COVID-19 обнаружили еще у 140 человек

По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в Новосибирской области зарегистрировано более 140 новых случаев заражения
Всего, по данным оперштаба на утро 10 января, в регионе зарегистрировано
Официальный список жертв ковида пополнился именами еще семи человек. Вчера скончались трое мужчин в возрасте от 56 до 72 лет и 4 женщины в возрасте от 68 до 89 лет. Всего, по данным оперштаба, от коронавируса в регионе умерли 1047 человек.
В отделениях интенсивной терапии находится 170 человек. На ИВЛ — 18 пациентов. Госпитализированы 15 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.
Всего в Новосибирской области сделали
Диагноз ОРВИ был поставлен 1039 жителям области, обратившимся за медицинской помощью, 29 человек из них госпитализированы.
Ситуация в Новосибирской области до сих пор остается напряженной. 7 января Бурятия даже включила ее в список регионов, прибывающие из которых пассажиры будут обязаны сдать тест на коронавирус на месте.