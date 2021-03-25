Может принимать пациентов весом до 220 кг: в новосибирском онкодиспансере появился новый быстрый томограф

В новосибирском онкодиспансере появился новый мощный томограф
В Новосибирском областном клиническом онкодиспансере установили новый томограф с низкой дозой облучения и высокой скоростью сканирования — он позволит принимать больше пациентов и сделает исследования более безопасными.
В помещении, где теперь установлен томограф, заменили двери и обработали стены рентгензащитой по новым требованиям.
— Помимо того что мы обследуем пациентов, в онкодиспансере ведется большая работа по планированию лучевой терапии. Последние два года мы работали в напряженном режиме: наш компьютерный томограф занимался и планированием лучевой нагрузки, и исследованиями. Это ограничивало диагностические возможности, поступление пациентов к нам, в том числе в каких-то экстренных ситуациях. Теперь мы резко увеличиваем наши диагностические возможности и скорость постановки диагноза, к тому же мы возьмем на себя пациентов левого берега — из тех учреждений, где еще не заработали центры амбулаторной онкологической помощи, — пояснил главный врач Новосибирского областного клинического онкологического диспансера Олег Иванинский.
Заведующая отделением лучевой диагностики онкодиспансера Наталья Ушакова пояснила, что этот аппарат современный:
— Теперь мы можем получать изображение в высоком разрешении с возможностью уменьшать лучевую нагрузку, что особенно актуально для пациентов нашего профиля, потому что они нуждаются в достаточно частых обследованиях для оценки динамики развития заболевания. Еще у нас есть возможность уменьшать время сканирования, разгружать наши очереди и принимать большее количество пациентов — как минимум
Новый томограф начнет работать со следующей недели, пока персонал проходит обучение. После того как заработает новый томограф, предыдущий аппарат, который был установлен
Ранее мы подробно рассказывали о диагностических возможностях новосибирского областного онкодиспансера, и врач ответил на вопросы, почему важно выбирать мощный аппарат, как избежать погрешностей, делая исследования в разных клиниках, и обязательно ли делать КТ только с контрастом.