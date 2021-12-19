После ампутации ноги новосибирский пенсионер отсудил у клиники Мешалкина 580 тысяч

Мужчина обратился в суд с иском о взыскании морального вреда на сумму 3 миллиона рублей. Заельцовский районный суд Новосибирска частично удовлетворил его требования: он получил 550 тысяч рублей компенсации морального вреда и 30 тысяч — расходы на адвоката.

На днях НГС разбирался, что делать, если зимой вы получили травму или ваша машина оказалась повреждена из-за неубранного вовремя снега или наледи.