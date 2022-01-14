«Большинство не избежит ковида в ближайшие два месяца»: генетик — о новой волне коронавируса в России

Страна на пороге пятой волны коронавируса, которая, по мнению аналитиков, накроет страну уже в ближайшие недели. Продлится она не меньше месяца, считает генетик Дмитрий Прусс, причем переболеет большинство — и привитые тоже. Об этом в материале «Доктора Питера».
У России, как ожидается, есть всего пара недель для подготовки к новому удару пандемии. Об этом заявил президент Владимир Путин 12 января и назвал ситуацию очень сложной.
О том, что Россию может накрыть пятая волна коронавируса, независимые эксперты предупреждали еще в конце прошлого года. Прогнозы сбываются, избежать роста заражений в нашей стране, похоже, не удастся. Глава Центра
Сколько может продлиться новая волна пандемии?
— Большинство из нас не избежит ковида в ближайшие два месяца, — дает прогноз генетик Дмитрий Прусс. — Кризис будет продолжаться примерно полтора месяца (дольше месяца, но почти наверняка — менее двух).
Эксперт отмечает, что даже в отдельно взятой Москве инфицируемость может превысить 80–100 тысяч случаев в сутки.
— Но, скорее всего, мы увидим гораздо меньшие цифры, поскольку пропускная способность тестирования недостаточна для волны такой высоты. На пике заболеваемости официальные цифры отражают только мощность лабораторий, а не количество инфекций, — уточняет Дмитрий Прусс.
Эксперт обращает внимание, что, к счастью, «омикрон» реже вызывает тяжелую болезнь, особенно у привитых и переболевших.
— Большинству из нас ничего страшного в плане реанимации или могилы не грозит. Эта опасность — в основном для более уязвимых групп, — считает генетик.
В первую очередь на нашу жизнь повлияет острый дефицит медицинских услуг и, собственно, ковидных тестов, а также нехватка рабочих рук в других сферах — на транспорте, в школах и т.п. Но к концу февраля это вернется в норму.
Что касается смертоносности «омикрона», эксперт отмечает, что, скорее всего, смертей от классического воспаления легких будет сравнительно немного. По статистике.
— Избыточная смертность от спровоцированных ковидом инфарктов и инсультов, мертворождения и т.п. может не войти в официальную ковидную статистику, — считает Дмитрий Прусс.
Генетик отмечает, что в ближайшие недели в России дискуссии об «омикроне» станут чуть ли не более токсичными, чем сам вирус.
— Из-за того, что «омикрон» часто поражает привитых, а большинство заразившихся им болеет в легкой форме, усилятся антиваксерские и антимасочные, конспирологические настроения, — прогнозирует Прусс. — Кризису доверия еще сильнее будет способствовать дефицит тестов и отрыв статистики от реальности.
Между тем эксперт предполагает, что даже при росте заражений коронавирусом в России не будут вводиться новые ограничения на поездки, хотя цифры пугают. За последние сутки выявили
Волна уже докатилась
— На первый взгляд всё выглядит однозначно. В Москве резкий скачок заболеваемости — меньше чем за неделю — рост вдвое. Скользящее среднее выросло в полтора раза. Кажется, всё явно указывает на «омикрон», да и пора бы — волна уже докатилась до Восточной Европы, а в России тихо, — рассуждает независимый аналитик Александр Драган. — Но я пока не готов спешить с выводами. Безусловно, «омикрон» давно в Москве и его рост ожидаем. Но то, что мы принимаем за вспышку, может оказаться артефактом новогодних каникул. Те, кто улетал в праздники за границу, возвращаются, сдают по прибытии тесты (если не привиты), получают положительные результаты, и мы наблюдаем рост выявленных случаев.
Значит ли это, что на самом деле вспышки нет, а перед нами флуктуация, связанная с выходными? Не значит. Но только по заболеваемости делать сейчас выводы о вспышке «омикрона» опрометчиво.
Аналитик отмечает, что есть и другие сигналы, которые указывают на то, что Москва, вероятно, сейчас в начале волны «омикрона» (но с оговорками).
Ранее Александр Драган советовал относиться к любым симптомам ОРВИ в ближайшие месяцы как к потенциальному ковиду.
— Учитывая, какое цунами нас скоро накроет, так, вероятно, и будет, — отмечает эксперт.