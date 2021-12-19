После ампутации ноги новосибирский пенсионер отсудил у клиники Мешалкина 580 тысяч

Житель Новосибирска, 68-летний Владимир Рекайкин, отсудил у Национального медицинского исследовательского центра имени академика
По данным канала, мужчина получил квоту на лечение атеросклероза, а также записался в добровольцы на тестирование кровоостанавливающего клея. В июле была проведена операция, а затем пациент был выписан на амбулаторное лечение домой, где ему стало плохо.
— В выписном эпикризе ему указали, что состояние стабильное. Однако в тот же день дома у него поднялась температура, появились сильные боли в суставах, покраснение и отек ноги в области проведения операции. В связи с тем, что лечащий врач <...>
пояснил при выписке, что такие явления возможны и они нормальны в послеоперационный период и пройдут сами, он не стал сразу же обращаться к врачам, — говорится в материалах дела.
Однако Владимиру становилось хуже, он пытался получить консультацию в клинике Мешалкина, где ему посоветовали обратиться к хирургу по месту жительства. Через несколько дней мужчину забрала скорая помощь, в больнице ему ампутировали ногу.
— Истец считает, что ампутация его левой ноги произошла из-за неквалифицированного оказания медицинской помощи, выразившейся в проведении операции врачами ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени академика
Мужчина обратился в суд с иском о взыскании морального вреда на сумму 3 миллиона рублей. Заельцовский районный суд Новосибирска частично удовлетворил его требования: он получил 550 тысяч рублей компенсации морального вреда и 30 тысяч — расходы на адвоката.
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