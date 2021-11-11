«Была уверена, что еще чуть-чуть и сдохну»: что чувствуют люди после прививки «КовиВак»

После всероссийских нерабочих дней заболеваемость ковидом стала снижаться, но всё еще остается на высоком уровне — вчера выявили
Что за вакцина?
Препарат разработали в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Создана вакцина по классической технологии и содержит инактивированный вирус SARS-CoV-2. Проще говоря, убитый. Несмотря на то что сама технология старейшая, это единственная вакцина от коронавируса в России, которая была создана именно таким способом. По этой же технологии были созданы вакцины от коронавируса в Китае, Индии и ОАЭ.
— Для того чтобы создать вакцину «классическим» методом, надо выделить сам вирус, против которого она создается. А для этого требуется умение получить этот вирус, его размножить, чтобы он жил в условиях лаборатории, — объяснял генеральный директор центра им. М. П. Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов в интервью «Российской газете». — Потом уже есть два варианта. В ряде вакцин используют живой ослабленный вирус — так была, например, создана вакцина от полиомиелита. Второй вариант — использование убитого или инактивированного вируса, но сохраняющего антигенные свойства. Организм при введении такой вакцины распознает антигенный состав вируса, запоминает его и в будущем при контакте с ним уже будет готов ко всем его проявлениям.
Для разработки вакцины ученые просмотрели около 400 разных проб вируса от разных больных, но выбрали только одного пациента — именно его разновидность оказалась одновременно и живучей, и хорошо размножающейся в определенной среде.
Есть ли противопоказания?
Разумеется, как и у любого другого медицинского препарата. Пока прививку вакциной «КовиВак» предлагают делать людям от 18 до 60 лет. Среди противопоказаний к вакцинации — серьезная реакция или осложнение после любой из прежних прививок от других болезней, отягощенный аллергологический анамнез (например, анафилактический шок или отек Квинке в прошлом), беременность и период грудного вскармливания. Также прививку не будут делать при острых лихорадочных состояниях, инфекционных и неинфекционных заболеваниях, вакцинироваться можно только через 2–4 недели после выздоровления. При хронических заболеваниях прививаться нельзя, пока они в стадии обострения, нужно дождаться ремиссии. Правда, при многих хронических заболеваниях (например, при инсультах, бронхиальной астме, миокардитах и ряде других болезней) применять вакцину нужно с осторожностью. Окончательное решение в таких ситуациях принимает лечащий врач.
Что говорят вакцинированные?
Мы попросили читателей, которые уже привились «КовиВаком», поделиться с нами своими впечатлениями от вакцинации и получили много отзывов. Истории самые разные: кто-то перенес легко и даже не заметил — одна девушка даже сказала, что вакцина ей понравилась, а кому-то пришлось нелегко. Оксана сделала прививку буквально несколько дней назад и была вынуждена уйти на больничный.
— Сделала прививку, первый компонент, 8 ноября. Через часа два с половиной стало очень плохо — головокружение, боль в груди, кашель, раздражение на свет, — рассказывает она. — На работе отлежаться не давали, либо за свой счет иди. В итоге пошла на больничный, который надо было выбивать с боем. Ночью поднялась температура 38,5, с утра до позднего вечера температура 37,5.
На температуру же жалуется и Светлана, но при этом признает: закончились неприятные ощущения довольно быстро.
— Прививку поставили 3 ноября. В тот же день появилась слабость и начало болеть плечо, — вспоминает она. — Весь следующий день держалась температура 37,9. Последующие дни температуры уже не было. Пару дней еще болело плечо и была слабость.
Примерно та же ситуация у Евгения. Который, к слову, прививался со Светланой в один день.
— К вечеру поднялась температура до 38. Ломота в мышцах. На следующий день температура держалась в районе 37,5, — рассказывает он. — Была слабость и сонливость. 5 ноября всё нормализовалось. Побочных эффектов не наблюдалось.
Следующий отзыв анонимный и самый, пожалуй, неоптимистичный.
— Через 11–12 часов [после прививки] поднялась температура почти 39,7, давление 70 на 40 при пульсе 110–120, голова пульсировала в височной части, было ощущение, что сейчас лопнет. Плюс тошнота, боль в желудке, сильнейший спазм поясницы (копчик), дичайшая лихорадка, озноб и ломота, аж подскакивала с кровати, — рассказывает женщина, которая предпочла не представляться. — При этом невозможно пошевелиться и дойти до лекарств, каждое движение давалось с трудом и невероятной болью. Если пробовала вставать с кровати, то сразу темнело в глазах и падала обратно. Продолжалось всё почти трое суток. Была уверена, что еще чуть-чуть и сдохну, иначе не сказать…
Впрочем, не всё так плохо — многие читатели отозвались о прививке очень хорошо. Мария, прививавшаяся еще летом, говорит, что была единственная побочка — первые несколько дней болело место укола. Наталия тоже прививалась летом и тоже побочных эффектов не заметила.
— 14 июня делали с мужем прививку, ставили «КовиВак», никаких побочных эффектов не было абсолютно, ни после первой, ни после второй прививки. Чувствуем себя отлично, — говорит она. — На работе все коллеги поставили себе «Спутник», и абсолютно все заболели ковидом... Все! Мы болели год назад, сначала переболели, через полгода был поставлен «КовиВак», и всё в порядке. А вот делать ревакцинацию уже не хочется, но на работе заставят, вот и страшно становится за свой иммунитет.
Еще один летний вакцинировавшийся — Егор. Он тоже говорит, что обошлось без побочек, разве что в первый день было недомогание.
— В целом никаких побочных эффектов не было. Лишь только в первый день после вакцинации вечером поднялась температура и было тяжко, на утро полегчало, — рассказывает он. — После второй прививки не было никаких проблем: ни температуры, ни слабости — ничего. Поэтому считаю, что всё прошло хорошо. Не жалею, что вакцинировался, и считаю это важным для каждого. Умирать от пневмонии неприятно.
Если вы не прививались, но перенесли коронавирусную инфекцию, то стоит несколько месяцев пристальней последить за своим здоровьем. Например, пройти углубленную диспансеризацию, которая полагается всем переболевшим. Подробнее о ней и других льготах и гарантиях для тех, кто столкнулся с инфекцией, читайте в этом материале.