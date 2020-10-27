«По-другому никак». Дневник сибирячки с ковидом — ее вылечили советы знакомого врача и схема пульмонологов

Эта колонка — не призыв к спору и не навязывание определенных действий другим людям. Все мы люди взрослые, все умеем читать. Каждый может сам выбрать для себя информацию в том месте, которое посчитает нужным.

Как протекала болезнь

28.09–04.10 — почти бессимптомное течение, небольшое поламывание костей, температуры нет, насморка нет, горло не болит и не першит.



05.10 (условно седьмой день заражения) — температура вмиг поднялась до 38,5 и начала рубить сознание.

06.10 — весь день я просто пролежала не в силах что-то осознать и принять какое-то решение по лечению. Были, конечно, вялые попытки встать и попить чайку с лимоном, имбирем и медом, но не было сил даже на это.

07.10 — стало приходить осознание, что это не просто ОРВИ, начала гуглить информацию в интернете и пить «Эргоферон». Случайно узнали, что еще три семьи знакомых тоже болеют одновременно с нами. Не контактировали с ними до этого периода. Начинаем обсуждать между собой и консультироваться у знакомых врачей.



Внимание! Лечение должен назначать только врач, учитывая симптомы и анамнез (историю болезни, ранее перенесенные заболевания, состояние организма). Не занимайтесь самолечением и помните, что все препараты и их дозировки назначаются индивидуально. Самовольное принятие лекарств может быть очень опасным.

