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Может принимать пациентов весом до 220 кг: в новосибирском онкодиспансере появился новый быстрый томограф

Среди других преимуществ аппарата — низкая лучевая нагрузка по сравнению с прежним томографом

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Благодаря появлению этого томографа онкодиспансер сможет принимать больше пациентов и разделить потоки: старый аппарат будет заниматься планированием лучевой терапии, а новый — диагностикой болезней

Благодаря появлению этого томографа онкодиспансер сможет принимать больше пациентов и разделить потоки: старый аппарат будет заниматься планированием лучевой терапии, а новый — диагностикой болезней

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В новосибирском онкодиспансере появился новый мощный томограф

В Новосибирском областном клиническом онкодиспансере установили новый томограф с низкой дозой облучения и высокой скоростью сканирования — он позволит принимать больше пациентов и сделает исследования более безопасными.

В помещении, где теперь установлен томограф, заменили двери и обработали стены рентгензащитой по новым требованиям.

— Помимо того что мы обследуем пациентов, в онкодиспансере ведется большая работа по планированию лучевой терапии. Последние два года мы работали в напряженном режиме: наш компьютерный томограф занимался и планированием лучевой нагрузки, и исследованиями. Это ограничивало диагностические возможности, поступление пациентов к нам, в том числе в каких-то экстренных ситуациях. Теперь мы резко увеличиваем наши диагностические возможности и скорость постановки диагноза, к тому же мы возьмем на себя пациентов левого берега — из тех учреждений, где еще не заработали центры амбулаторной онкологической помощи, — пояснил главный врач Новосибирского областного клинического онкологического диспансера Олег Иванинский.

Олег Иванинский рассказал, что томограф закупили по нацпроекту&nbsp;«Здоровье»

Олег Иванинский рассказал, что томограф закупили по нацпроекту «Здоровье»

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Заведующая отделением лучевой диагностики онкодиспансера Наталья Ушакова пояснила, что этот аппарат современный: 64-срезовый с большой грузоподъемностью стола, которая позволяет проводить исследования пациентов с большой массой тела — 220 килограммов вместо 120, как у предыдущего томографа:

— Теперь мы можем получать изображение в высоком разрешении с возможностью уменьшать лучевую нагрузку, что особенно актуально для пациентов нашего профиля, потому что они нуждаются в достаточно частых обследованиях для оценки динамики развития заболевания. Еще у нас есть возможность уменьшать время сканирования, разгружать наши очереди и принимать большее количество пациентов — как минимум 20 человек в день.

Несмотря на возможности сканирования современных томографов, всё равно очень многое в постановке диагноза зависит от врача, который видит результаты обследования и описывает их

Несмотря на возможности сканирования современных томографов, всё равно очень многое в постановке диагноза зависит от врача, который видит результаты обследования и описывает их

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Новый томограф начнет работать со следующей недели, пока персонал проходит обучение. После того как заработает новый томограф, предыдущий аппарат, который был установлен в 2012 году, будут использовать только для планирования лучевой терапии.

Такие&nbsp;маски из термопластика используются для лучевой терапии новообразований головы, шеи — это индивидуальное фиксирующее устройство. На них указаны точки, по которым рассчитывают лечение

Такие маски из термопластика используются для лучевой терапии новообразований головы, шеи — это индивидуальное фиксирующее устройство. На них указаны точки, по которым рассчитывают лечение

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Ранее мы подробно рассказывали о диагностических возможностях новосибирского областного онкодиспансера, и врач ответил на вопросы, почему важно выбирать мощный аппарат, как избежать погрешностей, делая исследования в разных клиниках, и обязательно ли делать КТ только с контрастом.

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