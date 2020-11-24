«Попросили 3 дня кашлять в вотсап». Сибиряк рассказал, как относятся к людям с подозрением на ковид в Аргентине

Позавчера вечером у меня заболело горло. Ну так, слегка. Я решил — фиг с ним — и пошел спать пораньше. Вчера утром горло болело сильнее. В обед появилась температура. Я почти весь день провел в кровати. К вечеру пришел пуш на государственное приложение, которое дает возможность пользоваться общественным транспортом.



Там очень простые вопросы:

1-й шаг: какая у тебя температура?

2-й шаг: вот тебе лист симптомов, какие из них у тебя есть?

3-й шаг: вот тебе лист хронических заболеваний, какие из них твои?



Я написал, что у меня температура 38,0 и боль в горле. Приложение не выдало мне сертификат на передвижение, заявило, что мои симптомы похожи на симптомы коронавируса, уточнило мой номер телефона, выдало карту с ближайшими центрами, где я могу бесплатно пройти тест ПЦР, и подробно изложило план дальнейших действий:



1. Мазок.

2. Изолироваться дома в ожидании результата.

3. Получить результат.

4. Если отрицательный — гуд.

5. Если положительный, то давай список тех, с кем был в контакте, и выбирай, где проведешь время, пока не появятся антитела: дома, в отеле или в больнице (по симптомам).

