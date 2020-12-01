Как врачи по Zoom и Skype консультируют больных жителей Новосибирска (это бесплатно)

В Новосибирске врачи стали консультировать больных по скайпу
В новосибирской поликлинике
Что такое телемедицина
Вторая волна коронавируса больно ударила по поликлиникам Новосибирска. Количество вызовов врачей на дом резко возросло: терапевты не успевают обойти всех пациентов, а пациенты массово жалуются, что не могут дозвониться до медицинских учреждений — никто не берет трубку. В некоторых поликлиниках ситуация еще хуже из-за болезни терапевтов: врачи уходят на длительные больничные, в результате прием пациентов приостанавливается. Решить коллапс попробовали с помощью телемедицины — онлайн-консультаций больных.
Пилотной площадкой стала поликлиника
— Еще три недели назад количество вызовов было максимальным: в день поступало до 186 вызовов, а сейчас их порядка 90, то есть в два раза меньше. Когда нагрузка на бригады была высокой, тогда и возникла идея с телемедициной. Мы были готовы перейти к телемедицинским консультациям, потому что на тот момент у нас уже использовалась практика аудиоконтроля пациентов с коронавирусной инфекцией. Сотрудники ежедневно обзванивают пациентов, которые у нас наблюдаются, чтобы вовремя уловить изменения в их состоянии: вдруг оно ухудшится, — рассказывает главный врач городской клинической поликлиники
Проблему многочасовых ожиданий здесь решают несколькими путями: аудиоконтроль (звонки пациентам), телемедицинские консультации (видео), работа кол-центра, к которой дополнительно подключили студентов медицинского колледжа.
— Такие решения и позволили нам пережить это нелегкое время. Все вызовы мы теперь обслуживаем день в день, — говорит главврач.
Сейчас телефонные созвоны с пациентами тоже остались: у некоторых нет возможности использовать телемедицинские консультации (например, человек не может установить приложения Skype или Zoom).
Как подать заявку на видеоконсультацию
Консультации проводятся с помощью Zoom или Skype (в других поликлиниках могут быть другие платформы, единая для всех пока разрабатывается). То есть нужно, чтобы пациенты умели пользоваться этими сервисами.
Любой пациент, который живет на закрепленной за поликлиникой территории, может подать заявку на телемедицинскую консультацию самостоятельно через сайт Минздрава Новосибирской области или через сайт поликлиники, на котором есть баннер, переадресовывающий на сайт Минздрава. Там размещена анкета, которую необходимо заполнить: согласие на обработку персональных данных, вопросы о симптомах и принимаемых препаратах и так далее.
Эта заявка обрабатывается и направляется в поликлинику. Доктор изучает ее, после чего назначает консультацию. Пациенту на указанную почту приходит дата (день и время) консультации и ссылка, по которой нужно зайти.
Пока на такие консультации у врача выделено несколько часов, но если заявок станет больше, то это время увеличат.
— Сейчас на автомобиле врач может посетить 35 человек за день (это максимум), безусловно, пешком такое количество вызовов обслужить нельзя. Во время телемедицинских консультаций не нужно тратить время на то, чтобы добраться к пациенту, — говорит Татьяна Бугай.
Прием пациентов, по ее словам, по сути, не отличается от того, который проводится в поликлинике. Только нельзя, например, послушать легкие или измерить сатурацию. На каждую консультацию закладывается такое же время — 12 минут. О времени предупреждают сразу на сайте, чтобы пациент заранее подготовил какие-то вопросы.
— В любом случае это возможность посмотреть в глаза доктору, получить ответы на вопросы. Она очень важна для многих пациентов. Те, кто попробовал телемедицинскую консультацию, готовы воспользоваться еще раз, если будет необходимость. Сейчас у нас еще есть возможность связаться с пациентом в тот же день. Если заявка поступает вечером или в выходной день, то обработка происходит уже на следующий день, — поясняет главврач.
Если врач видит по анкете, что пациенту нужна более оперативная помощь, то с ним связываются еще быстрее. Если доктор понимает, что состояние пациента внушает опасение, то вызов передают для выезда на дом.
Пациенту могут открыть больничный — для этого в поликлинике работает врачебная комиссия. Если работодатель принимает электронный больничный, то в поликлинике его могут открыть и закрыть дистанционно, если же нужен бумажный вариант, то для закрытия за ним следует прийти.
Руководитель поликлиники видит перспективу в телемедицине: по ее словам, такие консультации могли бы помочь врачам подбирать терапию пациентам с артериальной гипертензией. Среди них много и молодых пациентов. Можно не ходить в поликлинику, чтобы рассказать о том, какое было давление вчера и сегодня, и подобрать нужные препараты.
Как именно происходит видеоприем
Кабинет, в котором проводит телемедицинские консультации терапевт поликлиники
До назначенного приема остается 10 минут, поэтому мы успеваем поговорить. Виктория Лучкина объясняет, что если у пациента состояние нестабильное, то тогда уже нужно вызвать врача на дом. Это происходит при следующих симптомах.
— Появление или нарастание одышки, присоединение кашля, боли за грудиной, дискомфорт в грудной клетке. Это, конечно, всё субъективно, но всё равно нужно оценить, — перечисляет доктор.
У Виктории Лучкиной был такой случай первичного обращения: пациент уже имел на руках результаты КТ органов грудной клетки с небольшими изменениями и положительный мазок на коронавирус. После консультации она отправила к нему домой врача, чтобы тот послушал пациента, измерил сатурацию, ЧСС (частоту сердечных сокращений).
Антибиотики выписывают, когда есть основания полагать, что присоединилась бактериальная инфекция (например, меняется характер мокроты, ее цвет или по результатам анализов). В таком случае рецепт на эти препараты пациентам приносят волонтеры.
Пока мы говорим с Викторией Лучкиной, наступает время приема. Пациент не подключается. Терапевт звонит пациентке и так выходит на связь по Skype. Это вторичный прием, на первичный врач приходил домой.
Началась консультация. Терапевт уточняет еще раз, дает ли пациент согласие на обработку личных данных, после чего начинает задавать вопросы о самочувствии.
Пациентка рассказала, что ее беспокоит повышение температуры во второй половине дня до
— Температуру мы сбиваем только от
— Да.
— Есть ли у вас какие-то хронические заболевания? Судя по медицинской карте, нет.
У врача во время консультации есть доступ к единой медицинской информационной системе, в которой фиксируются все обращения пациента не только в эту поликлинику, но и в другие учреждения, имеющие эту систему.
Параллельно врач успевает делать какие-то записи, вносит в компьютер информацию.
— Осиплость голоса беспокоит, слышу. Да? Когда последний раз делали флюорографию? Нет ли у вас налета на языке? Нет ли признаков дисбактериоза: боли в животе, стул нестабильный? — задает терапевт вопросы, а пациент отвечает на них.
Далее терапевт рекомендует, какие препараты принимать дальше, какие добавить, говорит, что антибактериальную терапию подключать не нужно. Пока пациентка ждет результата теста на коронавирус, к ней придет еще врач на дом.
Действительно, прошло около 12 минут, и прием закончился. Терапевт очень виртуозно внесла оставшуюся информацию, и я не успела задать вопрос, сколько на это тратится времени, как она уже всё закончила. Если пациенту нужно, то ему могут отправить на почту информацию о приеме. Кажется, что, если бы такая система действительно заработала во всех поликлиниках города, всем стало бы немного проще. Но пока во многих медучреждениях ситуация остается крайне напряженной. Так, на днях сотрудник поликлиники
Ранее мы посчитали, сколько денег уйдет на лечение легкой формы коронавирусной инфекции.