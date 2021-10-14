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Слишком много заболевших: Минздрав вызвал на борьбу с ковидом медиков-пенсионеров

В больницах больше 1,1 млн пациентов с COVID-19, и это «высочайшие нагрузки на здравоохранение»

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В начале пандемии врачей старшего возраста отправили на пенсию, но теперь их просят вернуться

В начале пандемии врачей старшего возраста отправили на пенсию, но теперь их просят вернуться

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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предложил медикам старших возрастов, которые уходили на самоизоляцию из-за коронавируса и рисков для здоровья, вакцинироваться и вернуться на рабочие места.

— Часть медработников старших возрастов перед началом COVID-19, поскольку были объявлены мероприятия по изоляции лиц старшего возраста, ушли на пенсию, — объявил Мурашко на заседании Комитета Госдумы по охране здоровья. — Сегодня уже есть вакцина, мы обращаемся к медработникам, к тем, которые ушли, когда были риски для здоровья и жизни, отошли от медицинской практики. Сегодня вакцинация помогает защитить жизнь и здоровье, поэтому предлагаем вернуться на свои рабочие места.

По данным главы Минздрава, на данный момент в России более 1,1 млн пациентов с ковидом находятся на лечении, и это «высочайшая нагрузка и на амбулаторную, и на стационарную системы».

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Также Михаил Мурашко отметил, что необходимо максимально включать людей в вакцинацию, а также соблюдать правила профилактики распространения заболевания. По официальным данным, на сегодняшний день в России полностью вакцинировано 45,1 миллиона человек, что составляет 31,3% от общего населения.

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