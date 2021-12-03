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Сможет ли «Спутник V» бороться с «омикроном»? Оценка новосибирского вирусолога

Сергей Нетесов назвал темпы вакцинации в России очень низкими

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В России, по данным Сергея Нетесова, на 2 декабря только 45,5% граждан получили первую прививку, 38,6% — две

В России, по данным Сергея Нетесова, на 2 декабря только 45,5% граждан получили первую прививку, 38,6% — две

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Новосибирский вирусолог Сергей Нетесов оценил эффективность вакцины «Спутник V» против нового штамма ковида «омикрон».

Об этом ученый говорил во время доклада на общем собрании СО РАН, сообщили в управлении по пропаганде и популяризации научных достижений СО РАН.

— Пока непонятно, насколько эффективен «Спутник V» против штамма «омикрон», но, судя по всему, не менее 75%. Против штамма «дельта» эффективность «Спутника V» не менее 80–90%, — сказал Нетесов.

Вирусолог высказал сомнения насчет эффективности используемых в России препаратов от ковида с действующим веществом «фавипиравир» и перечислил другие, показавшие свою хорошую работу разработки.

Кроме того, он высказался о том, когда можно ждать спада заболеваемости.

— США, Великобритания, Германия и Израиль привили свыше 70% своих граждан. В Израиле кампания пошла очень быстро, но затем замедлилась, во многом из-за противодействия антипрививочников. Тем не менее в этой стране в последние две недели еженедельно заболевает, по последним данным, только 80–90 человек, — цитирует управление вирусолог, профессор Новосибирского государственного университета, член-корреспондента РАН Сергей Викторович Нетесов.

В России, по его данным, на 2 декабря только 45,5% граждан получили первую прививку, две — 38,6%:

— У штамма «дельта», составляющего сегодня примерно 90% циркулирующих в мире изолятов коронавируса SARS-CoV-2, репродуктивное число около 5. Снижение заболеваемости будет наблюдаться, когда за счет прививок это число удастся снизить до 1,5–1. А это означает, что должны вакцинироваться около 4/5 людей, то есть 75–80% населения является пограничной цифрой. Мы очень далеки от нее и потому имеем очень плохие показатели и заболеваемости, и смертности. В России смертность невероятно высокая, поскольку низок общий уровень вакцинации, и особенно среди людей старше 60 лет.

Также в докладе Нетесова прозвучала информация о том, что к уже известным факторам, которые могут привести к тяжелой форме болезни, таким как диабет, лишний вес, склонность к тромбозам и хроническим заболеваниям, добавились еще несколько. По его словам, это слишком быстрый рост уровня антител IgM, двукратное превышение от нормы уровней содержания в крови ферритина, С-реактивного белка и Д-димера, значительное изменение уровней прокальцитонина и тропонина.

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