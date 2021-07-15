«В Москве невакцинированный — человек второго сорта»: репортаж из столицы QR-кодов

Все непривитые пытаются уместиться на летней веранде, долго ждут своего столика на рекордной столичной жаре и, кажется, еще немного, и начнут за них драться. Иногда им разрешается забежать в туалет помыть руки. Но только в маске и не очень долго. Пытающихся пристроиться за столик без заветного кода настоятельно просят покинуть помещение: «Проверяющие не дремлют».

Выручка заведений ожидаемо упала на 80–90%. Но лучше работать так, чем закрыться совсем.

Обед. Заходим в филиал петербургской сети мини-пекарен. «Есть настоящее» никто не спешит. Сотрудница удивляется, что у нас есть QR-коды: «Вы сегодня первые!» У моих спутниц нет с собой документов — оставили в отеле. Но в кафе согласны и на фотографию водительских прав или паспорта из телефона. Контрольная проверка температуры, и для нас торжественно поднимают ограждающую ленточку. В зале никого, летает только муха. «Тоже с QR-кодом, наверное», — шутим мы. Официантка грустно улыбается.

Ужин. На веранде рыбного ресторана Владимира Перельмана — как в вагоне метро в вечерний час пик, ажиотаж такой, будто все звезды Мишлена сошлись в одном месте. А внутри, как и во многих заведениях столицы, никого. Полностью отпала необходимость бронировать столик.