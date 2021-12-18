Врачи заявили, что ковид приводит к быстрому старению. Это можно остановить?

Мы решили выяснить, каким именно образом коронавирус ускоряет старость и можно ли это как-то предотвратить.



Что такое старение?

С точки зрения физиологии это очень сложный процесс.

— Внешние стрессы организм с возрастом начинает выдерживать все меньше и меньше, хуже и хуже, — говорит иммунолог Николай Крючков. — За счет того, что нарастает количество и качество разнообразных возрастных изменений в организме, которые понижают устойчивость организма и нарушают саморегуляцию. Этот процесс в запущенной форме называется frailty, или «хрупкость» в переводе на русский. То есть вот эта старческая хрупкость, когда незначительные воздействия могут дестабилизировать весь организм вплоть до летального исхода. Этот процесс происходит планомерно, но по закону перехода количества в качество есть некоторые ключевые точки, когда накапливается некое количество изменений, которое в какой-то более-менее короткий промежуток времени переходит в новое качество. Получаются такие этапы старения.

