Сможет ли «Спутник V» бороться с «омикроном»? Оценка новосибирского вирусолога

Новосибирский вирусолог Сергей Нетесов оценил эффективность вакцины «Спутник V» против нового штамма ковида «омикрон».

Об этом ученый говорил во время доклада на общем собрании СО РАН, сообщили в управлении по пропаганде и популяризации научных достижений СО РАН.



— Пока непонятно, насколько эффективен «Спутник V» против штамма «омикрон», но, судя по всему, не менее 75%. Против штамма «дельта» эффективность «Спутника V» не менее 80–90%, — сказал Нетесов.



Вирусолог высказал сомнения насчет эффективности используемых в России препаратов от ковида с действующим веществом «фавипиравир» и перечислил другие, показавшие свою хорошую работу разработки.

