«Врачи сказали, что мы чуть-чуть не успели»: кто и как в лесах, болотах и городских трущобах ищет пропавших людей

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Новосибирске существует с 2013 года Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Учения «ЛизаАлерт» в природной среде проходят дважды в год: весной и осенью. На этот раз организаторы выбрали для тренировки большой лесной массив в Первомайском районе. Впервые участникам учений рассказывали о конном поиске, а также продемонстрировали обновку — фургон «Соболь НН», подаренный отряду.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Новосибирске зародился 5 февраля 2013 года — спустя два года после трагических поисков Лизы Фомкиной в Орехово-Зуево и появления московского отряда. В Новосибирской области все тоже началось с пропажи ребенка — 13-летнего мальчика в Багане. Он не вернулся домой 25 января. Первые дни были упущены. Тем не менее, сибиряки самоорганизовались и принялись за дело. У этой истории не было счастливого финала. Тело ребенка нашли в канализационном люке в сентябре, по основной версии он заблудился и провалился в него по пути домой. С тех пор в Новосибирске есть свой поисковый отряд, который спас не одну жизнь.

Новичкам здесь рады

Новой информации для участников учений было очень много Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











С самого утра в субботу, 12 октября, на лесной поляне в Первомайском районе стартовали осенние полевые учения. Несмотря на сильное похолодание и сбивающий с ног ветер, на учения прибыли больше сотни человек. Помимо новосибирцев на учения приехали четыре волонтера из Алтайского края. Такой обмен в отрядах происходит регулярно.

Гостей на регистрации встречают с восьми утра. Каждый называет имя и фамилию, позывной (если есть), контактный номер.

— Мы всех записываем, считаем и в начале, и в конце. Также мы проверяем наличие страховки от клеща или прививки. Потому что сезон клещей еще не закончился, — пояснила регистратор.

Сами организаторы заехали еще накануне вечером, потому что работы очень много: нужно установить палатки, организовать полевую кухню, развешать для гостей в лесу указатели с информацией о том, как добраться на поляну.

Мария Полякова (Макита) — организатор учений. Сосредоточенная, уверенная, настоящий лидер. Сама она в отряд пришла три с половиной года назад.

— Долго следила за группой «ВКонтакте», делала репосты ориентировок, — рассказывает НГС свою историю вхождения в отряд Мария. — А потом настал тот момент, когда я решила, что тоже хочу попробовать. Пришла на новичковую лекцию. Новичкам здесь всегда рады. И после этого я сначала вступила в группу коротких прозвонов. Потом пришла работать на полевой кухне. Дальше я стала ходить в лес и поняла, что мне очень интересно так работать. Аттестовалась спустя год на старшего поисковой группы и на оперативного картографа, а чуть позднее стала инструктором направления «Картография и навигация», сейчас я руководитель направления «Обучение».

Макита самый востребованный человека на учениях, ни минуты покоя! Источник: Анна Пономарёва











А вне отряда она старший провизор в аптеке. Работу свою очень любит, без труда совмещая с волонтерской деятельностью. Семья тоже поддерживает, дочь, например, помогает печатать ориентировки.

— Мы стараемся каждый год проводить учения, — рассказывает она. — Весной, как правило, это двухдневные учения. Там и программа шире, и больше локаций, и погода, в принципе, тоже всегда нам благоволит. Осенние полевые учения проходят за один день.

Макита подчеркивает, что учения нужны не только новичкам. Даже старшие поисковых групп должны постоянно подтверждать и повышать квалификацию.

— А ребята, которые приехали в первый раз, и те, кто уже сходил на поиски, но у них совсем мало знаний и опыта, обучаются работе с оборудованием (как пользоваться радиостанцией, компасом). Еще им рассказывают про методики поисково-спасательных мероприятий: работа на отклик и на прочёс. Будет в любом случае полезно и интересно!

Новичков обучали основам картографии, ориентированию, использованию радиосвязи, методике лесных поисков и оказанию первой помощи Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Для учителя-дефектолога Дарьи Кахнович (позывной «Плакса») это первый поисковый сезон в отряде «ЛизаАлерт». Долгое время она наблюдала за деятельностью отряда в социальных сетях: читала посты, восхищалась людьми, которые оставляли все свои дела и в любое время суток ехали на помощь потерявшимся. И в 2024 году она решилась. Первый ее поиск был резонансным — искали потерявшегося подростка в Куйбышеве. Волнение новичка быстро осталось позади, когда она встретила поддержку соотрядников и поняла, что ее помощь в любом случае пригодится.

