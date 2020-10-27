«По-другому никак». Дневник сибирячки с ковидом — ее вылечили советы знакомого врача и схема пульмонологов

Жительница Новосибирска опубликовала дневник лечения коронавируса
Читательница НГС Елена Потапович почти вылечилась от коронавируса — ей помогла знакомая, работающая в «красной» зоне ковидного госпиталя. В своей авторской колонке сибирячка рассказывает о симптомах болезни и лечению по списку. Далее — от первого лица.
Нос сухой, горло не болит. В этой болезни самое страшное, что люди живут, не чувствуя симптомов, а потом в один момент могут начать задыхаться. Не все. Кому как повезет. Нам не повезло. Члены нашей семьи заболели почти в один день. Но теперь-то я понимаю, что заразились мы раньше, а симптомы воспаления легких, скорее всего, появились уже на 5–7-й день.
Эта колонка — не призыв к спору и не навязывание определенных действий другим людям. Все мы люди взрослые, все умеем читать. Каждый может сам выбрать для себя информацию в том месте, которое посчитает нужным.
Как протекала болезнь
28.09–04.10 — почти бессимптомное течение, небольшое поламывание костей, температуры нет, насморка нет, горло не болит и не першит.
05.10 (условно седьмой день заражения) — температура вмиг поднялась до 38,5 и начала рубить сознание.
06.10 — весь день я просто пролежала не в силах что-то осознать и принять какое-то решение по лечению. Были, конечно, вялые попытки встать и попить чайку с лимоном, имбирем и медом, но не было сил даже на это.
07.10 — стало приходить осознание, что это не просто ОРВИ, начала гуглить информацию в интернете и пить «Эргоферон». Случайно узнали, что еще три семьи знакомых тоже болеют одновременно с нами. Не контактировали с ними до этого периода. Начинаем обсуждать между собой и консультироваться у знакомых врачей.
Внимание! Лечение должен назначать только врач, учитывая симптомы и анамнез (историю болезни, ранее перенесенные заболевания, состояние организма). Не занимайтесь самолечением и помните, что все препараты и их дозировки назначаются индивидуально. Самовольное принятие лекарств может быть очень опасным.
08.10 — благодаря настоятельному совету хорошего друга нашей семьи и одновременно врача начали принимать терапию по ковидной схеме, разработанную пульмонологами для лечения вирусной пневмонии. К вечеру у меня пропало обоняние. Я перенюхала все свои кремы, потом банки с молотым кофе, дело дошло до белизны — ничего...
09.10 — первый раз вызвали терапевта. И я записалась на КТ в ближайшее время — 14 октября.
10.10 — сделала КТ, в бессознательном уже состоянии ездили в другой конец города. Итого: определяются многочисленные перибронховаскулярные участки уплотнения по типу «матового стекла» с ровными и неровными контурами и деликатными ретикулярными изменениями — объем поражения легочной паренхимы <25%. Диагноз по КТ — «двусторонняя полисегментарная пневмония вирусной этиологии» (КТ-1).
11.10–12.10 — продолжаем терапию, температура уже не сбивается и держится в районе 38,0–38,5 градуса.
13.10 — я поняла, что начинаю задыхаться. Это не больно, просто хочешь сделать вдох и не можешь, сразу идет бронхоспазм и задыхаешься из-за кашля. Нужно успеть прокашляться и как-то умудриться подышать. И еще — постоянное ощущение тяжести, полного бессилия и ощущение, что тело и сознание начинают жить отдельно. Еще не знаешь, куда положить голову, как расположить это внезапно чужое мне тело, чтобы ему было удобно. Дышать могу только лежа: ни стоя, ни сидя не могу, сразу идет бронхоспазм. По идее, надо сделать повторное КТ, возможно, дело стало хуже. Мой подкатывающий неуемный страх за свою жизнь заставил собраться с мыслями и искать консультации еще где-то. Нашла. Есть знакомая врач, сейчас работающая в «красной» зоне 11-го госпиталя.
Сказала срочно начать колоть себе дексаметазон по стационарной схеме, чтобы снять этот спазм, либо вызывать скорую и срочно госпитализироваться, чтобы снимали спазм уже в больничных стенах. На минуточку, тут же добавили — лежать в коридоре на кушетке. И да, сегодня дежурит 3-я скорая, повезут туда, не к нам. Всё переполнено. Я сделала свой выбор. Подруга метнулась в круглосуточную аптеку за лекарством, и я почти без сознания вколола сама себе впервые в жизни укол. Через час начало отпускать. Через два смогла дышать.
14.10 — утром снова стало подкатывать то состояние: пытаешься вдохнуть, и начинает схватывать бронхи. Опять укол. И в кровать. По-прежнему нет сил. Только лежать.
15.10–16.10 — продолжаем заниматься самолечением и никак по-другому: хочешь жить — умей вертеться (и колоть себя в пятую точку)! Я упускаю моменты, как мы еще раз вызвали терапевта, скорую, сколько их ждали, и через сколько дней они приехали, как наши друзья искали лекарства по разным аптекам, потому что они просто кончались в этих самых аптеках по ходу пьесы, как я стала спокойней спать с направлением на госпитализацию (которое выписала терапевт, придя к нам и увидев меня как раз в момент бронхоспазма — просто укол заканчивал действие, и, значит, надо было ставить следующий).
17.10 — на четвертый день приема дексаметазона меня наконец-то начинает отпускать — значит, достигается терапевтический эффект.
Мы выкарабкались. Долго, трудно, но выкарабкались. Хоть эта болезнь неприятная и продолжительная, и пока непонятно, что дальше и как с этим жить, я стараюсь находить во всём плюсы. Теперь у всех переболевших в нашей семье, я надеюсь, есть антитела. И да, я научилась наконец-то ставить уколы.
Берегите себя и своих близких!
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