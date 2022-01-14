«Большинство не избежит ковида в ближайшие два месяца»: генетик — о новой волне коронавируса в России

Страна на пороге пятой волны коронавируса, которая, по мнению аналитиков, накроет страну уже в ближайшие недели. Продлится она не меньше месяца, считает генетик Дмитрий Прусс, причем переболеет большинство — и привитые тоже. Об этом в материале «Доктора Питера».



У России, как ожидается, есть всего пара недель для подготовки к новому удару пандемии. Об этом заявил президент Владимир Путин 12 января и назвал ситуацию очень сложной.

