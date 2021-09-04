— Мне было 15, и тогда я первый раз пошел к гинекологу. До этого момента я даже не задумывался, что девочка ниже пояса должна выглядеть как-то по другому, я же никогда не видел «образец». Врач была в шоке и сказала мне, что я не совсем девочка и не совсем мальчик. Тогда в моей голове пазлы понемногу начали складываться воедино. Я понял, что слышал это слово и раньше, в детстве на медкомиссиях, задавал маме вопросы, но она всякий раз уходила от темы. Мне постоянно давали «витамины», это были женские гормоны, которые я должен был пить до конца жизни. Родители делали всё, чтобы отгородить меня от информации об этом диагнозе. Когда гинеколог рассказала, в чем заключается моя болезнь, это повергло меня в шок. Выходит, что со мной было всё нормально. Я всю жизнь считал себя мальчиком, и тут оказывается, что я и есть наполовину мужчина.

— Как твои родители реагировали на этот диагноз?

— Родителям всё это далось очень сложно. Я живу в очень консервативной семье, а тут им говорят, что их ребенок не такой, как все. Врачи буквально запугали мою семью. Отец однажды проболтался, что мать с бабушкой прибежали в слезах, им сказали, что их долгожданная девочка — это мальчик. Их попытались «успокоить», ведь у наших медиков даже сейчас принято при подобных «отклонениях» проводить корректирующие операции, которые запрещены конвенцией ООН и признаны калечащими. Врачи всегда говорили, что это нужно «лечить». В их понимании лучше сделать девочку, которая не сможет родить, чем нестереотипного парня. Они всегда действуют по одной и той же схеме. После моего рождения мне сделали первую операцию и сформировали внешние женские органы. Дальше нужно было удалить мужские, но делать этого не стали. Моя мама была на грани срыва и не позволила. Родителям дали выбрать пол, и в свидетельстве рождения меня записали как девочку, а заключения о гермафродитизме удалили, словно их и не было.

