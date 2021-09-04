«Вакцина с геном Люцифера»: кто и зачем придумывает страшные мифы о ковиде и прививках

Количество слухов и историй о коронавирусе и вакцинах растет с каждым днем. Сюжеты один страшнее другого, на фоне которых «вшитые в вакцину чипы» кажутся детским лепетом. Кто придумывает эти слухи и главное — почему в них верят? Журналисты «Доктора Питера» обсудили это с Александрой Архиповой, антропологом, фольклористом, старшим научным сотрудником РАНХиГС.
Не все «фейки» — фейки
— Происходит страшная путаница с терминами, — говорит Александра Архипова. — Мы изучали инфодемию с января 2020 года, нередко сталкивались с ситуацией, когда некоторые слухи, распространяющиеся по каналам горизонтальной коммуникации, передают утверждение, которое может оказаться и ложью, и правдой. Например, в Москве в марте 2020 года от одного чата в вотсапе к другому распространялись утверждения, что Москва будет закрыта на карантин и покидать дома будет нельзя. Его неоднократно опровергали (в том числе и УМВД по Москве), угрожали штрафами за его распространение и даже завели уголовное дело об этом «фейке». И тем не менее 29 марта в Москве был введен режим самоизоляции: москвичи могли покидать дома только два раза в неделю по пропускам, не работали многие учреждения, закрыт общепит. Является ли этот слух ложью? Строго говоря, нет, но тем не менее всё равно это слух — информация, на момент распространения официально не подтвержденная или не являющаяся официальным высказыванием властного института и распространяемая по каналам низовой коммуникации.
Александра Архипова — социальный антрополог, старший научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС, руководитель исследовательской группы «Мониторинг актуального фольклора»
Исходя из этой логики, для нас объектами исследования становятся любые повторяющиеся тексты, распространяемые через неформальные каналы коммуникации, где «коллективный автор» и индивидуальный распространитель допускают, что информация, изложенная в этих текстах, подлинная и нуждается в распространении. Эти тексты для краткости мы называем «инфодемическими текстами» или «слухами». По своей форме они могут быть самыми разными: и пересказом того, что рассказала соседка о тяжелых металлах в вакцинах, и наукообразным текстом, где псевдомедицинская информация о ковиде соседствует с советом пить соду с лимоном, и даже поддельным документом о принудительной вакцинации. Но самое главное в них — это не только и сколько вопрос, какое количество правды в них содержится, а их свойство создать неподцензурные «сети сомнения» и тем самым противопоставлять свое знание официальной информации.
Советы «доктора Юры»
Самый популярный инфодемический текст — более 1 миллиона репостов в социальных сетях с февраля по декабрь
«Климов Юра — молодой врач из РФ, работает в больнице Шэньчжэня, переведен на изучение вируса пневмонии Ухань. Позвонил своим близким и дал разъяснение. Если у вас насморк и мокрота при простуде, вы не можете быть носителем коронавирусной инфекции. Коронавирусная пневмония — это сухой кашель без насморка. Это самый простой способ определить, какая у вас инфекция. Вирус Уханя не является термостойким и погибает при температуре 26–27 градусов. Поэтому пейте больше горячей воды. Чаще и дольше будьте под солнцем. Горячая вода — не лекарство, но она полезна для здоровья и эффективна при всех вирусах».
Миф оказался таким популярным, что проник даже в медицинскую среду. В некоторых больницах, как рассказывали читатели «Доктора Питера», врачи советовали своим пациентам пить горячую воду, считая ее эффективным средством в борьбе с ковидом.
— Как возникают такие слухи?
— Инфодемические тексты могут возникнуть разным путем: кто-то может придумать текст ради розыгрыша, развлечения или раскрутки своей страницы, — рассказывает Александра Архипова. — А какие-то тексты передаются от человека к человеку, и каждый добавляет туда то, что ему важно: ровно так возникла история про Юру Климова. Ее исходник — из Китая.
«Вирус придумали китайцы»
Самый ранний и очень распространенный слух об эпидемии связан с китайцами, «из чьей лаборатории вирус намеренно был выпущен в мир, чтобы всех убить». Одни уверены, что китайцы планируют «очистить» Европу, другие убеждены, что угроза нависла над Африкой. Главный аргумент в пользу китайской экспансии — в Поднебесной разрешили рожать второго и даже третьего ребенка.
Как создавался миф о «ядовитом опылении с воздуха»
Сейчас в топе слухов — «ковид-химический пневмонит».
