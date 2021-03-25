Может принимать пациентов весом до 220 кг: в новосибирском онкодиспансере появился новый быстрый томограф

В Новосибирском областном клиническом онкодиспансере установили новый томограф с низкой дозой облучения и высокой скоростью сканирования — он позволит принимать больше пациентов и сделает исследования более безопасными.

В помещении, где теперь установлен томограф, заменили двери и обработали стены рентгензащитой по новым требованиям.

— Помимо того что мы обследуем пациентов, в онкодиспансере ведется большая работа по планированию лучевой терапии. Последние два года мы работали в напряженном режиме: наш компьютерный томограф занимался и планированием лучевой нагрузки, и исследованиями. Это ограничивало диагностические возможности, поступление пациентов к нам, в том числе в каких-то экстренных ситуациях. Теперь мы резко увеличиваем наши диагностические возможности и скорость постановки диагноза, к тому же мы возьмем на себя пациентов левого берега — из тех учреждений, где еще не заработали центры амбулаторной онкологической помощи, — пояснил главный врач Новосибирского областного клинического онкологического диспансера Олег Иванинский.

