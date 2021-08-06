Привился, а QR-кода нет: что делать, если сертификат о вакцинации от коронавируса так и не пришел

Сейчас для подтверждения того, что вы переболели
Информацию о том, что вы переболели коронавирусной инфекцией, передает медицинская организация, так что если коронавирус у вас официально не находили — сертификат не положен, даже если есть антитела. В этом случае можно получить временный сертификат, который выдается на основании отрицательного результата ПЦР-теста. Он действует 72 часа и выдается только если тест сделан в лаборатории, которая передает данные на «Госуслуги». Узнайте об этом в организации, где будете сдавать тест, и подпишите письменное согласие на передачу данных перед анализом.
Важная деталь: учетная запись должна быть подтвержденной. Подтвердить ее можно онлайн через банк, в центре обслуживания, с помощью УКЭП или через «Почту России».
Данные о прививке также передает медицинская организация. После вакцинации сертификат с
Если уведомление о получении сертификата не приходит вам на почту, а сам документ не появляется в личном кабинете даже через несколько дней — проверьте, правильно ли у вас указаны паспорт и СНИЛС. Если в личном кабинете они указаны правильно — нужно обратиться туда, где вам делали прививку и уточнить, какие данные о вас внесены в регистр вакцинированных: ФИО, СНИЛС, паспорт и дата рождения. В поле «Статус ЕПГУ» сведений о прививке должно быть указано «Есть учетная запись». Если нашли ошибку или статус «Учетная запись не найдена», медицинская организация должна исправить сведения и отправить их заново.
Если всё это не помогло — оставляйте жалобу в форме обратной связи на тех же «Госуслугах». Выберите категорию «Вакцинация от COVID-19» и подкатегорию «Сертификат вакцинированного». Те же шаги нужно предпринять, если вы переболели, а сертификат так и не пришел, и если сертификат пришел, а потом куда-то пропал из личного кабинета.
В России также действует еще один прививочный сертификат — он может понадобиться вам при трудоустройстве, при поездке в ряд стран и в некоторых других случаях, но к коронавирусу не имеет никакого отношения. В этом материале можно подробней прочитать о том, зачем он нужен и как его оформить.