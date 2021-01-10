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COVID-19 обнаружили еще у 140 человек

Семь пациентов скончались, в палатах интенсивной терапии находится 170 человек

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В отделениях интенсивной терапии сейчас находится 170 человек

В отделениях интенсивной терапии сейчас находится 170 человек

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По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в Новосибирской области зарегистрировано более 140 новых случаев заражения COVID-19. Умерли семь человек.

Всего, по данным оперштаба на утро 10 января, в регионе зарегистрировано 29 338 случаев COVID-19 (в том числе у 1687 детей). 25 734 человека выписаны с выздоровлением (111 из них — за прошедшие сутки).

Официальный список жертв ковида пополнился именами еще семи человек. Вчера скончались трое мужчин в возрасте от 56 до 72 лет и 4 женщины в возрасте от 68 до 89 лет. Всего, по данным оперштаба, от коронавируса в регионе умерли 1047 человек.

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В отделениях интенсивной терапии находится 170 человек. На ИВЛ — 18 пациентов. Госпитализированы 15 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделали 1 099 953 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 3179 жителей региона, 86 306 человек сняты с медицинского наблюдения.

Диагноз ОРВИ был поставлен 1039 жителям области, обратившимся за медицинской помощью, 29 человек из них госпитализированы.

Ситуация в Новосибирской области до сих пор остается напряженной. 7 января Бурятия даже включила ее в список регионов, прибывающие из которых пассажиры будут обязаны сдать тест на коронавирус на месте.

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пандемия коронавируса
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