— Я очень эмоциональный человек, и когда ты отправляешься на свой поиск, и если ты находишь человека, внутри, конечно, тебя озаряет такое тепло, на глазах всегда слезы… И ты понимаешь, что ты успел, ты нашел! Этот человек вернется к своим родным и близким домой. Это тебя очень сильно мотивирует постоянно выезжать на поиски! — говорит Дарья.



Лучшее место, чтобы отметить свое 19-летие

Семья Кузьминых связала свою жизнь с отрядом Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Семья Кузьминых — супруги Марина и Евгений и их 19-летний сын Юрий — настоящая поисковая династия. Первым в отряд пришел Евгений.

— Меня друг привел в отряд, мы с ним вместе ездили на лекцию для новичков. А потом супруга заинтересовалась моим увлечением, — говорит Евгений. Через несколько месяцев он привел в отряд свою жену.

Сын видел, как родители увлечены волонтерством, поэтому в 18-летнем возрасте тоже вступил в отряд.

— Мне было 16 лет, когда папа начал активно показывать мне какие-то видео, связанные с «ЛизаАлерт», рассказывать про поиски. Это показалось мне довольно интересным делом. Мне исполнилось 18 лет, родители предложили пойти в отряд, и я пошел, — поделился Юрий.

На построении награждают отличившихся и поздравляют именинников Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Быть семьей поисковиков — значит быть ответственными по отношению к друг другу.

— У нас с родителями договоренность, что если я не взял трубку после второго звонка, то автоматически считаюсь без вести пропавшим, — смеется Юрий.

Кстати, свой 19-й день рождения он отмечает на учениях. На вопрос «почему?» юноша ответил:

— Почему бы нет, если ты занят чем-то интересным, что тебе нравится. Здесь много знакомых, с которыми приятно провести время. И сама эта деятельность… После нее ты приходишь домой с приятной усталостью.

На построении Юрия вызывают вперед и хором поздравляют. А какой-то шутник вместо «С днем рождения!» громко кричит «С Новым годом!».

И собаки, и лошади…

В 2024 году на учениях впервые рассказывают про конный поиск. Инструктор Василий (позывной Бармаглот) называет лошадей «ноги отряда».

— Еще лошади — это уши. У лошадей невероятный совершенно слух. Гораздо лучше, чем у кого бы то ни было из практически всех домашних животных. Это их основной орган предупреждения об опасности, и они слышат в разы лучше, чем человек. Они могут услышать тихий голос на десятки и сотни метров, — продолжил Бармаглот.

Выносливость лошади позволяет проводить длительные поиски на открытой местности, например, в поле. Но вот в лесу она мало эффективна. Поэтому лошадей на учениях нет — в финале этого долгого дня участникам предстоит найти нескольких людей именно в холодном осеннем лесу.

Ольга Бобкова, информационный координатор, гладит Кая Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Зато собака — отличный помощник при лесных поисках. Основной инструмент собаки — это нос. Собаки-поисковики делятся на три категории: следовая (как в фильмах по запаху с перчатки находит человека), поисково-спасательная (она отреагирует на любого лежачего или сидячего на земле человека) и собака, которая натренирована на поиск тел погибших.

На учения прибыл очаровательный Кай породы Бордер-колли редкого окраса мерль. Он считается поисково-спасательным псом. Хозяйка Кая, Нина Петухова, рассказала, что если бы не «ЛизаАлерт», то собаки у нее, может быть, никогда и не было.

— Это моя первая собака. Ему 2 года, это молодой кобель. А я сама пришла в отряд 3-4 года назад, была год статистом (человеком, выполняющего роль учебного пропавшего для собаки — пока собака идет по лесу и ищет его, он лежит неподвижно — Прим. редакции), поняла, что мне это очень нравится, специально под это дело взяла собаку. Потом еще полгода его выращивала, чтобы с ним можно было заниматься. И вот мы полтора года уже занимаемся. В этом году весной мы с ним тестировались, и Кай аттестовался, — хвалится сибирячка.

Кай рад оказаться в знакомой среде, и пообщаться, и принести пользу Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Во время беседы Кай постоянно подначивает поиграть с палкой, хватает ее, подкидывает, тыкается холодным мокрым носом в ладонь. Кажется, он совсем не настроен на работу.

