«Вектор» разработал вакцину от ВИЧ — у 100% добровольцев выработались антитела

«Вектор» рассказал об эффективности своей вакцины против ВИЧ
Новосибирский научный центр «Вектор» разработал вакцину «
— ВИЧ-специфические антитела и цитотоксические
Во время первых клинических исследований вакцины «
Разрешение на клинические исследования вакцины «
Оба учреждения, в которых проводятся испытания на добровольцах, находятся в Новосибирской области. На себе вакцину испытывают 240 добровольцев.
В научном центре «Вектор» объяснили, как работает новая вакцина:
— Преимущества полиэпитопных вакцин в том, что они включают в себя только необходимые для формирования специфического иммунитета фрагменты вирусных белков, не содержат в своем составе полноразмерных структур вируса, которые могут являться факторами патогенности и/или могут ингибировать формирование протективного иммунитета или стимулировать развитие аутоиммунных реакций.
В «Векторе» также уточнили, что для завершения разработки вакцины нужно провести клинические исследования и зарегистрировать ее в РФ.
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