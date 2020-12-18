«Вектор» разработал вакцину от ВИЧ — у 100% добровольцев выработались антитела

Новосибирский научный центр «Вектор» разработал вакцину « КомбиВИЧвак-Ново » от вируса иммунодефицита человека — она способна вырабатывать антитела к ВИЧ. Это подтвердилось в ходе первой фазы клинических испытаний у 100% добровольцев.

— ВИЧ-специфические антитела и цитотоксические Т-лимфоциты после двукратной вакцинации были зафиксированы у 100% добровольцев, антитела, нейтрализующие ВИЧ-псевдовирусы — у 80%, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в «Векторе».