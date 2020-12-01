Как врачи по Zoom и Skype консультируют больных жителей Новосибирска (это бесплатно)

Пока на такие консультации у врача выделено несколько часов, но если заявок станет больше, то это время увеличат.



— Сейчас на автомобиле врач может посетить 35 человек за день (это максимум), безусловно, пешком такое количество вызовов обслужить нельзя. Во время телемедицинских консультаций не нужно тратить время на то, чтобы добраться к пациенту, — говорит Татьяна Бугай.



Прием пациентов, по ее словам, по сути, не отличается от того, который проводится в поликлинике. Только нельзя, например, послушать легкие или измерить сатурацию. На каждую консультацию закладывается такое же время — 12 минут. О времени предупреждают сразу на сайте, чтобы пациент заранее подготовил какие-то вопросы.



— В любом случае это возможность посмотреть в глаза доктору, получить ответы на вопросы. Она очень важна для многих пациентов. Те, кто попробовал телемедицинскую консультацию, готовы воспользоваться еще раз, если будет необходимость. Сейчас у нас еще есть возможность связаться с пациентом в тот же день. Если заявка поступает вечером или в выходной день, то обработка происходит уже на следующий день, — поясняет главврач.