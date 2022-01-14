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«Большинство не избежит ковида в ближайшие два месяца»: генетик — о новой волне коронавируса в России

Специалисты — о новом штамме и о том, как мы все будем болеть в ближайшие два месяца

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Во многих регионах фиксируется рост числа заболевших

Во многих регионах фиксируется рост числа заболевших

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Страна на пороге пятой волны коронавируса, которая, по мнению аналитиков, накроет страну уже в ближайшие недели. Продлится она не меньше месяца, считает генетик Дмитрий Прусс, причем переболеет большинство — и привитые тоже. Об этом в материале «Доктора Питера».

У России, как ожидается, есть всего пара недель для подготовки к новому удару пандемии. Об этом заявил президент Владимир Путин 12 января и назвал ситуацию очень сложной.

О том, что Россию может накрыть пятая волна коронавируса, независимые эксперты предупреждали еще в конце прошлого года. Прогнозы сбываются, избежать роста заражений в нашей стране, похоже, не удастся. Глава Центра им. Гамалеи заявил, что уже сейчас до 30% циркулирующих в Москве штаммов коронавируса приходится на «омикрон». И чего же нам всем ждать?

Сколько может продлиться новая волна пандемии?


— Большинство из нас не избежит ковида в ближайшие два месяца, — дает прогноз генетик Дмитрий Прусс. — Кризис будет продолжаться примерно полтора месяца (дольше месяца, но почти наверняка — менее двух).

Эксперт отмечает, что даже в отдельно взятой Москве инфицируемость может превысить 80–100 тысяч случаев в сутки.

— Но, скорее всего, мы увидим гораздо меньшие цифры, поскольку пропускная способность тестирования недостаточна для волны такой высоты. На пике заболеваемости официальные цифры отражают только мощность лабораторий, а не количество инфекций, — уточняет Дмитрий Прусс.

Эксперт обращает внимание, что, к счастью, «омикрон» реже вызывает тяжелую болезнь, особенно у привитых и переболевших.

— Большинству из нас ничего страшного в плане реанимации или могилы не грозит. Эта опасность — в основном для более уязвимых групп, — считает генетик.

В первую очередь на нашу жизнь повлияет острый дефицит медицинских услуг и, собственно, ковидных тестов, а также нехватка рабочих рук в других сферах — на транспорте, в школах и т.п. Но к концу февраля это вернется в норму.

Что касается смертоносности «омикрона», эксперт отмечает, что, скорее всего, смертей от классического воспаления легких будет сравнительно немного. По статистике.

— Избыточная смертность от спровоцированных ковидом инфарктов и инсультов, мертворождения и т.п. может не войти в официальную ковидную статистику, — считает Дмитрий Прусс.

Генетик отмечает, что в ближайшие недели в России дискуссии об «омикроне» станут чуть ли не более токсичными, чем сам вирус.

— Из-за того, что «омикрон» часто поражает привитых, а большинство заразившихся им болеет в легкой форме, усилятся антиваксерские и антимасочные, конспирологические настроения, — прогнозирует Прусс. — Кризису доверия еще сильнее будет способствовать дефицит тестов и отрыв статистики от реальности.

Между тем эксперт предполагает, что даже при росте заражений коронавирусом в России не будут вводиться новые ограничения на поездки, хотя цифры пугают. За последние сутки выявили 21 155 новых случаев COVID-19, это максимальный показатель с начала года — последний раз больше 21 тысячи заболевших было 30 декабря 2021 года. За сутки умерли 740 человек. Общее число инфицированных — 10,7 миллиона, выздоровели 9,7 миллиона человек. Умерли, по данным оперативного штаба, свыше 319 тысяч.

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Волна уже докатилась

Переполненное метро столицы вряд ли дает надежду на то, что болезнь пойдет на спад

Переполненное метро столицы вряд ли дает надежду на то, что болезнь пойдет на спад

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— На первый взгляд всё выглядит однозначно. В Москве резкий скачок заболеваемости — меньше чем за неделю — рост вдвое. Скользящее среднее выросло в полтора раза. Кажется, всё явно указывает на «омикрон», да и пора бы — волна уже докатилась до Восточной Европы, а в России тихо, — рассуждает независимый аналитик Александр Драган. — Но я пока не готов спешить с выводами. Безусловно, «омикрон» давно в Москве и его рост ожидаем. Но то, что мы принимаем за вспышку, может оказаться артефактом новогодних каникул. Те, кто улетал в праздники за границу, возвращаются, сдают по прибытии тесты (если не привиты), получают положительные результаты, и мы наблюдаем рост выявленных случаев.

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Значит ли это, что на самом деле вспышки нет, а перед нами флуктуация, связанная с выходными? Не значит. Но только по заболеваемости делать сейчас выводы о вспышке «омикрона» опрометчиво.

Аналитик отмечает, что есть и другие сигналы, которые указывают на то, что Москва, вероятно, сейчас в начале волны «омикрона» (но с оговорками).

Ранее Александр Драган советовал относиться к любым симптомам ОРВИ в ближайшие месяцы как к потенциальному ковиду.

— Учитывая, какое цунами нас скоро накроет, так, вероятно, и будет, — отмечает эксперт.

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