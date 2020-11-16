На всякий случай: какие лекарства должны быть в домашней аптечке

За этим названием кроются препараты от изжоги. Но обратите внимание: прием антацидов — разовая акция. Если их пить регулярно, то они могут только ухудшить состояние и даже вызвать серьезные заболевания. Так что если такой симптом, как изжога, повторяется — к доктору.



— Как я ориентирую своих пациентов: всё, что вы применяете, — это симптоматическая терапия. Но если у вас есть регулярная потребность в убирании симптома — значит, это уже патология и повод обратиться к врачу. Эффективность терапии, назначенной врачом, как раз и заключается в том, что потребность в этих препаратах пропадает, — объясняет врач-терапевт Иван Скороходов.

Иван Скороходов — практикующий терапевт, врач аллерголог-иммунолог. Член Российской ассоциации аллергологов и иммунологов.



Сорбенты

Сорбенты нужны на случай отравления или кишечной инфекции. Это может быть и активированный уголь, и современные препараты.



— Энтеросорбенты хорошо зарекомендовали себя как средства помощи при пищевых отравлениях и кишечных инфекциях. В составе комплексной терапии препараты положительно влияют на тяжесть проявлений заболевания. Самостоятельное применение сорбентов допустимо только при отсутствии возможности обращения к врачу. При первой возможности приема у доктора следует воспользоваться ей незамедлительно для определения диагноза и характера течения заболевания, — говорит врач-терапевт Дмитрий Карпенко.

