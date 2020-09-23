Онкологи вылечили 102-летнюю сибирячку от рака с помощью жидкого азота

Базалиома в редких случаях может давать метастазы, а также разрушать окружающие ткани, поэтому медлить с лечением не стали. Опухоль с лица женщины уже удалили и отпустили домой.

— В течение трех недель, учитывая преклонный возраст женщины, рана затянется, и на виске останется лишь небольшой рубец. Однако в дальнейшем следует внимательно наблюдать за родинками, пигментными пятнами, особенно новыми, так как с возрастом кожа становится все менее защищенной, и важно не пропустить возникновения подозрительных образований, — добавил Игорь Хадагаев.

Каждые две недели на НГС выходят полезные тексты в рубрике «Онколикбез», где мы рассказываем о разных видах рака, их диагностике, лечении.

На прошлой неделе стало известно, что в Новосибирской области частная компания заменит оборудование для лечения рака в Городской клинической больнице № 1 и Новосибирском областном онкологическом диспансере.

В конце августа министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт назвал основную площадку, где может появиться новый онкоцентр.