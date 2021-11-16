Чего ждать после прививки: все побочки пяти российских вакцин от коронавируса

В России продолжается кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции — по последним данным, нам удалось достичь коллективного иммунитета на уровне 49%, однако, чтобы остановить эпидемию, нужно выйти на 80%. По скорости вакцинации Россия существенно отстает от многих стран. Одна из причин — страх побочных эффектов после прививки. Что ж, побочки у вакцин действительно есть, как и у любых других медицинских препаратов. В этом материале мы собрали всю информацию о побочках от противоковидных вакцин, которые сегодня используются в России. Мы изучили медицинские документы и поговорили с людьми, которые уже сделали прививку: большинство отзывов было положительными, но здесь мы расскажем о тех, кто столкнулся с побочными эффектами вакцин.
«Спутник V»
Самая первая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса и, пожалуй, самая известная. Второе название этого же препарата «Гам-КОВИД-Вак». Эта векторная вакцина состоит из неспособных к размножению аденовирусов-векторов, которые доставляют в организм встроенный в них ген коронавирусного S-белка. Подробнее о том, как ее разрабатывали, можно прочитать в этом материале.
Если сравнивать «Спутник V» с другими российскими вакцинами от коронавируса, то побочек у него будет больше всего. Нормальными поствакцинальными осложнениями считаются непродолжительный гриппоподобный синдром: озноб, повышение температуры, артралгия (боль в суставах), миалгия (боль в мышцах), астения (слабость), общее недомогание и головная боль. Также в месте укола может быть боль, гиперемия, отечность. Реже отмечаются тошнота, диспепсия (несварение), снижение аппетита, иногда — увеличение лимфоузлов. Возможно развитие аллергических реакций, кратковременное повышение уровня печеночных трансаминаз, креатинина и креатинофосфокиназы в сыворотке крови. В инструкции к «Спутнику V» также отмечены такие реакции, как лихорадка, боль в ротоглотке, заложенность носа, першение в горле, ринорея (обильный насморк).
Когда мы попросили читателей рассказать о своем опыте прививки «Спутником V», жаловались они преимущественно на повышение температуры, слабость, ломоту и боль в месте укола.
— Утром в 10 часов (по предварительной записи на портале госуслуг) мне поставили первый укол. К вечеру примерно в 21 час начало побаливать место укола, поднялась температура 37, — рассказала одна из читательниц, пожелав остаться анонимной. — Ночью спала плохо, так как побаливало плечо там, где было место укола. Утром смерила температуру — была уже 37,5. Весь день лежала, так как была слабость, и держалась температура 37,5. К вечеру к 21 часам стало как-то резко легчать, температура снизилась до нормы, ушла слабость, оставалась только болезненность в плече. На следующий день самочувствие хорошее. Боль в плече оставалась еще дня три, но уже постепенно уменьшалась. Второй укол описывать не буду, так как все прошло без симптомов, была небольшая болезненность на месте укола.
Было много положительных отзывов от тех, кто вовсе не заметил прививку или почувствовал лишь небольшую слабость, но рассказывали вакцинированные и о других жалобах. Все их истории можно прочитать в этом материале.
«Спутник Лайт»
Грубо говоря, это первый компонент «Спутника V». Принцип действия у вакцины тот же: это рекомбинантный аденовирус, в состав которого входит ген S-белка. Как объяснял ранее вирусолог из центра имени Гамалеи, где разрабатывали «Спутники», Анатолий Альтштейн, идея менее эффективной вакцины появилась, когда стало ясно, что нужно привить как можно больше людей в короткие сроки: первый компонент проще и дешевле в производстве.
Поскольку «Лайт» от «V» отличается только тем, что у него нет второго компонента, в списке побочек у него всё то же, что и у старшего брата.
Вот так описывала последствия прививки наша читательница Лариса.
— Поставила прививку «Спутник Лайт». Выбор вакцины сделала сама. Раньше не прививалась. Это первая прививка. Была сильная головная боль, головокружение, — вспоминает она. — На второй день слабость, головная боль, головокружение, температура понизилась до 34,5, озноб. Место укола сильно покраснело, боль в руке. Прививку поставила в пятницу вечером, выходные прошли лежа, понедельник был по-настоящему тяжелым днем. Только к концу недели полегчало. Было рекомендовано принимать жаропонижающие, но при температуре 34,5 рекомендации не пригодились.
Многие наши читатели использовали «Спутник Лайт» для ревакцинации через полгода после первичной вакцинации. Часто они говорят, что после «Спутника V» испытывали недомогание, а «Лайт» прошел незаметно. Больше историй читайте в этом материале.
«КовиВак»
Препарат разработали в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Создана вакцина по классической технологии и содержит инактивированный вирус SARS-CoV-2. Проще говоря, убитый. Технология проверенная — это один из старейших способов создания вакцин.
