Правительство НСО заключило контракт на поставку 300 концентраторов кислорода. Согласно условиям договора, они должны быть доставлены на склад медицинского центра мобилизационных резервов «Резерв» до 30 ноября 2020 года. Соответствующий контракт был заключен 11 ноября. Сведения об этом появились в Единой информационной системе в сфере госзакупок 16 ноября.
Стоимость контракта — 16,5 миллиона рублей. Стоимость одного кислородного концентратора составляет 55 тысяч рублей. Поставщиком оборудования выступит ООО «Медико-техническое объединение "Стормовъ"», расположенное в подмосковном Красногорске.
Как ранее сообщал НГС, 28 октября на закрытом заседании в правительстве НСО решили потратить 34,5 миллиона рублей на средства индивидуальной защиты и кислородные концентраторы. Деньги на эти цели взяли из резервного фонда правительства НСО.
На фоне острой нехватки кислорода в больницах волонтеры собирают деньги на концентраторы. Также о своем опыте поиска кислорода для больного ковидом мужа рассказала сибирячка.