«Вакцина с геном Люцифера»: кто и зачем придумывает страшные мифы о ковиде и прививках

Количество слухов и историй о коронавирусе и вакцинах растет с каждым днем. Сюжеты один страшнее другого, на фоне которых «вшитые в вакцину чипы» кажутся детским лепетом. Кто придумывает эти слухи и главное — почему в них верят? Журналисты «Доктора Питера» обсудили это с Александрой Архиповой, антропологом, фольклористом, старшим научным сотрудником РАНХиГС.



Не все «фейки» — фейки

— Происходит страшная путаница с терминами, — говорит Александра Архипова. — Мы изучали инфодемию с января 2020 года, нередко сталкивались с ситуацией, когда некоторые слухи, распространяющиеся по каналам горизонтальной коммуникации, передают утверждение, которое может оказаться и ложью, и правдой. Например, в Москве в марте 2020 года от одного чата в вотсапе к другому распространялись утверждения, что Москва будет закрыта на карантин и покидать дома будет нельзя. Его неоднократно опровергали (в том числе и УМВД по Москве), угрожали штрафами за его распространение и даже завели уголовное дело об этом «фейке». И тем не менее 29 марта в Москве был введен режим самоизоляции: москвичи могли покидать дома только два раза в неделю по пропускам, не работали многие учреждения, закрыт общепит. Является ли этот слух ложью? Строго говоря, нет, но тем не менее всё равно это слух — информация, на момент распространения официально не подтвержденная или не являющаяся официальным высказыванием властного института и распространяемая по каналам низовой коммуникации.

