«У детей болезнь будет массово перетекать в тяжелые формы». Ученые и врачи — о вакцинации подростков и «Спутнике-М»

— Я очень не люблю антиваксеров. Они не видели, как человек умирает от дифтерии. А я видел, — говорит профессор Никифоров, — В 1994–1995 годах, когда была эпидемия дифтерии и Россия вошла в черный список книги рекордов Гиннесса по количеству смертей в ХХ веке от «управляемых» инфекционных болезней. Можете себе представить? Это результат действия антиваксеров. Более тысячи летальных исходов от управляемой инфекции. И это при том, что вакцину от дифтерии впервые применили на практике в 1913 году, когда Эмиль фон Беринг предложил введение детям токсина и антитоксина для выработки активного иммунитета!



В Москве тем временем в начале ноября началась третья фаза клинического исследования вакцины от новой коронавирусной инфекции, которой планируют прививать детей и подростков. Препарат «Спутник-М» планируют ввести трем тысячам испытуемых в возрасте от 12 до 17 лет. Испытывать препарат будут на базе 10 поликлиник и детских больниц. Вакцинировать подростков планируют препаратом «Спутник-М» — тем же самым «Спутником V», но в дозировке 1/5 от взрослой дозы.