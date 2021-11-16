Чего ждать после прививки: все побочки пяти российских вакцин от коронавируса

Когда мы попросили читателей рассказать о своем опыте прививки «Спутником V», жаловались они преимущественно на повышение температуры, слабость, ломоту и боль в месте укола.



— Утром в 10 часов (по предварительной записи на портале госуслуг) мне поставили первый укол. К вечеру примерно в 21 час начало побаливать место укола, поднялась температура 37, — рассказала одна из читательниц, пожелав остаться анонимной. — Ночью спала плохо, так как побаливало плечо там, где было место укола. Утром смерила температуру — была уже 37,5. Весь день лежала, так как была слабость, и держалась температура 37,5. К вечеру к 21 часам стало как-то резко легчать, температура снизилась до нормы, ушла слабость, оставалась только болезненность в плече. На следующий день самочувствие хорошее. Боль в плече оставалась еще дня три, но уже постепенно уменьшалась. Второй укол описывать не буду, так как все прошло без симптомов, была небольшая болезненность на месте укола.

Было много положительных отзывов от тех, кто вовсе не заметил прививку или почувствовал лишь небольшую слабость, но рассказывали вакцинированные и о других жалобах. Все их истории можно прочитать в этом материале.

