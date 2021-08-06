Привился, а QR-кода нет: что делать, если сертификат о вакцинации от коронавируса так и не пришел

Сейчас для подтверждения того, что вы переболели COVID-19 или вакцинировались от него, нужны сертификаты с QR-кодами , которые приходят в личный кабинет на «Госуслугах». Однако бывает и так, что не приходят, хотя очень нужны — например, для заселения в гостиницу в отпуске. Разбираемся, что делать в таком случае.



Информацию о том, что вы переболели коронавирусной инфекцией, передает медицинская организация, так что если коронавирус у вас официально не находили — сертификат не положен, даже если есть антитела. В этом случае можно получить временный сертификат, который выдается на основании отрицательного результата ПЦР-теста. Он действует 72 часа и выдается только если тест сделан в лаборатории, которая передает данные на «Госуслуги». Узнайте об этом в организации, где будете сдавать тест, и подпишите письменное согласие на передачу данных перед анализом.

