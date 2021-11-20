«У детей болезнь будет массово перетекать в тяжелые формы». Ученые и врачи — о вакцинации подростков и «Спутнике-М»

В России растет число заболевших детей от ковида. К сожалению, некоторые случаи заканчиваются трагически. Только в Москве ежедневно госпитализируют 25–30 несовершеннолетних, четверо подключены к ИВЛ. В Санкт-Петербурге зафиксировано уже шесть смертей детей от ковида, в Волгограде — два. По стране эти цифры тоже немаленькие. Врачи уверяют: спасти детей от заражения может только вакцинация, но препарат для детей и подростков только проходит клинические испытания, а «Спутник V» рекомендован лишь лицам от 18 лет.
Доктор медицинских наук, главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства Владимир Никифоров уверен: вакцинация детей и подростков необходима как вынужденная мера, если в России хотят остановить эпидемию коронавируса.
— Все другие страны действуют точно так же, — размышляет профессор Никифоров. — Во всех странах начали прививать детей и подростков. У нас другого выхода нет. Это вынужденная мера, да, но деться нам с вами от этого просто некуда. Это форс-мажор. Весы, на одной чаше которых потенциальный летальный исход, а с другой — применение вакцины, пусть и не до конца изученной. Но, с другой стороны, наш «Спутник» — не кандидат на Нобелевскую премию, не прорыв в медицине. Векторные вакцины известны давно, ничего неожиданного в перспективе они дать не могут. Все те разговоры про то, что препарат вмешивается в геном — чушь собачья, безграмотные размышления антивакцинологов. У них нет других аргументов, кроме передергивания фактов. Да, я сторонник вакцинации, но не фанат. Я не кричу, что это панацея. Да, есть случаи, когда вакцина не показана, когда есть противопоказания, есть случаи, когда она не работает. Но для нас с вами это выход на перспективу. Мера вынужденная, но в данном случае оправданная. А огульно кричать, что нас чипируют, зомбируют, в геном вмешиваются — это от безграмотности.
— Я очень не люблю антиваксеров. Они не видели, как человек умирает от дифтерии. А я видел, — говорит профессор Никифоров, — В 1994–1995 годах, когда была эпидемия дифтерии и Россия вошла в черный список книги рекордов Гиннесса по количеству смертей в ХХ веке от «управляемых» инфекционных болезней. Можете себе представить? Это результат действия антиваксеров. Более тысячи летальных исходов от управляемой инфекции. И это при том, что вакцину от дифтерии впервые применили на практике в 1913 году, когда Эмиль фон Беринг предложил введение детям токсина и антитоксина для выработки активного иммунитета!
В Москве тем временем в начале ноября началась третья фаза клинического исследования вакцины от новой коронавирусной инфекции, которой планируют прививать детей и подростков. Препарат «Спутник-М» планируют ввести трем тысячам испытуемых в возрасте от 12 до 17 лет. Испытывать препарат будут на базе 10 поликлиник и детских больниц. Вакцинировать подростков планируют препаратом «Спутник-М» — тем же самым «Спутником V», но в дозировке 1/5 от взрослой дозы.
— Основная масса детей по-прежнему болеет в легкой и среднетяжелой форме, — размышляет доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой детских инфекционных болезней ВолгГМУ Любовь Крамарь. — Но, к сожалению, мы сейчас всё чаще встречаем детей, болеющих в тяжелой форме. Вирус мутирует, и все эти мутации направлены не на ослабление течения болезни, не на облегчение состояния пациента, а на ужесточение клинического течения. Мы боимся, что у детей болезнь будет массово перетекать в тяжелые формы, как это было в начале пандемии у взрослых. И если в начале эпидемии у детей были легкие, субклинические формы, то сейчас «тяжелых» детей всё больше и в больницы их привозят чаще. Эпидемия развивается таким образом, что вирус постоянно стремится ускользнуть от иммунного ответа, постоянно мутирует. Вакцинация нужна, в первую очередь, для того, чтобы избежать нехороших последствий.
