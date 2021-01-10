COVID-19 обнаружили еще у 140 человек

По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в Новосибирской области зарегистрировано более 140 новых случаев заражения COVID-19 . Умерли семь человек.

Всего, по данным оперштаба на утро 10 января, в регионе зарегистрировано 29 338 случаев COVID-19 (в том числе у 1687 детей). 25 734 человека выписаны с выздоровлением (111 из них — за прошедшие сутки).



Официальный список жертв ковида пополнился именами еще семи человек. Вчера скончались трое мужчин в возрасте от 56 до 72 лет и 4 женщины в возрасте от 68 до 89 лет. Всего, по данным оперштаба, от коронавируса в регионе умерли 1047 человек.

