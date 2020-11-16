На всякий случай: какие лекарства должны быть в домашней аптечке

Собственная аптечка есть в каждом доме — у кого-то она занимает половину шкафа, а у кого-то в ней лежит только градусник и парацетамол. Но иногда лекарства могут понадобиться срочно, поэтому некоторые препараты лучше держать под рукой всегда — на всякий случай. Мы поговорили с врачами, чтобы выяснить, какие лекарства желательно должны быть в домашней аптечке.
Внимание! В этот список включены лекарства, которые могут пригодиться с большой вероятностью, однако это не значит, что их можно самостоятельно и бесконтрольно применять по своему усмотрению. Назначить прием того или иного препарата должен врач.
Антациды
СЮЖЕТ
За этим названием кроются препараты от изжоги. Но обратите внимание: прием антацидов — разовая акция. Если их пить регулярно, то они могут только ухудшить состояние и даже вызвать серьезные заболевания. Так что если такой симптом, как изжога, повторяется — к доктору.
— Как я ориентирую своих пациентов: всё, что вы применяете, — это симптоматическая терапия. Но если у вас есть регулярная потребность в убирании симптома — значит, это уже патология и повод обратиться к врачу. Эффективность терапии, назначенной врачом, как раз и заключается в том, что потребность в этих препаратах пропадает, — объясняет врач-терапевт Иван Скороходов.
Иван Скороходов — практикующий терапевт, врач аллерголог-иммунолог. Член Российской ассоциации аллергологов и иммунологов.
Сорбенты
Сорбенты нужны на случай отравления или кишечной инфекции. Это может быть и активированный уголь, и современные препараты.
— Энтеросорбенты хорошо зарекомендовали себя как средства помощи при пищевых отравлениях и кишечных инфекциях. В составе комплексной терапии препараты положительно влияют на тяжесть проявлений заболевания. Самостоятельное применение сорбентов допустимо только при отсутствии возможности обращения к врачу. При первой возможности приема у доктора следует воспользоваться ей незамедлительно для определения диагноза и характера течения заболевания, — говорит врач-терапевт Дмитрий Карпенко.
Дмитрий Карпенко — кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, врач-терапевт.
Доктор говорит, что в последнее время пациенты стали так же часто использовать ферменты, как панацею при любых проблемах с желудочно-кишечным трактом. Это неправильно. Ферментативные препараты действительно широко применяются для лечения заболеваний ЖКТ, однако их применение возможно только при установленном диагнозе.
Противовирусные
Эти препараты важно выпить в первые сутки болезни, поэтому лучше иметь их под рукой всегда. Лекарства не такие простые, как кажется, — многие средства, которые продаются как «противовирусные», на самом деле относятся к группе гомеопатических, а гомеопатия не доказала своей эффективности. Тем не менее противовирусные препараты для лечения гриппа есть, хоть их и не так много. Это ингибиторы нейраминидазы, которые не дают вирусу проникнуть в здоровые клетки. Например, к ним относится осельтамивир.
Крем от ожогов
Еще один необходимый препарат — крем или мазь с декспантенолом. Он заживляет, его используют при начальных признаках дерматита и ожогах, так что он всегда может пригодиться. Но оценить степень ожога в любом случае должен врач.
Обезболивающие
Желательно, чтобы это был не анальгин, а нестероидные противовоспалительные препараты — тот же ибупрофен. Такие лекарства убирают боль и снижают температуру, поэтому пусть они будут в аптечке. Но температура или боль может свидетельствовать о серьезных проблемах, так что прежде, чем принять что-то, нужно проконсультироваться с врачом.
— Многие люди ошибочно полагают, что из-за кратковременности боли или повышения температуры тела возможно самостоятельно принимать лекарственные препараты. Данное заблуждение чревато серьезными последствиями, особенно у людей старшего возраста, у пациентов с множественными хроническими заболеваниями, у лиц со склонностью к аллергическим реакциям и у многих других, — говорит доктор Вера Ларина.
Вера Ларина — доктор медицинских наук, заведующая кафедрой поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России.
До обращения к врачу за помощью, в случае повышения температуры тела, она рекомендует обильное питье в любом виде — обычная вода, желательно без газа, морсы, компоты, чай, отвар шиповника. Это может немного облегчить состояние пациента.
Отдельно важно сказать о спазмолитиках, таких как дротаверин. Обычно их пьют при болях в животе, однако делать этого, по словам терапевта Ивана Скороходова, нельзя. Это может привести не только к облегчению симптомов, но и к затруднению диагностики. Из-за этого можно пропустить серьезную патологию, поэтому лучше дома их вообще не держать, сразу к врачу.
Бинты и антисептики
Еще в аптечке должны быть перевязочные материалы (бинт, пластырь) и антисептики — это может быть, например, хлоргексидин. Тут все понятно — на случай, если поранитесь. А если в ранке, например, частички земли, то перед нанесением антисептика нужно обработать ее перекисью водорода — пузырьки вымоют всю лишнюю грязь.
Все, что доктор прописал
У многих есть хронические заболевания, которые требуют постоянного или периодического приема определенных препаратов. Если врач что-то вам назначил и объяснил, когда и как это принимать, — покупайте лекарства заранее, чтобы не остаться без них в нужный момент.
— Каждый человек может оказаться в ситуации, когда своевременное использование медицинских препаратов просто необходимо. Прежде всего речь идет о больных хроническими заболеваниями: сердечно-сосудистой и бронхо-легочной систем, пациентах, страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта, людях, склонным к аллергическим реакциям, и так далее. Указанные группы пациентов обязаны иметь при себе препараты, которые могут помочь в экстренной ситуации — каждый человек индивидуально получает рекомендации от своего лечащего врача, — говорит доктор Владимир Ларин.
Владимир Ларин — кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России.
И последнее: не забывайте иногда заглядывать в аптечку и проверять, не вышел ли срок годности у препаратов. Лекарства с истекшим сроком годности использовать нельзя.