Официально у «КовиВака» всего четыре побочки: боль и уплотнение в месте укола, головная боль и повышение температуры. Это то, что говорится в инструкции к лекарственному препарату. Впрочем, привитые именно этой вакциной в основном называют их же.
На прошлой неделе мы попросили читателей рассказать о своем опыте вакцинации «КовиВаком» и получили много отзывов. В основном люди писали о том, что прививка прошла незаметно или сопровождалась легким недомоганием. Но были и исключения.
— Сделала прививку, первый компонент, 8 ноября. Через часа два с половиной стало очень плохо — головокружение, боль в груди, кашель, раздражение на свет, — рассказала одна из наших читательниц. — На работе отлежаться не давали, либо за свой счет иди. В итоге пошла на больничный, который надо было выбивать с боем. Ночью поднялась температура 38,5, с утра до позднего вечера температура 37,5.
Больше реальных историй и отзывов на вакцину «КовиВак» вы можете найти в этом материале. Там же мы рассказывали о противопоказаниях для применения этого препарата.
«ЭпиВакКорона»
Разработка центра «Вектор» — «ЭпиВакКорона» — пептидная вакцина, то есть полностью синтетическая. Научное сообщество раскритиковало «Вектор» за неправильный выбор пептидов при создании вакцины. Вирусолог Анатолий Альтштейн ранее заявлял, что она не работает, потому что устроена таким образом, что не вызывает образования правильных антител. Официально, впрочем, вакцина зарегистрирована и продолжает использоваться.
Согласно документам, у «ЭпиВакКороны» есть два побочных действия: боль в месте укола и кратковременное повышение температуры.
Читатели, рассказывавшие нам свои истории вакцинации, как правило, говорили, что побочек не было вовсе. Евгения даже смогла сравнить эффект двух вакцин на собственной семье: она и отец привиты «Спутником V», а мама — «ЭпиВакКороной».
— Со слов мамы, саму прививку она перенесла очень легко. После первой прививки сутки болело место укола, и больно было поднимать руку, затем всё прошло. Вторая прививка прошла вообще незаметно, — рассказывала она. — Я даже немного завидовала маме, когда сама поставила «Спутник V», и после первой прививки меня просто выкинуло из жизни больше чем на сутки.
В конце октября вся семья заболела COVID-19. Евгения говорит, что болели все по-разному, но из них троих маме досталось больше всех, хотя госпитализация не потребовалась.
Больше отзывов на прививку и подробностей о вакцине можно найти в этом материале.
«ЭпиВакКорона-Н»
Это модернизированный вариант «ЭпиВакКороны», который был зарегистрирован в августе этого года. Различия заключаются в технологических особенностях производства. Основу вакцины тоже составляют белок-носитель и искусственно синтезированные пептиды — небольшие фрагменты S-белка нового коронавируса, но в «ЭпиВакКорона-Н» два из трех пептидов объединены в один. Создатели препарата уверяют, что это понадобилось только для оптимизации выпуска вакцины, а в остальном она не менее эффективна.
В целом вакцина похожа на свою предшественницу, и побочные эффекты у нее аналогичные. Правда добавился один дополнительный — отек Квинке. Он, впрочем, относится к редким.
Подробнее об «ЭпиВакКороне-Н» мы рассказывали в этом материале. Также мы писали о противопоказаниях вакцинации как этим препаратом, так и остальными — можете почитать об этом здесь.
Почему побочные эффекты у разных вакцин отличаются?
Нетрудно заметить, что у «Спутника V» и «Спутника Лайт» оказалось гораздо больше побочек, чем у других отечественных вакцин. Часто осложнения связывают с эффективностью препаратов. Верно ли это убеждение, мы спросили у специалиста.
— В инструкции к лекарственному препарату приводятся все побочные эффекты, которые наблюдались после приема. Это не значит, что препарат обязательно весь этот список вызывает. Это относится ко всем лекарственным препаратам. Тяжесть или частота побочных эффектов не говорит о высокой эффективности, бывают препараты, которые довольно эффективны с небольшим количеством побочных эффектов, например, когда выходят лекарства нового поколения, — отвечает иммунолог Николай Крючков. — Не секрет, что «Спутник V» гораздо более реактогенен, чем «КовиВак» и «ЭпиВакКорона», то есть побочных эффектов у него больше. Связано это с высокой реактогенностью вакцины и, видимо, гораздо большим воздействием на врожденный иммунитет, неспецифический. То есть, когда иммунная система встречается с таким антигеном, она начинает неспецифически стимулироваться, возникает воспаление. На «Спутнике V» это происходит чаще, чем на «КовиВаке» и «ЭпиВакКороне». «Спутник V» действительно более иммуногенная, более клинически эффективная вакцина, но это не связано с реактогенностью, просто так получилось.
Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени И. М. Сеченова.
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