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Привился, а QR-кода нет: что делать, если сертификат о вакцинации от коронавируса так и не пришел

Получить его можно только через «Госуслуги»

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По данным «Госуслуг», проблемы с получением сертификата возникают у 20% пользователей

По данным «Госуслуг», проблемы с получением сертификата возникают у 20% пользователей

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Сейчас для подтверждения того, что вы переболели COVID-19 или вакцинировались от него, нужны сертификаты с QR-кодами, которые приходят в личный кабинет на «Госуслугах». Однако бывает и так, что не приходят, хотя очень нужны — например, для заселения в гостиницу в отпуске. Разбираемся, что делать в таком случае.

Информацию о том, что вы переболели коронавирусной инфекцией, передает медицинская организация, так что если коронавирус у вас официально не находили — сертификат не положен, даже если есть антитела. В этом случае можно получить временный сертификат, который выдается на основании отрицательного результата ПЦР-теста. Он действует 72 часа и выдается только если тест сделан в лаборатории, которая передает данные на «Госуслуги». Узнайте об этом в организации, где будете сдавать тест, и подпишите письменное согласие на передачу данных перед анализом.

Важная деталь: учетная запись должна быть подтвержденной. Подтвердить ее можно онлайн через банк, в центре обслуживания, с помощью УКЭП или через «Почту России».

Данные о прививке также передает медицинская организация. После вакцинации сертификат с QR-кодом появляется после получения финальной дозы вакцины. То есть, если привиться однокомпонентным «Спутником Лайт» — сертификат придет сразу, если выбрать одну из двухкомпонентных вакцин — после второй прививки. На «Госуслугах» пишут, что обычно документ появляется в течение суток, но иногда этот срок может составлять и несколько дней.

Если уведомление о получении сертификата не приходит вам на почту, а сам документ не появляется в личном кабинете даже через несколько дней — проверьте, правильно ли у вас указаны паспорт и СНИЛС. Если в личном кабинете они указаны правильно — нужно обратиться туда, где вам делали прививку и уточнить, какие данные о вас внесены в регистр вакцинированных: ФИО, СНИЛС, паспорт и дата рождения. В поле «Статус ЕПГУ» сведений о прививке должно быть указано «Есть учетная запись». Если нашли ошибку или статус «Учетная запись не найдена», медицинская организация должна исправить сведения и отправить их заново.

Если всё это не помогло — оставляйте жалобу в форме обратной связи на тех же «Госуслугах». Выберите категорию «Вакцинация от COVID-19» и подкатегорию «Сертификат вакцинированного». Те же шаги нужно предпринять, если вы переболели, а сертификат так и не пришел, и если сертификат пришел, а потом куда-то пропал из личного кабинета.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

В России также действует еще один прививочный сертификат — он может понадобиться вам при трудоустройстве, при поездке в ряд стран и в некоторых других случаях, но к коронавирусу не имеет никакого отношения. В этом материале можно подробней прочитать о том, зачем он нужен и как его оформить.

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