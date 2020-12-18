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«Вектор» разработал вакцину от ВИЧ — у 100% добровольцев выработались антитела

На себе ее испытывают 240 человек в Новосибирской области

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Прежде чем&nbsp;завершить разработки вакцины, нужно провести клинические исследования и зарегистрировать ее в России

Прежде чем завершить разработки вакцины, нужно провести клинические исследования и зарегистрировать ее в России

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«Вектор» рассказал об эффективности своей вакцины против ВИЧ

Новосибирский научный центр «Вектор» разработал вакцину «КомбиВИЧвак-Ново» от вируса иммунодефицита человека — она способна вырабатывать антитела к ВИЧ. Это подтвердилось в ходе первой фазы клинических испытаний у 100% добровольцев.

— ВИЧ-специфические антитела и цитотоксические Т-лимфоциты после двукратной вакцинации были зафиксированы у 100% добровольцев, антитела, нейтрализующие ВИЧ-псевдовирусы — у 80%, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в «Векторе».

Во время первых клинических исследований вакцины «КомбиВИЧвак» в 2011 году выяснилось, что она абсолютно безопасна, не имеет побочных эффектов и «индуцирует ВИЧ-специфический гуморальный и клеточный ответ». На ее базе создали еще более усовершенствованный вариант вакцины — «КомбиВИЧвак-Ново». В процессе следующих клинических исследований ученые доказали, что эта вакцина эффективна в борьбе против вируса иммунодефицита человека. По их заверениям, активность антител в ее новом варианте в десять раз выше, чем в исходном.

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Разрешение на клинические исследования вакцины «КомбиВИЧвак» было выдано в 2013 году, они будут продолжаться до конца 2021 года — такие данные указывает Государственный реестр лекарственных средств.

Оба учреждения, в которых проводятся испытания на добровольцах, находятся в Новосибирской области. На себе вакцину испытывают 240 добровольцев.

В научном центре «Вектор» объяснили, как работает новая вакцина:

— Преимущества полиэпитопных вакцин в том, что они включают в себя только необходимые для формирования специфического иммунитета фрагменты вирусных белков, не содержат в своем составе полноразмерных структур вируса, которые могут являться факторами патогенности и/или могут ингибировать формирование протективного иммунитета или стимулировать развитие аутоиммунных реакций.

В «Векторе» также уточнили, что для завершения разработки вакцины нужно провести клинические исследования и зарегистрировать ее в РФ.

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«Вектор»ВИЧвакцина
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