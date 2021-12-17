Поскользнулся, упал — компенсация. Кто заплатит за «зимние» травмы?

Надо признать, что зима до сих пор для многих наступает неожиданно. И для нас с вами, и для управляющих компаний, и прочих армий снегоуборщиков. Но если изящно и ловко ходить (и падать) по накатанному льду мы вряд ли научимся, то для коммунальщиков уборка снега с крыш и дорог и обработка тротуаров — вроде как должностная обязанность. Но кто сказал, что обязанности надо выполнять? А раз впереди у нас еще несколько месяцев зимней неразберихи, давайте узнаем, что делать, если зимой вы получили травму или ваша машина оказалась повреждена из-за неубранного вовремя снега или наледи.
Что делать, если снег или лед с крыши повредил машину?
Внимательный и заботливый водитель, конечно, вряд ли поставит свою машину прямо под окна. Если других вариантов у вас не было, и вы припарковались слишком близко к зданию, можно подумать, что и вся вина за поврежденное авто лежит только на вас. Но здесь есть исключения. Предупреждающие знаки — о возможном сходе снега или льда. Они были, но вы их проигнорировали? Пеняйте на себя. Знаков не было? Можно взыскать деньги за повреждения с управляющей компании. Но прежде запомните такой план действий.
— Если снег упал с крыши дома или общих балконов, то вина целиком и полностью лежит на управляющей компании. Потому что это обязанность УК — чистить, делать заграждения, — говорит адвокат Андрей Конышев. — Если наледь сошла с чьего-то балкона, предъявлять претензии нужно собственнику этого самого балкона. УК занимается только общедомовым имуществом. Если этот собственник обращался в управляющую компанию с требованием устранить наледь со своего балкона, а ничего сделано не было, он разделит ущерб между собой и УК. Если докажет, что УК его требования не выполнила.
Если ваш автомобиль застрахован по КАСКО, ущерб должна возмещать страховая компания, поскольку это страховой случай. Неважно, что падает на машину — сосулька, кирпич или бутылка — это посторонний предмет.
— В страховую нужно предоставить документы, подтверждающие факт падения снега или льда с конкретного дома, акт о том, что кровля не была очищена, и документы, указывающие на лицо, которое должно было заниматься уборкой. В противном случае страховщик может отказать в выплате, — говорит юрист Алексей Болдырев. — Если у вас ОСАГО, то получить деньги по страховке не получится вообще. Единственный возможный вариант — вызвать полицию, зафиксировать повреждения и выставить претензии в сторону организации, по вине которой вашему автомобилю нанесен ущерб. В протоколе должны быть подробно указаны повреждения, а также и то, что в районе, где находился ваш автомобиль, проводилась (или не проводилась) уборка снега и льда. Далее необходимо обратиться к экспертам.
Если же ваша машина пострадала в ДТП из-за гололеда, сотрудники ГИБДД скорее всего напишут, что авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением, не учел дорожные условия и выбрал неправильную скорость. Так что в этом случае не стоит даже тратить время на подачу жалоб в разные инстанции.
Кто оплатит травмы?
В случае, если на вас с крыши упал снег или лед, или вы поскользнулись и получили травму, план действий — примерно такой же, как в ситуации с поврежденной машиной.
Конечно, скорую вызывать нужно не в любом случае. Если вы поскользнулись, встали и пошли дальше — здесь никакой экстренной ситуации нет. Помощь врачей — только когда вы получили серьезные травмы.
— Скорая приедет, медики зафиксируют, на каком месте человека забрали, проведут обследование, — говорит Андрей Конышев. — Если человек не откажется от госпитализации, его увезут в больницу. Получается, у вас в свидетелях есть медицинские специалисты. Найти их потом (в случае, если дело дойдет до суда) не составит труда. Больница с удовольствием предоставляет все данные экипажа скорой помощи, которая перевозит пострадавшего. Медики в суде всё расскажут.
Суммы возмещения ущерба варьируются в зависимости от тяжести травм. Возможно возмещение как морального, так и материального вреда. Если вина в суде будет доказана, материальный вред можно взыскать полностью. Взысканию с виновной стороны подлежат расходы на лечение, деньги, потраченные на лекарства, стоимость лечения в платной больнице. Сумма возмещения морального вреда зависит от характера травмы.
— Если человек по состоянию здоровья взял день больничного на работе — в таком случае сумма морального вреда будет невысокой. Ее устанавливает всегда суд, — говорит Андрей Конышев. — Она может начинаться от тысячи рублей, а потолка у нее нет. На основании судебной практики, при самой тяжелой травме (например, случай, когда девушка в Санкт-Петербурге впала в кому после того, как на нее обрушились сосульки) можно рассчитывать до миллиона рублей возмещения морального вреда.
