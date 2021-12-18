Врачи заявили, что ковид приводит к быстрому старению. Это можно остановить?

На днях глава ФМБА Вероника Скворцова, выступая на общественном собрании членов Российской академии наук, заявила, что коронавирусная инфекция провоцирует и ускоряет процессы, характерные для старения. Прежде директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им.
— Действительно, с возрастом течение коронавирусной инфекции всё тяжелее. А второй повод — очень интересный, и об этом редко очень говорят. Второй повод состоит в том, что, возможно, COVID-19 запускает процессы старения, и это надо учитывать, когда мы говорим о периоде реабилитации, — цитируют Ткачеву «Ведомости».
Мы решили выяснить, каким именно образом коронавирус ускоряет старость и можно ли это как-то предотвратить.
Что такое старение?
С точки зрения физиологии это очень сложный процесс.
— Внешние стрессы организм с возрастом начинает выдерживать все меньше и меньше, хуже и хуже, — говорит иммунолог Николай Крючков. — За счет того, что нарастает количество и качество разнообразных возрастных изменений в организме, которые понижают устойчивость организма и нарушают саморегуляцию. Этот процесс в запущенной форме называется frailty, или «хрупкость» в переводе на русский. То есть вот эта старческая хрупкость, когда незначительные воздействия могут дестабилизировать весь организм вплоть до летального исхода. Этот процесс происходит планомерно, но по закону перехода количества в качество есть некоторые ключевые точки, когда накапливается некое количество изменений, которое в какой-то более-менее короткий промежуток времени переходит в новое качество. Получаются такие этапы старения.
Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени
Он объясняет, что старение происходит постепенно, но скачкообразно — изменения копятся-копятся, набирают некую критическую массу и в какой-то момент происходит переключение, начинается следующий этап. В целом качественные изменения, не связанные с ковидом, а развивающиеся в обычном темпе, как правило, начинаются после 30 лет.
Конечно, старение в целом — это, очень грубо говоря, износ всех органов и систем. Но можно выделить отдельные проявления, которые особенно характерны. Например, нарушение эластичности сосудов или дегенерация нервной системы.
При чём тут ковид?
Израильский доктор Борис Бриль подчеркивает: на самом деле не только коронавирус — любое заболевание будет вызывать смерть определенных клеток и таким образом приводить к старению.
— И не только заболевания — почему приводит к старению курение? Токсины убивают некоторые клетки, — объясняет доктор Бриль. — Все, на что резервы организма тратятся, определенно укорачивает жизнь. Пока мы не можем сказать, на сколько.
Борис Бриль — врач анестезиологии и реанимации клиники Ramat Aviv Medical Center, эксперт в области доказательной медицины.
— Что касается ковида, мы знаем что это многоплановое заболевание, которое имеет много патогенетических звеньев, — говорит иммунолог Крючков. — Первое — это прямое негативное воздействие вируса на органы и ткани, но не сказать, что это главный момент. Второе — это гиперреакция иммунной системы, системная в разных органах и тканях. Третье — это микротромбозы, которые нарушают микроциркуляцию, снабжение тканей и органов кислородом и питательными веществами, за счет чего тоже происходят нарушения. Всё это в совокупности похоже на процесс старения. Поэтому считается, что COVID-19 у многих людей может вызвать тяжелые нарушения, которые имитируют старение.
Иммунолог Владимир Болибок говорит, что еще ковид нередко оставляет после себя хронические воспаления, что тоже случается с возрастом. Что именно делает коронавирус с нервной системой, по его словам, пока непонятно: это может быть как воспаление, так и дегенеративные изменения — но и то, и другое также бывает проявлением старения.
Владимир Болибок — частнопрактикующий врач — аллерголог-иммунолог, специалист по лечению иммунодефицитных состояний, хронических воспалительных процессов и аллергических заболеваний у взрослых и детей.
Можно ли остановить старение?
Всё сложно. Врачи пока не знают, насколько сильно ковид влияет на ускорение процесса — длительность его зависит от выраженности нарушений, но в любом случае, это кирпичик в сторону старения.
— Я могу вам сказать, что нет ни одного человека, который бы вышел из ковида без последствий. Даже если он их не замечает, даже если он болел легко, недолго и почти без симптомов, — говорит Борис Бриль. — Мы не знаем долгосрочных последствий. Об этом могут рассуждать люди, которые не имеют отношения к медицине. Медицина — наука доказательная, поэтому с уверенностью говорить о том, насколько коронавирус сокращает жизнь, мы сможем, когда сможем это доказать. Сейчас мы не знаем, какие будут последствия болезни через 20 лет.
По словам иммунолога Николая Крючкова, единственный способ гарантированно не приблизить себе старость ковидом — предотвратить болезнь, а если заболели — своевременно и правильно лечиться, проходить реабилитацию после болезни. А вот можно ли повернуть процесс вспять — вопрос открытый.
— Это фундаментальный вопрос, у нас нет даже окончательного понимания, что это за процесс такой — старение, — говорит иммунолог Владимир Болибок. — Старение — это не диагноз. Будь у нас такой диагноз — были бы, соответственно, расписаны этиология и патогенез, а дальше уже по накатанной дорожке: вот вам этиотропное лечение, вот вам патогенетическое лечение, вот вам симптоматическое лечение: таблетку выпили — на два года помолодели. Хотя в этом направлении работают.
Что касается взаимосвязи ковида и старения, то такие исследования, по его словам, хоть и проводятся, но пока не в приоритете — врачи и ученые больше заняты острой фазой болезни и постковидом. Но есть и оптимистичные прогнозы.
— COVID провоцирует и ускоряет процессы, аналогичные перестройке организма, характерной старению. Эти изменения на первых этапах являются потенциально обратимыми и могут быть скорректированы, — цитирует РИА Новости главу ФМБА Веронику Скворцову.
В своем выступлении она также отметила, что нужны новые подходы «к формированию восстановительного лечения у людей, переболевших COVID».