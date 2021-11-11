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«Была уверена, что еще чуть-чуть и сдохну»: что чувствуют люди после прививки «КовиВак»

Реальные истории о побочных эффектах вакцины

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Всего в России сейчас зарегистрированы пять вакцин

Всего в России сейчас зарегистрированы пять вакцин

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После всероссийских нерабочих дней заболеваемость ковидом стала снижаться, но всё еще остается на высоком уровне — вчера выявили 38 058 новых инфицированных. Чтобы остановить эпидемию, власти пытаются добиться коллективного иммунитета, для которого антитела должны быть у 80% взрослого населения. Сейчас, как сообщила вчера вице-премьер Татьяна Голикова, этот показатель держится на уровне 48,4%. Причин сделать прививку становится всё больше: прежде речь шла только о здоровье, а теперь всё больше организаций вводят условие, что посетить их можно только при наличии документа с QR-кодом. Если у вас такого нет и вы задумываетесь о том, чтобы сделать прививку, то самое время выбрать вакцину. Специально для тех, кто еще колеблется, мы подготовили материалы с отзывами о прививках от уже вакцинированных. Ранее мы рассказывали истории наших читателей, которые привились «Спутником V» или «Спутником Лайт», а на прошлой неделе поговорили с теми, кто испытал на себе «ЭпиВакКорону». Сегодня речь пойдет о «КовиВаке» — еще одной отечественной разработке.

Что за вакцина?


Препарат разработали в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Создана вакцина по классической технологии и содержит инактивированный вирус SARS-CoV-2. Проще говоря, убитый. Несмотря на то что сама технология старейшая, это единственная вакцина от коронавируса в России, которая была создана именно таким способом. По этой же технологии были созданы вакцины от коронавируса в Китае, Индии и ОАЭ.

— Для того чтобы создать вакцину «классическим» методом, надо выделить сам вирус, против которого она создается. А для этого требуется умение получить этот вирус, его размножить, чтобы он жил в условиях лаборатории, — объяснял генеральный директор центра им. М. П. Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов в интервью «Российской газете». — Потом уже есть два варианта. В ряде вакцин используют живой ослабленный вирус — так была, например, создана вакцина от полиомиелита. Второй вариант — использование убитого или инактивированного вируса, но сохраняющего антигенные свойства. Организм при введении такой вакцины распознает антигенный состав вируса, запоминает его и в будущем при контакте с ним уже будет готов ко всем его проявлениям.

Для разработки вакцины ученые просмотрели около 400 разных проб вируса от разных больных, но выбрали только одного пациента — именно его разновидность оказалась одновременно и живучей, и хорошо размножающейся в определенной среде.

Есть ли противопоказания?


Разумеется, как и у любого другого медицинского препарата. Пока прививку вакциной «КовиВак» предлагают делать людям от 18 до 60 лет. Среди противопоказаний к вакцинации — серьезная реакция или осложнение после любой из прежних прививок от других болезней, отягощенный аллергологический анамнез (например, анафилактический шок или отек Квинке в прошлом), беременность и период грудного вскармливания. Также прививку не будут делать при острых лихорадочных состояниях, инфекционных и неинфекционных заболеваниях, вакцинироваться можно только через 2–4 недели после выздоровления. При хронических заболеваниях прививаться нельзя, пока они в стадии обострения, нужно дождаться ремиссии. Правда, при многих хронических заболеваниях (например, при инсультах, бронхиальной астме, миокардитах и ряде других болезней) применять вакцину нужно с осторожностью. Окончательное решение в таких ситуациях принимает лечащий врач.

Что говорят вакцинированные?


Мы попросили читателей, которые уже привились «КовиВаком», поделиться с нами своими впечатлениями от вакцинации и получили много отзывов. Истории самые разные: кто-то перенес легко и даже не заметил — одна девушка даже сказала, что вакцина ей понравилась, а кому-то пришлось нелегко. Оксана сделала прививку буквально несколько дней назад и была вынуждена уйти на больничный.

— Сделала прививку, первый компонент, 8 ноября. Через часа два с половиной стало очень плохо — головокружение, боль в груди, кашель, раздражение на свет, — рассказывает она. — На работе отлежаться не давали, либо за свой счет иди. В итоге пошла на больничный, который надо было выбивать с боем. Ночью поднялась температура 38,5, с утра до позднего вечера температура 37,5.

На температуру же жалуется и Светлана, но при этом признает: закончились неприятные ощущения довольно быстро.

— Прививку поставили 3 ноября. В тот же день появилась слабость и начало болеть плечо, — вспоминает она. — Весь следующий день держалась температура 37,9. Последующие дни температуры уже не было. Пару дней еще болело плечо и была слабость.

Примерно та же ситуация у Евгения. Который, к слову, прививался со Светланой в один день.

— К вечеру поднялась температура до 38. Ломота в мышцах. На следующий день температура держалась в районе 37,5, — рассказывает он. — Была слабость и сонливость. 5 ноября всё нормализовалось. Побочных эффектов не наблюдалось.

Следующий отзыв анонимный и самый, пожалуй, неоптимистичный.

— Через 11–12 часов [после прививки] поднялась температура почти 39,7, давление 70 на 40 при пульсе 110–120, голова пульсировала в височной части, было ощущение, что сейчас лопнет. Плюс тошнота, боль в желудке, сильнейший спазм поясницы (копчик), дичайшая лихорадка, озноб и ломота, аж подскакивала с кровати, — рассказывает женщина, которая предпочла не представляться. — При этом невозможно пошевелиться и дойти до лекарств, каждое движение давалось с трудом и невероятной болью. Если пробовала вставать с кровати, то сразу темнело в глазах и падала обратно. Продолжалось всё почти трое суток. Была уверена, что еще чуть-чуть и сдохну, иначе не сказать…

Впрочем, не всё так плохо — многие читатели отозвались о прививке очень хорошо. Мария, прививавшаяся еще летом, говорит, что была единственная побочка — первые несколько дней болело место укола. Наталия тоже прививалась летом и тоже побочных эффектов не заметила.

— 14 июня делали с мужем прививку, ставили «КовиВак», никаких побочных эффектов не было абсолютно, ни после первой, ни после второй прививки. Чувствуем себя отлично, — говорит она. — На работе все коллеги поставили себе «Спутник», и абсолютно все заболели ковидом... Все! Мы болели год назад, сначала переболели, через полгода был поставлен «КовиВак», и всё в порядке. А вот делать ревакцинацию уже не хочется, но на работе заставят, вот и страшно становится за свой иммунитет.

Еще один летний вакцинировавшийся — Егор. Он тоже говорит, что обошлось без побочек, разве что в первый день было недомогание.

— В целом никаких побочных эффектов не было. Лишь только в первый день после вакцинации вечером поднялась температура и было тяжко, на утро полегчало, — рассказывает он. — После второй прививки не было никаких проблем: ни температуры, ни слабости — ничего. Поэтому считаю, что всё прошло хорошо. Не жалею, что вакцинировался, и считаю это важным для каждого. Умирать от пневмонии неприятно.

Официально у «КовиВака» всего четыре побочки

Официально у «КовиВака» всего четыре побочки

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Татьяна Голиковавакцинациявакцина от коронавирусаQR-кодыколлективный иммунитет«КовиВак»
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