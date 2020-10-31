«Кислород я нашла. Но не нашла 51 тысячу 900 рублей, чтобы его купить». Монолог жены заболевшего

21:20. А реальность такова, что вечером 24 октября Диме стало плохо, начали падать кислород, меняться цвет лица, температура была 39,5 градуса и не сбивалась. Начала звонить в скорую.

21:40. Скорая ответила через 20 минут. Вызвали.

22:20. Ситуация с температурой не поменялась. Мы позвонили снова, нам сказали еще ждать, и мы решили ехать сами в больницу.

22:37. Когда я подъехала к больнице, то подумала, что приехала не туда, подумала, что это парк скорых. Но это была очередь в больницу. И неважно, в каком ты состоянии, тебе всё равно придется стоять в ней и ждать.

4:40, ночь. Спустя 5 часов мы попали в больницу, где нам сообщили, что мест нет.

Спустя еще час нас принял врач. Он сказал, что первую помощь оказать не может.

— Станет хуже — приезжайте снова. И купите домой кислород, — сказал нам врач.



То же самое было сказано фельдшерам оставшихся 11 машин скорой помощи, которые стояли за нами в очереди. Но каждый из них продолжал заходить, стоять, ждать, просить за всех, кто находится в карете скорой.