— В социальных сетях активно распространяется мифология о заражении с воздуха, — рассказывает Александра Архипова. — Если коротко: никакой пандемии нет, потому что нет ковида. А вместо ковида у нас химический пневмонит, возникший из-за того, что нас опыляют с воздуха ядовитыми веществами. Об этом якобы рассказал академик Чучалин. Ряд стран уже подали по этому поводу в суд на ВОЗ, и пилоты (непонятно, откуда) признались в этом преступлении (неожиданно, правда?) — именно они якобы распрыскивали ядовитые вещества. Самое интересное во всём этом — это количество репостов. В открытых соцмедиа (без мессенджеров) их более 50 тысяч за три месяца, и это очень много. Сейчас все стали побаиваться публиковать такие посты, ушли в вотсапы и телеграм-каналы, боятся мониторингов Следственного комитета. Так что 50 тысяч — это очень большая цифра.
Природу этого мифа антрополог разбирает по деталям: когда возник, как и почему. На примере «ковид-химического пневмонита» в принципе понятно, как работает мифотворческий механизм.
— Эта мифология совершенно не новая, — рассказывает Александра Архипова. — Она появилась летом-осенью 2020 года в России (а может, дальше и раньше), а потом, как часто случается с городскими легендами и слухами, ушла в спячку, потому что в ней не было потребности. Тема ковида перестала интересовать. Так продолжалось, пока за вакцинацию в июне 2021 года не принялись всерьез. И вот тогда противники вакцинации, те, кто не признают коронавирус как болезнь, снова начали обсуждать правомерность того, что с ними делают.
19 апреля 2020 года «Российская газета» публикует довольно сложное для неспециалиста интервью известного пульмонолога, академика РАН Александра Чучалина, который подробно и с обилием терминов рассказывает про то, что есть коронавирус и использует словосочетание «химический пневмонит». Посмотрите внимательно на цитату:
«На компьютерных томограммах, которые сегодня в Москве выполняются каждому больному с подозрением на коронавирус, мы видим, что легочная ткань атакована вирусами и как она меняется под их воздействием. Сформирована концепция химического пневмонита — так называемое "матовое стекло". В контакте альвеол (клеток легкого) и кровеносных сосудов-капилляров происходит газообмен, и важнейшую роль в нём играет гиалуроновая кислота. Вирус поражает мембрану, то есть оболочку альвеол, что приводит к излиянию из них гиалуроновой кислоты — так формируется феномен матового стекла — повышение плотности легочной ткани».
В этой цитате нет ничего безумного, но она очень сложная. Журналисты начинают пересказывать и упрощать. В качестве заголовка появляется фраза: «Врачи выяснили, что при коронавирусе развивается химический пневмонит». В этой фразе, если прочитать ее очень невнимательно, можно увидеть отрицание признанной природы коронавируса.
Дальше это расходится по блогам тех, кто не верит в коронавирус как болезнь и ищет любое подтверждение этому факту. Тем более, что словосочетание «химическая пневмония» как бы намекает, что речь идет об отравлении. И здесь уже рукой подать до старой, обкатанной временем теории о химтрейлах: якобы конденсационный след от самолета в небе — на самом деле распыление ими всякой отравы. Эта теория распространилась по миру в 1990–2000 годах. Видимо, сторонников этой теории в России было много, просто они не были заметны в общественном пространстве, потому что эта вера не превращалась в действие, то есть она не могла влиять на события. Но в эпоху коронавируса вера в химтрейлы стала весьма популярна.
К этому стоит добавить и истории еще советского времени о врагах, которые всё время что-то над нами распыляют с самолетов. Они и сейчас популярны, особенно там, где ситуация напряженная: в 2016 году в Донецкой народной республике ходили слухи, что украинские самолеты распыляют какие-то новые возбудители сифилиса, созданные (естественно!) в США.
Это соединение исторически разных сюжетов в один только на первый взгляд кажется безумной случайностью. На самом деле перед нами — интересное свойство конспирологического мышления. Конспиролог, верящий искреннее, глубоко в одну теорию, поверит и в другую, и неважно, насколько они противоречат друг другу.
«Чип считывает мысли и ворует деньги»
— В нашем каталоге слухов о ковиде сейчас 301 сюжет, — рассказывает Александра Архипова. — Самая популярная группа — о вакцинации. В ней 102 сюжета, и они постоянно пополняются. Общая сумма репостов в социальных сетях слухов о вакцинации за всё время — около 6 миллионов.
Слухи о прививках, вакцинах и вакцинации можно условно разделить на несколько групп.
Вакцина и мировой заговор
- Чип/чипирование через вакцину.
