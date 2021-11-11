«Была уверена, что еще чуть-чуть и сдохну»: что чувствуют люди после прививки «КовиВак»

Что за вакцина?

Препарат разработали в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Создана вакцина по классической технологии и содержит инактивированный вирус SARS-CoV-2. Проще говоря, убитый. Несмотря на то что сама технология старейшая, это единственная вакцина от коронавируса в России, которая была создана именно таким способом. По этой же технологии были созданы вакцины от коронавируса в Китае, Индии и ОАЭ.



— Для того чтобы создать вакцину «классическим» методом, надо выделить сам вирус, против которого она создается. А для этого требуется умение получить этот вирус, его размножить, чтобы он жил в условиях лаборатории, — объяснял генеральный директор центра им. М. П. Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов в интервью «Российской газете». — Потом уже есть два варианта. В ряде вакцин используют живой ослабленный вирус — так была, например, создана вакцина от полиомиелита. Второй вариант — использование убитого или инактивированного вируса, но сохраняющего антигенные свойства. Организм при введении такой вакцины распознает антигенный состав вируса, запоминает его и в будущем при контакте с ним уже будет готов ко всем его проявлениям.

