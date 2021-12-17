Поскользнулся, упал — компенсация. Кто заплатит за «зимние» травмы?

— Такое часто бывает, когда до некоторых домов тепло просто не доходит. Или доходит, но батареи едва теплые, — говорит Андрей Конышев. — Такой вопрос нужно задавать специалистам. По какой причине уровень давления и тепла не поступает в батареи или поступает, но в неправильном соотношении, и его не хватает для прогрева всей квартиры. Необходимо писать жалобу в УК, в жилищную инспекцию. В случае, если температура в квартире ниже нормы, можно будет ответственных лиц все-таки к ответственности привлечь и компенсировать моральный вред. Но это в случае, если жильцы все-таки являются добросовестными плательщиками. Если долгов за коммунальные услуги нет, люди вправе рассчитывать на компенсацию морального вреда.



Кроме морального вреда можно попробовать взыскать с виновных траты на электроэнергию, которую вы потратили на обогреватели. В этом поможет жилищная инспекция или органы прокуратуры, которые могут заинтересоваться этим делом. Чтобы взыскать с виновника разницу, сперва нужно его установить, а потом предъявить квитанции — сколько вы платили за электроэнергию раньше, и сколько вышло с включенными круглосуточно обогревателями.



— Если было так холодно, что вы или ваш ребенок простыл, заболел, обращайтесь в суд, — говорит Андрей Конышев. — В суде нужно будет доказать причинно-следственную связь между болезнью и отсутствием тепла в квартире. Доказать, прежде всего, медицинскими документами. Для этого надо обратиться к терапевту, который в справке напишет диагноз. Когда будет доказано, что причиной болезни стали недобросовестные действия виновного лица, с него можно будет взыскать уже материальный вред — затраты, которые пойдут на лечение, будут подлежать взысканию с виновного лица.



А если промерзает угол у окна?

За некачественный капитальный ремонт, как и за внешний вид стен фасада, отвечают управляющие компании. Если у вас в квартире стало холодно из-за проблем со стенами дома, промерзают окна или пошла плесень, первым делом нужно нанять оценочную организацию и оценить ущерб. После этого — выходить в суд, где и доказать, что ущерб квартире нанесен именно из-за плохо промазанных со стороны улицы стен.



— Фасадная стена, которая граничит с улицей, — зона ответственности управляющей компании, — говорит юрист компании «Бенефактум» Александр Андреев. — Если со стороны улицы есть трещина, которая повредила обои, ремонт и возмещение ущерба — за счет управляющей компании. Также она должна обеспечить ремонт, если в квартире стало холодно из-за того, что вовремя не утеплили швы. Коммунальщики должны расшить стыки, заложить внутрь утеплитель и заштукатурить в рамках текущего ремонта. Если промерзает весь дом и нужно утеплять внешние стены, есть смысл собраться с соседями и написать общее заявление в управляющую компанию.



За что еще должны платить коммунальщики — читайте в нашем тексте о том, как отремонтировать квартиру за счет управляющей компании.