- Аббревиатура COVID-19 расшифровывается как «Сертификация путем получения вакцины с цифровым идентификатором (ID)».
- Прививка — это способ создания цифровых рабов.
- Вакцинация — это манипуляции ВОЗ для получения денег.
- Вакцинация — это эксперимент.
- За идеей/производством вакцин стоит Билл Гейтс.
- Заговор фармкомпаний: цепочка теневых связей от лаборатории в Ухани до ВОЗ.
- Билл Гейтс хочет использовать вакцины для чипирования людей.
- За производством вакцин скрывается еврейский заговор (Ротшильд, Сорос, Киссинджер).
- Сионистский заговор при производстве вакцин: в каждой стране есть свой тайный еврей — разработчик вакцины.
- Евреи — пособники Билла Гейтса в создании отравленной вакцины. В Израиле стоят две фабрики по производству вакцины, а в самом Израиле никто не болеет.
- Программа Генри Киссинджера по депопуляции населения Земли.
- Евреи используют вакцину для порабощения.
Состав вакцины
- В вакцине содержится коронавирус, так что люди, которые идут вакцинироваться, заражаются ковидом.
- В вакцине содержится ртуть.
- В вакцине содержатся формальдегид и другие опасные вещества.
- В вакцине содержатся тяжелые металлы.
- К месту укола прилипает магнит.
- Вакцинированных видно через металлоискатели (металлоискатели звенят из-за тяжелых металлов в вакцине).
- Вакцина содержит оксид графена.
- Вакцина содержит частички абортированных младенцев.
- Вакцина содержит ген Люцифера/ген Нимрода/люциферазу/люциферин.
Сверхспособности вакцины
- Чип в вакцине считывает мысли и ворует деньги.
- Если включить блютуз в метро, то видны вакцинированные.
- Место введения вакцины светится ультрафиолетом.
- Вакцина передается половым путем.
- Пиявки гибнут от крови вакцинированных.
- Прививка — это нанесение на тело человека печати Антихриста.
- Номера вакцинированных видны в 12 ночи в Сети и начинаются с 666.
- Вакцины вызывают болезни (рак, гепатит, паралич, бесплодие, туберкулез, энцефалит).
Гибель от вакцины
- Вакцинированные умрут к 2025 году.
- Вышки 5G убьют всех привитых.
- Погибшими от вакцины удобряют поля.
- Вакцинированные опасны — они заражают окружающих.
- Вакцинированные становятся агрессивными и могут нападать на других людей.
- Привитые становятся зомби, так как из поведением управляют через ДНК.
- Вакцинированным в Израиле выдают карточку с изображении овцы, намекая на их покорность.
- Вакцина превращает человека в собственность корпорации-производителя.
- Вместо вакцин на самом деле людям колют прионы, это превращает их мозг в губку.
Вакцина и дети
- Детей соберут в школе и под видом эвакуации увезут принудительно на вакцинацию без согласия родителей.
- Детей будут насильно вакцинировать: во сне или подкладывать вакцину в еду.
- Скоро появятся маски, пропитанные вакциной, так что таким образом будут все нелегально вакцинироваться.
- Для противников вакцинации построят концлагеря.
Способы борьбы с вакциной
- Кровопускание позволяет нивелировать эффект вакцинации.
- Лимон позволяет нивелировать эффект вакцинации.
- Для вывода вакцины из организма надо нарисовать руну на руке.
Слухи рождаются в условиях социальной катастрофы
В слухах о коронавирусе и вакцинах, как в кривом зеркале, отражаются все этапы эпидемии в России. Почему появляются такие истории?
— Слухи особенно хорошо распространяются в ситуации недоверия правительству и ситуации, когда непонятно, что надо делать и куда бежать, — рассказывает Александра Архипова. — Тогда люди начинают распространять любую информацию. Первый пик российской инфодемии пришелся на февраль-март 2020 года, когда всем было понятно, что «сейчас накроет», а власти продолжали себя вести в соответствии с известной песенкой «всё хорошо, прекрасная маркиза».
Второй пик начался в октябре-ноябре 2020, и тогда сильно взлетело распространение псевдомедицинских слухов (подобных тексту Юры Климова) там, где было много заболевших, высокая смертность от ковида и плохо с медицинской помощью. Третий пик начался в
Подобные тексты есть результат потери собственного чувства контроля над ситуацией, когда происходит социальная катастрофа. Чтобы вернуть чувство контроля, люди начинают распространять информацию, которая заполняет дыры в их понимании того, что такое вирус, зачем нужны маски, нужно ли вакцинироваться и так далее. Когда тревога спадет, страхи улягутся.