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Кирилл Маковеев

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Кирилл Маковеев

Основатель компании RuArgentina

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«Попросили 3 дня кашлять в вотсап». Сибиряк рассказал, как относятся к людям с подозрением на ковид в Аргентине

Государство даже предложило для самоизоляции отель с трехразовым питанием, но без кофемашины

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В таких вагончиках в Буэнос-Айресе принимают людей с подозрением на коронавирус и на месте делают тесты

В таких вагончиках в Буэнос-Айресе принимают людей с подозрением на коронавирус и на месте делают тесты

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Заболевших новосибирцев не тестируют массово на коронавирус, поэтому о реальных масштабах пандемии в городе можно только догадываться: по очередям в поликлиниках, по многодневному ожиданию врачей на дом, по закончившимся в аптеках антибиотикам. Глядя на коллапс российской медицины, интересно узнавать, а как дела с тестированием и лечением в других странах. Переехавший в Аргентину сибиряк Кирилл Маковеев получил такой опыт в Буэнос-Айресе. Как он сдавал тест на коронавирус, сколько времени провел в очереди в госпитале и как устроена система отслеживания заболевших в стране — в его дневнике болезни.

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20 ноября

СЮЖЕТ

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Позавчера вечером у меня заболело горло. Ну так, слегка. Я решил — фиг с ним — и пошел спать пораньше. Вчера утром горло болело сильнее. В обед появилась температура. Я почти весь день провел в кровати. К вечеру пришел пуш на государственное приложение, которое дает возможность пользоваться общественным транспортом.

Там очень простые вопросы:

  • 1-й шаг: какая у тебя температура?
  • 2-й шаг: вот тебе лист симптомов, какие из них у тебя есть?
  • 3-й шаг: вот тебе лист хронических заболеваний, какие из них твои?

Я написал, что у меня температура 38,0 и боль в горле. Приложение не выдало мне сертификат на передвижение, заявило, что мои симптомы похожи на симптомы коронавируса, уточнило мой номер телефона, выдало карту с ближайшими центрами, где я могу бесплатно пройти тест ПЦР, и подробно изложило план дальнейших действий:

1. Мазок.

2. Изолироваться дома в ожидании результата.

3. Получить результат.

4. Если отрицательный — гуд.

5. Если положительный, то давай список тех, с кем был в контакте, и выбирай, где проведешь время, пока не появятся антитела: дома, в отеле или в больнице (по симптомам).

Пойду сегодня сдавать мазок.

21 ноября

Утром проснулся, а температура упала до 36,6. Из симптомов только боль в горле. Но система пушами напоминает, что надо бы сходить в больницу и сдать тест.

В 15:00 пришел в госпиталь Ривадавия. Для людей с подозрением на COVID там на месте парковки разбили специальное отделение. Рабочие места оборудовали в вагончиках. Ждать очереди можно под навесами снаружи.

Регистратура выглядит следующим образом: стул, в метре от стула — стойка с объявлениями, за ней — стол, за столом — двое. Один спрашивает, почему я пришел, меряет температуру, пульс и сатурацию. Другая девочка из Минздрава просит принять участие в исследовании: три дня кашлять в голосовые сообщения в вотсап, чтобы они научились различать кашель ковидных больных. Принял.

Сибиряка попросили три дня кашлять в голосовые сообщения в вотсапе, чтобы доктора научились отличать кашель ковидных больных

Сибиряка попросили три дня кашлять в голосовые сообщения в вотсапе, чтобы доктора научились отличать кашель ковидных больных

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В следующем окошке у меня отсканировали штрихкод на удостоверении личности, спросили про страховку, семейное положение и возможности по самоизоляции: наличие отдельной комнаты, санузла, человека, который может покупать продукты и готовить ближайшие 48 часов и потом, если тест положительный, еще 2–3 недели. Объясняют, что если хоть какое-то условие трудно соблюсти, то государство предоставит мне отдельный номер в отеле с трехразовым питанием, телевизором, сменой белья, прачечной, но без кофемашины, скорее всего, без балкона (они только для курящих) и без посетителей/прогулок.

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Дальше сажусь, жду, пока меня не подозвал врач. Общение вновь через окошко, я на улице, доктор в вагончике: симптомы, даты, время, наводящие вопросы, хронические заболевания, какие медикаменты пью постоянно, какие — последние 2–3 дня, курю ли, занимаюсь ли спортом, каким и так далее.

Дальше в соседнем вагончике меня усадили на стул и взяли мазок. Одной палочкой в обе ноздри. Неприятное ощущение: будто сухой ватной палочкой внутри царапают. Но вообще не так плохо и неприятно, как я ожидал. Сделаю его легко еще столько раз, сколько нужно.

Дальше посадили на улице, попросили подождать, когда меня отведут на рентген. Спросили, не хочу ли я пить, я сказал, что хочу, мне улыбнулись... И ничего не принесли. Народу было немного, человек 10.

Дальше мы пошли на рентген. Его делают в другом больничном корпусе, в травматологии. Очередь — 2 человека. Сделали быстро, сразу выдали на руки и отправили обратно. По пути поговорили с медсестрой, она сказала, что денге, конечно, гораздо страшнее ковида, особенно для молодежи. Она же объяснила, что врач сейчас посмотрит снимок и, если что-то будет не так, то может отправить на КТ. В 17:00 я получил на руки выписку из истории болезни, снимок легких и памятку по домашней самоизоляции:

  • вам позвонят в течение 48 часов и сообщат результат ПЦР;
  • всё это время сидите дома;
  • ни с кем не делите полотенца и подушки;
  • если с кем-то делите туалет, то после каждого посещения — полная дезинфекция;
  • не можете работать, ходить в гости, принимать гостей;
  • если появятся симптомы из списка, то звоните в скорую или в больницу по городскому номеру;
  • не можете ходить в магазин, киоск и так далее — до того, как получите результат мазка.

Подписал показания под присягой, что буду соблюдать эти правила и ответственно самоизолируюсь.

В общем, потратил 2 часа, получил качественную и более чем адекватную медпомощь, жду звонок с результатами мазка в воскресенье.

22 ноября

Мои результаты мне прислали утром в виде пуш-уведомления в государственное приложение CUIDAR, а после обеда продублировали в WhatsApp. Мой тест на коронавирус отрицательный.

А как вы сдавали тест на коронавирус?

    От редакции. Законно ли, если врач отказывается брать тест на коронавирус, и где сдать анализы за свой счет, мы рассказывали в пяти карточках.

    Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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