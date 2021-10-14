Слишком много заболевших: Минздрав вызвал на борьбу с ковидом медиков-пенсионеров

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предложил медикам старших возрастов, которые уходили на самоизоляцию из-за коронавируса и рисков для здоровья, вакцинироваться и вернуться на рабочие места.



— Часть медработников старших возрастов перед началом COVID-19 , поскольку были объявлены мероприятия по изоляции лиц старшего возраста, ушли на пенсию, — объявил Мурашко на заседании Комитета Госдумы по охране здоровья. — Сегодня уже есть вакцина, мы обращаемся к медработникам, к тем, которые ушли, когда были риски для здоровья и жизни, отошли от медицинской практики. Сегодня вакцинация помогает защитить жизнь и здоровье, поэтому предлагаем вернуться на свои рабочие места.

