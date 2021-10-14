Слишком много заболевших: Минздрав вызвал на борьбу с ковидом медиков-пенсионеров

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предложил медикам старших возрастов, которые уходили на самоизоляцию из-за коронавируса и рисков для здоровья, вакцинироваться и вернуться на рабочие места.
— Часть медработников старших возрастов перед началом
По данным главы Минздрава, на данный момент в России более 1,1 млн пациентов с ковидом находятся на лечении, и это «высочайшая нагрузка и на амбулаторную, и на стационарную системы».
Также Михаил Мурашко отметил, что необходимо максимально включать людей в вакцинацию, а также соблюдать правила профилактики распространения заболевания. По официальным данным, на сегодняшний день в России полностью вакцинировано 45,1 миллиона человек, что составляет 31,3% от общего населения.