Если, пока вы болели, вас уволили с работы, здесь судиться придется только с работодателем. Можно попробовать подать иск и в адрес управляющей компании, но суд, скорее всего, завернет ваше заявление. Другой момент, если человек самозанятый. Тогда в суде можно показать тенденцию — сколько вы получали до травмы и сколько — после нее. Тогда с виновного можно взыскать разницу. Кстати, компенсацию по состоянию здоровья самозанятым выплачивает еще и государство. Но только в том случае, если вы ежемесячно выплачиваете страховые взносы. Другое дело, что государственные выплаты настолько несущественны, что мало кто с этим захочет возиться.
Как получить присужденные по суду деньги?
После того, как суд вынесет решение в вашу пользу, следует предоставить виновной организации расчетный счет, на который они должны перечислить деньги. Если же организация отказывается возмещать ущерб, упирая на то, что не имеет таких средств, обращайтесь в службу судебных приставов с решением суда и с исполнительным листом.
И помните, что срок исковой давности составляет три года. То есть во всех перечисленных ситуациях иск можно подать в течение трех лет с момента происшествия.
Что делать, если дома нет отопления?
Если отключили отопление, в любом случае нужно звонить в УК, в домоуправление и выяснять причину. Возможно, это авария на теплотрассе, и необходимо ждать ее устранения. При таком раскладе взыскать с кого-то вред будет достаточно проблематично. Во-первых, необходимо устанавливать виновника аварии. Во-вторых, службы просто откажутся возмещать ущерб, потому что произошли форс-мажорные обстоятельства. Если же отопления нет уже несколько дней, вы стали замерзать, ходите по дому в пуховиках и валенках и греетесь обогревателями — пишите жалобу в жилищную инспекцию.
— Такое часто бывает, когда до некоторых домов тепло просто не доходит. Или доходит, но батареи едва теплые, — говорит Андрей Конышев. — Такой вопрос нужно задавать специалистам. По какой причине уровень давления и тепла не поступает в батареи или поступает, но в неправильном соотношении, и его не хватает для прогрева всей квартиры. Необходимо писать жалобу в УК, в жилищную инспекцию. В случае, если температура в квартире ниже нормы, можно будет ответственных лиц все-таки к ответственности привлечь и компенсировать моральный вред. Но это в случае, если жильцы все-таки являются добросовестными плательщиками. Если долгов за коммунальные услуги нет, люди вправе рассчитывать на компенсацию морального вреда.
Кроме морального вреда можно попробовать взыскать с виновных траты на электроэнергию, которую вы потратили на обогреватели. В этом поможет жилищная инспекция или органы прокуратуры, которые могут заинтересоваться этим делом. Чтобы взыскать с виновника разницу, сперва нужно его установить, а потом предъявить квитанции — сколько вы платили за электроэнергию раньше, и сколько вышло с включенными круглосуточно обогревателями.
— Если было так холодно, что вы или ваш ребенок простыл, заболел, обращайтесь в суд, — говорит Андрей Конышев. — В суде нужно будет доказать причинно-следственную связь между болезнью и отсутствием тепла в квартире. Доказать, прежде всего, медицинскими документами. Для этого надо обратиться к терапевту, который в справке напишет диагноз. Когда будет доказано, что причиной болезни стали недобросовестные действия виновного лица, с него можно будет взыскать уже материальный вред — затраты, которые пойдут на лечение, будут подлежать взысканию с виновного лица.
А если промерзает угол у окна?
За некачественный капитальный ремонт, как и за внешний вид стен фасада, отвечают управляющие компании. Если у вас в квартире стало холодно из-за проблем со стенами дома, промерзают окна или пошла плесень, первым делом нужно нанять оценочную организацию и оценить ущерб. После этого — выходить в суд, где и доказать, что ущерб квартире нанесен именно из-за плохо промазанных со стороны улицы стен.
— Фасадная стена, которая граничит с улицей, — зона ответственности управляющей компании, — говорит юрист компании «Бенефактум» Александр Андреев. — Если со стороны улицы есть трещина, которая повредила обои, ремонт и возмещение ущерба — за счет управляющей компании. Также она должна обеспечить ремонт, если в квартире стало холодно из-за того, что вовремя не утеплили швы. Коммунальщики должны расшить стыки, заложить внутрь утеплитель и заштукатурить в рамках текущего ремонта. Если промерзает весь дом и нужно утеплять внешние стены, есть смысл собраться с соседями и написать общее заявление в управляющую компанию.
За что еще должны платить коммунальщики — читайте в нашем тексте о том, как отремонтировать квартиру за счет управляющей компании.