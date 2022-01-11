«Вероятно, нас ждет обязательная вакцинация». Врач — о том, какими могут быть последствия «омикрона»

Согласно официальной статистике, в РФ наблюдается спад числа заболевших ковидом. За предыдущие сутки в стране зафиксировали 1 5 83 0 случаев заражения. А как же «омикрон», который без боя взял уже десятки стран, когда его ждать у нас? Своим прогнозом поделился врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев.

По словам специалиста, ухудшения эпидемической ситуации стоит ожидать в течение ближайшей недели, максимум двух, потому что новый вариант вируса есть уже во многих регионах страны. Кроме того, на обстановку повлияет и возвращение людей из зарубежных поездок и отпусков. Также скажется и завершение новогодних каникул.