По мнению профессора, вакцинировать детей нужно еще и потому, что дети составляют большой процент от общей человеческой популяции.
— Они не только больше подвержены болезни, но являются еще и распространителями инфекции, — полагает профессор Крамарь. — И для того чтобы создать необходимую иммунную прослойку в 80% популяции, необходимо вакцинировать детей в том числе. Иначе они выступят тем самым препятствием для предотвращения распространения инфекции. Ведь как ликвидировали натуральную оспу? 100% вакцинацией и детей, и взрослых. Вакцинировать детей нужно обязательно, тем более вакцина показала себя как очень хорошая, без серьезных побочных эффектов. Поэтому детей, по крайней мере, нужно пробовать вакцинировать. Это доказывает и опыт западных стран, где возраст вакцинируемых резко снижают.
Впрочем, заверения докторов не мешают антипрививочникам выходить на одиночные пикеты с требованием не вакцинировать от новой коронавирусной инфекции детей и подростков.
— Люди вышли каждый сам по себе. У нас наболело. Мы не отрицаем сам COVID-19. Мы не против вакцинации, — рассказывала координатор «Левого фронта» в Волгограде Татьяна Педан. — Мы просто против нагнетания страха, QR-кодов, против дискриминации непривитых в общественных местах. Считаем, что каждый должен осознанно принять решение о вакцинации. Если она нужна, если она необходима, то стоит всего лишь объяснить человеку так, чтобы он сам захотел это сделать. Не надо нас принуждать. А государство должно нести ответственность за негативные последствия, которые могут возникнуть у человека в результате вакцинации.
Опасения за своих детей высказывали и другие участники пикета.
— У меня есть и дети, и внуки. Я считаю, что это неправильно — принуждать вакцинироваться. Мы свободные люди. Это наше право, — требует Вадим Анатольевич. — У меня сыну 15 лет. Государство ему мама и папа? Мы за них ответственность несем. Я считаю это социально несправедливым.
Главный внештатный педиатр комитета здравоохранения Волгоградской области Светлана Емельянова предупреждает — коронавирус опасен не только для взрослых людей и подростков. Он не щадит и совсем маленьких, новорожденных детей.
— В последние месяцы мы сталкиваемся с мутировавшим вирусом, который определил рост заболеваемости среди детей. На сегодняшний день ситуация такова, что, если в прошлом году мы регистрировали всего несколько случаев, в этом году мы еженедельно определяем около 5–7 детей, больных коронавирусом. При этом возраст малышей — от 0 до 28 дней. Сегодня у нас в амбулаторном звене, то есть в поликлиниках, наблюдаются около 2000 детей с установленной коронавирусной инфекцией. Если раньше она у детей определяла в большей степени легким течением, почти бессимптомным, то сейчас протекает в том числе и в тяжелой форме, — рассказала доктор Емельянова.
Страшен для малышей и постковидный синдром, во время которого могут возникнуть аутоиммунные заболевания и даже тромбозы.
— В настоящее время детям во время лечения коронавирусной инфекции приходится не только проводить КТ-исследование, но и вводить серьезные препараты, которые называются биологически активными препаратами, которые определяют блокирование цитокинового шторма, предупреждают развитие других осложнений. У детей очень большие последствия развиваются в постковидном синдроме, возникают аутоиммунные заболевания, такие как, например, сахарный диабет, красная волчанка, ревматоидный артрит, — рассказала медик. — К сожалению, те тромбы, тромбозы, которые были характерны для взрослого населения, на сегодняшний день могут коснуться и наших детей. Да, у малышей могут быть особенности здоровья, но дети могут жить с такими хроническими заболеваниями. Но пришло несчастье. Я хочу сказать, давайте подумаем, как мы можем создать детям безопасную среду.