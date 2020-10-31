«Кислород я нашла. Но не нашла 51 тысячу 900 рублей, чтобы его купить». Монолог жены заболевшего

В Новосибирске у больниц продолжают выстраиваться очереди из скорых
Семья Подкорытовых лично испытала на себе все трудности, которые сейчас есть в здравоохранении. У главы семьи поднялась температура до 39,5 градуса. Супруги попытались вызвать врачей, но в итоге сами поехали в поликлинику. Как это было — Мария Подкорытова рассказала в своем блоге. Многие поддержали ее пост — в комментариях люди массово отписывались, что оказались в такой же ситуации, кто-то и с симптомами коронавируса не мог дождаться медиков. С разрешения автора публикуем эту историю.
У моего мужа ковид. Я не хочу больше молчать и не буду. Надоело читать новости про то, что мест и лекарств достаточно. Надоело читать, что новости об отсутствии лекарств — это вброс. Надоело читать новости, что мы готовы. Потому что всё это не имеет ничего общего с реальностью.
21:20. А реальность такова, что вечером 24 октября Диме стало плохо, начали падать кислород, меняться цвет лица, температура была 39,5 градуса и не сбивалась. Начала звонить в скорую.
21:40. Скорая ответила через 20 минут. Вызвали.
22:20. Ситуация с температурой не поменялась. Мы позвонили снова, нам сказали еще ждать, и мы решили ехать сами в больницу.
22:37. Когда я подъехала к больнице, то подумала, что приехала не туда, подумала, что это парк скорых. Но это была очередь в больницу. И неважно, в каком ты состоянии, тебе всё равно придется стоять в ней и ждать.
4:40, ночь. Спустя 5 часов мы попали в больницу, где нам сообщили, что мест нет.
Спустя еще час нас принял врач. Он сказал, что первую помощь оказать не может.
— Станет хуже — приезжайте снова. И купите домой кислород, — сказал нам врач.
То же самое было сказано фельдшерам оставшихся 11 машин скорой помощи, которые стояли за нами в очереди. Но каждый из них продолжал заходить, стоять, ждать, просить за всех, кто находится в карете скорой.
— Потому что в другую просто не довезем, — говорили фельдшеры машин скорой помощи.
5:45, утро. Диме подтвердили пневмонию средней степени тяжести, и после этого мы поехали домой. Кислород, кстати, я нашла. Но не нашла 51 тысячу 900 рублей, чтобы его купить.
25 октября. Утром нам лучше не стало. Мы поехали в 25-ю медсанчасть. Нам выписали отказ от госпитализации и тоже отправили домой.
26 октября, ночь. Дальше были ужасные вечер и ночь. Вечером, 25 октября, у Димы упал кислород до 88, температура 39,3. Я снова повезла его в 3-ку, приехала, там всё закрыто, дежурной бригады нет, так как была смена другой больницы. Мы принимаем решение вернуться домой, и по дороге я вызываю скорую.
27 октября. В 10 часов утра наконец приехала скорая, спустя 12 часов. Они замерили показатели Диме. И вот я слышу от них:
— Собирайтесь, везем его срочно в больницу, — сказал один из фельдшеров.
Его повезли в больницу № 3, там сделали рентген.
— Ситуация с легкими ухудшилась, динамика отрицательная, — сказал врач в больнице.
Меня попросили привезти фраксипарин. Я привезла. Сначала Диме начало становиться лучше. Но 28 и 29 октября снова начала подниматься температура. Сделали тест на ковид — он оказался положительным.
Вывод. Я не ищу виноватых. И ни в коем случае не обвиняю врачей. Я благодарна им и буду благодарна до конца жизни. Даже спустя 12 часов я услышала заветное «скорая» в домофоне... Я видела, как ни одна из машин не развернулась, когда сказали, что мест нет, как просили за каждого. Как вздыхают врач и дежурная бригада, говорят: «Заводите...» Как они подходят в очереди к тем, кто приехал сам, меряют давление и кислород... Как они устали... Все... Но только общими усилиями мы сможем что-то сделать!
Сегодня происходит страшное в нашем городе. Но я не ищу виноватых, я ищу лекарства.
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