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Онкологи вылечили 102-летнюю сибирячку от рака с помощью жидкого азота

К врачам женщину привезли родственники, которые заметили пятно у неё на лице

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Пенсионерка сейчас восстанавливается дома

Пенсионерка сейчас восстанавливается дома

В новосибирском онкодиспансере прооперировали 102-летнюю пациентку

В Новосибирском областном онкодиспансере врачи удалили опухоль с лица 102-летней сибирячки. Пятно на лице у женщины обнаружили родственники, которые отвезли её на обследование. Врачи установили, что у неё базалиома — одна из разновидностей рака кожи.

— Базалиома небольшая, не более 2 см, поэтому в данном случае для лечения мы использовали метод криодеструкции (с помощью жидкого азота). Этот метод лечения не требует госпитализации, не является болезненным, а реабилитация заключается лишь в обработках ранки хлоргексидином, — цитирует пресс-служба Новосибирского онкодиспансера хирурга-онколога Игоря Хадагаева.

Базалиома в редких случаях может давать метастазы, а также разрушать окружающие ткани, поэтому медлить с лечением не стали. Опухоль с лица женщины уже удалили и отпустили домой.

— В течение трех недель, учитывая преклонный возраст женщины, рана затянется, и на виске останется лишь небольшой рубец. Однако в дальнейшем следует внимательно наблюдать за родинками, пигментными пятнами, особенно новыми, так как с возрастом кожа становится все менее защищенной, и важно не пропустить возникновения подозрительных образований, — добавил Игорь Хадагаев.

Каждые две недели на НГС выходят полезные тексты в рубрике «Онколикбез», где мы рассказываем о разных видах рака, их диагностике, лечении.

На прошлой неделе стало известно, что в Новосибирской области частная компания заменит оборудование для лечения рака в Городской клинической больнице № 1 и Новосибирском областном онкологическом диспансере.

В конце августа министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт назвал основную площадку, где может появиться новый онкоцентр.

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опухольракНовосибирский областной онкодиспансербазалиома
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