Сибирячка сделала три вида прививок от коронавируса: «Спутник V», Pfizer и Moderna. Зачем и какая была реакция?

Первые две дозы «Спутника V» девушке ввели в январе и феврале 2021 года, как только вакцина поступила в гражданский оборот и стала доступна в Новосибирске.

— В то время еще не было опубликовано данных о ее эффективности и безопасности в научных журналах, пришлось верить «на слово». Но с учетом высокого риска заболеть оптимальным решением на тот момент была прививка любой доступной вакциной от COVID-19. Спустя некоторое время данные были опубликованы, а теперь, в 2022 году, данных уже выше крыши. «Спутник V» — рабочая вакцина с хорошим профилем безопасности. Про другие российские вакцины от COVID-19 такого сказать нельзя, — отметила Александра.

Примерно через полгода после первичной вакцинации девушка ревакцинировалась — также «Спутником V». Но вакцина была и до сих пор остается непризнанной ВОЗ, поэтому сертификат во многих странах недействителен.

— Это существенно ограничивало возможности путешествовать. Через 1,5 месяца после ревакцинации я узнала о возможности пройти вакцинацию за рубежом и получить сертификат европейского образца. Что не менее важно, некоторые страны начали вакцинировать несовершеннолетних туристов (12–17 лет), для которых в нашей стране доступных вакцин на тот момент не было. С учетом надвигающейся очередной волны, а также с учетом желания членов семьи посетить близких родственников в стране, куда без вакцины не попасть вообще никому (даже несовершеннолетним), мы купили билеты и полетели за вакциной, — вспоминает девушка.