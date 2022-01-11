«Вероятно, нас ждет обязательная вакцинация». Врач — о том, какими могут быть последствия «омикрона»

Согласно официальной статистике, в РФ наблюдается спад числа заболевших ковидом. За предыдущие сутки в стране зафиксировали 1
По словам специалиста, ухудшения эпидемической ситуации стоит ожидать в течение ближайшей недели, максимум двух, потому что новый вариант вируса есть уже во многих регионах страны. Кроме того, на обстановку повлияет и возвращение людей из зарубежных поездок и отпусков. Также скажется и завершение новогодних каникул.
— В период новогодних праздничных дней сказалось определенное разъединение людей, — отметил эксперт. — С одной стороны, люди не работают, дети не учатся в школах, студенты в вузах не учатся, но есть другие места перемешивания, вы их регулярно подсвечиваете для читателей: это многочисленные очереди в торговых центрах и так далее. Выход на работу и начало учебы связаны с изменением рисков передачи вируса, потому что происходит более равномерное, системное перемешивание людей. Поэтому надо ждать ухудшения в первые недели две от начала учебы и работы.
В то же время отмена QR-кодов, по словам Александра Соловьева, ни на что не повлияла и не привела к ухудшению ситуации. Это подчеркивает то, что сама по себе эта мера не имеет большого значения.
— Изначально коды вводились как мера побуждения к вакцинации, и это первоочередное ее значение. Я думаю, что здесь будет всё опять связано с тем, как будет меняться ситуация с распространением «омикрона», — заметил медик. — Это мера реагирования именно на ухудшение. Если смотреть в странах Евросоюза, там планомерно идет закрепление мер по типу наших QR-кодов: выпускаются специальные паспорта и так далее. Там идет ужесточение, в том числе решения правительств по отношению к обязательной вакцинации.
Александр Соловьев дал прогноз относительно того, когда произойдет первая вспышка «омикрона»: с большой вероятностью, это произойдет уже в январе, потому что вирус ничто не сдерживает.
— Очень много путешествий состоялось в новогодние праздники. Мне только что писали знакомые, которые живут в Шотландии. Они отдыхали в Анталье, где все отели были забиты битком. И вот они вернулись с «омикроном», сейчас болеют у себя дома, — рассказал эксперт. — Вот вам яркий пример, и таких случаев со стороны наших туристов огромное количество. Много людей уехало в Венгрию, которая граничит с Австрией и с другими странами Евросоюза, в которых «омикрон» активно распространяется. Поэтому от вируса нам никуда не деться.
Наш собеседник подчеркивает: сложно определить момент, когда именно происходит вспышка. Например, в ЮАР «омикрон» выявили 26 ноября, но к тому времени он уже имел хождение около трех месяцев. Также и в странах Европы новый вариант вируса начал распространяться раньше, чем его обнаружили. Как именно начнется всплеск заболеваемости в России, будет зависеть от того, какая страна нам «передаст» свою волну ковида.
Точному прогнозированию мешает то, что в России слабо работает геномный мониторинг и лаборатории исследуют очень мало образцов путем секвенирования. Кроме того, у нас нет анализа сточных вод на коронавирус и тем более на обнаружение его определенных вариантов.
— Это бы тоже могло служить более четким предупреждением, чем то, как мы сейчас пытаемся предположить: в январе это случится или в первой половине февраля. Но, судя по всему, все-таки в январе. В Москве уже какой-то прирост заболеваемости идет в последние несколько дней: может быть, там уже и началось распространение, — подытожил Александр Соловьев.