. Pfizer выбрали, во-первых, потому что много данных по эффективности и безопасности, в том числе у подростков. Во-вторых, вакцина основана на другой технологии, чем «Спутник» («Спутник» — векторная вакцина), и их комбинация у многих дает очень хороший рост титра антител. А антитела на волне «дельты» лишними бы не были, — отметила девушка. — Узнай я о возможностях вакцинного туризма раньше, ревакцинацию «Спутником» отложила бы — она в этой схеме была избыточной.
Осенью 2021 года у Александры уже было в сумме 6 доз разных вакцин от коронавируса. Зимой 2022 года подошли сроки ревакцинации у других родственников девушки без ЕС-сертификатов. К этому времени и выбор стран для вакцинного туризма стал более широким. Александра выбрала Армению как наиболее бюджетный и удобный для жительницы Новосибирска вариант.
— Армения предлагает туристам одну из самых эффективных вакцин — Moderna (тоже бесплатно, курс из двух доз с интервалом 28–49 дней). Я поехала за компанию, но на месте приняла решение вакцинироваться. В Европе сейчас «затягивают вакцинные пояса», обрезая сроки действия двухдозных сертификатов и требуя третью дозу (и «Спутник» при этом по-прежнему не признан!). Например, во Франции мой старый сертификат «сгорел» бы уже в феврале. Так что это решение было обосновано соображением «чтобы два раза не вставать». Ну и, возможно, свежая прививка поможет избежать «омикрона» — но это, как говорится, неточно, — рассуждает Александра. — Честно говоря, надеюсь, что процесс вакцинаций и ревакцинаций не растянется до бесконечности, а «Спутник» наконец-то будет одобрен ВОЗ (и пандемия уже когда-нибудь закончится).
Сколько стоили поездки
Александра за время пандемии коронавирусом не болела, как и ее муж и дети.
— Мы пока что успешно прошли через все волны. Но тут стоит отметить, что мы не пренебрегаем средствами защиты и по возможности носим респираторы класса FFP3. Не знаю, получится ли защититься от «омикрона» — он гораздо заразнее. И для этого штамма вакцины гораздо лучше защищают от тяжелого течения, чем от заражения, — объяснила девушка.
Она рассказала, что удобнее всего ей было вакцинироваться в Сербии:
— Уровень организации просто отличный. Быстро, просто, на месте работает много сотрудников, все готовы помочь, просторный зал, никаких толп и длинных очередей. Местный сертификат приходит по электронной почте; сертификат ЕС можно получить в личном кабинете, зарегистрировавшись в сербском аналоге «Госуслуг». В Армении тоже всё быстро и легко, пришел — укололся. Но сами пункты не такие комфортные, как в Сербии, процесс идет медленнее, могут быть очереди. Зато есть прямые рейсы из Новосибирска. И страна колоритная.
Вакцины Александра выбирала с учетом доступности в конкретной стране и информации о наилучшей эффективности и безопасности. Билеты в Армению туда и обратно на одного стоили 26 тысяч рублей. Билеты в Сербию девушка почти полностью оплатила милями и добавила, что цена прямого билета Москва — Белград меняется чуть ли не в разы в зависимости от даты вылета.
Реакции на вакцины
Лучше всего, по словам Александры, она перенесла ревакцинацию «Спутником» — именно вторыми двумя дозами.
— Я их практически не заметила. В то время как самые сильные побочные эффекты были после первых двух доз «Спутником». Однократный подъем температуры до 38,5 градуса через 10 часов после прививки, головная боль, слабость в течение 1,5–2 дней. Почему так — сказать сложно, но аналогичная картина у многих моих знакомых. Pfizer перенесла легко: небольшая слабость и сильная жажда вечером в день прививки и на следующий день, ощущение легкой интоксикации. Moderna пожестче: ломота в теле, температура —
По тяжести реакции она расположила вакцины так: первые две прививки «Спутника», Moderna, Pfizer, вторые «Спутники».
— Я не боюсь вакцинации в принципе и не могу предположить механизмов, как одна вакцина могла бы усиливать побочные эффекты от другой (но это не значит, конечно, что их нет — личное мнение/предположения ничего не значат). Зато эффект усиления защиты от заражения или тяжелого течения после ревакцинаций уже известен, — объяснила сибирячка. — В целом могу заключить, что ничего ужасного со мной не произошло. Разумеется, я не могу никому рекомендовать такой цикл прививок, как у меня. Всё это было исключительно на мой страх и риск. Знай я все «правила игры» заранее, я сократила бы их число и расположила с оптимальным интервалом.
Она добавила, что россиян, получивших в сумме 4–6 и более доз, уже достаточно много, и с каждым днем становится всё больше и больше.
— Многие хотят свободно путешествовать и едут за прививками и сертификатами в Хорватию, Францию, Польшу, Словению, Италию и так далее. Когда на кону отпуск, страхи перед вакцинацией у многих куда-то улетучиваются. Возможно, если проблемы с безопасностью действительно есть, мы о них рано или поздно услышим. На самом деле, в текущей ситуации с требованиями к сертификатам в России и в ЕС усидеть на двух стульях действительно можно только минимум с 5–6 дозами.
Российский сертификат девушки истек бы в начале февраля, так как с момента первой вакцинации прошел почти год. Получается, что в нашей стране, если начал вакцинироваться в самом начале кампании, к зиме
— Почти аналогичная ситуация в Европе. Для двухдозных сертификатов ЕС начали срезать сроки действия, в некоторых странах они скоро будут действовать всего 4 месяца. Итого, чтобы не думать об ограничениях по вакцинации, нужно иметь минимум 3 дозы в России и 3 дозы за рубежом. Те, кто начал это дело позднее (например, получил первый «Спутник» летом), могут пока не париться о сроках российского сертификата и довольствоваться меньшим числом доз.
Что еще почитать про коронавирус
Причин сделать прививку становится всё больше: прежде речь шла только о здоровье, а теперь всё больше организаций вводят условие, что посетить их можно только при наличии документа с QR-кодом. Если у вас такого нет и вы задумываетесь о том, чтобы сделать прививку, то самое время выбрать вакцину. Специально для тех, кто еще колеблется, мы подготовили материалы с отзывами о прививках от уже вакцинированных. Ранее мы рассказывали истории наших читателей, которые привились «Спутником V» или «Спутником Лайт», поговорили с теми, кто испытал на себе «ЭпиВакКорону». И, конечно, расспросили людей о реакции на «КовиВак» — еще одной отечественной разработке.
В конце прошлого года в государственном реестре лекарственных средств появилась информация о вакцине от коронавируса «Спутник М» — ее зарегистрировал Минздрав. Ее будут применять при вакцинации подростков от 12 до 17 лет включительно. О новом препарате нам рассказывал главный научный сотрудник исследовательского центра Анатолий Альтштейн: это та же вакцина, что и «Спутник V», но в меньшей концентрации. Соответственно, и побочные действия, описанные в инструкции, оказались схожи.