— Одна из самых сложных вещей — это поверить собаке. Потому что бывает такое, что собака показывает, что нашла кого-то, а ты думаешь: «Да ну, не может быть! Это же рядом со штабом, мы сто раз там проверяли. Да никого там нет!». А оказывается, собака правду показывала, — говорит Нина.

Зов в лесу

Артем Петренко посвятил отряду пять лет Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Руководитель направления обучения старших поисковых групп Артем Петренко, позывной «Хохол», в отряде уже пять лет, для него это уже десятые учения. Его вдохновила заниматься поисковой деятельностью супруга.

— Все зло от женщин, — смеется Артем. — Моя жена следила за деятельностью отряда, читала соцсети, и однажды говорит: «Артем, поехали на поиск съездим». После этого, собственно, я понял, что «никто кроме нас». Аттестовался на старшего поисковой группы в Новосибирске, затем аттестовался в Москве. Был назначен здесь старшим курса подготовки. Потом отучился на инструктора. С этого для меня началась другая ступень. Если раньше я был добровольцем (хочу — приеду, хочу — не приеду), то сейчас это уже иная мера ответственности. За мной стоят люди, моя команда.

Артем много знает о таких методиках поиска в лесу, как работа на отклик и прочёс. В первом случае группа движется и через каждые 40 секунд зовет пропавшего, а потом замирает и слушает.

— Лучше всего закрыть глаза, тогда очень хорошо слышно. На самом деле в ночном лесу звук распространяется достаточно хорошо. В Москве на учениях у нас был рекорд — звук мелодии мобильного телефона был услышан с 800 метров, — делится опытом волонтер.

Но бывают в таком случае и ошибки. За отклик можно принять звуки леса: иногда мерещится голос или стук палкой по дереву.

Звук в лесу очень далеко распространяется Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Работу на прочёс часто показывают в фильмах про поиски пропавшего. Группа в 5-6 человек цепочкой медленно движется по лесу, осматривая каждый сантиметр земли.

— Квадрат 250 на 250 мы закрываем в 7-8 часов такой методикой. Ну, чтобы понимать, насколько быстро мы работаем и насколько тщательно мы смотрим. Потому что методика прочёса применяется не только для поиска людей, но и для поиска артефактов (вещей пропавшего), — продолжает наш собеседник.

Но на этих учениях Артем должен рассказать новичкам, что такое «молитва старшего» (к религии этот термин отношения не имеет) и продемонстрировать обновку — недавно подаренный отряду Российским футбольным союзом и букмекерской компанией автомобиль «Соболь-НН». Такие дорогие подарки отряду делают нечасто. Сейчас машину используют, чтобы погреться, перекусить. Беседуем мы с Артемом тоже в ней. Но вскоре здесь будут смонтированы точка радиосвязи, источник бесперебойного питания, генератор, столы… Получится полноценный передвижной штаб.

«Хохол» рассказывает про «молитву старшего» Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











А «молитвой старшего» называют разговор старшего со своей группой перед выходом на поиски. От этого разговора во многом зависит результат.

— Нужно выяснить, кто насколько экипирован (одежда должна быть яркой, удобной и по погоде, обувь с фиксацией голени), заряжен ли телефон, есть ли повербанк. Выяснить, кто умеет пользоваться рацией, компасом, навигатором. Потому что, если со старшим что-то случится, должен быть человек, который выведет группу из леса, — поясняет Артем.

Бессонные ночи

Информационный координатор Ольга Бобкова на связи с отрядом 24/7 Источник: Анна Пономарёва











Ольга Бобкова — информационный координатор. Она первая после оператора горячей линии (8-800…), кто узнает, что в Новосибирской области кто-то пропал. Именно она передает информацию группам прозвона, которые потом выясняют во всех больницах и моргах, не поступали ли похожие по приметам люди.

Ее работа не видна, но очень важна. Порой приходится не спать всю ночь, пока соотрядники прочесывают местность, ищут человека в лесу или в городе. Как продержаться всю ночь, учитывая, что утром на работу (Ольга работает мастером маникюра 6/1)?

— Очень часто помогает оживлённая переписка в чате поиска. А еще я пью много кофе и содержащих кофеин напитков. Иногда что-то смотрю, чтобы себя отвлечь. Если совсем очень сложно, то ставятся будильники через какое-то определенное время. Звук на максимуме, потому что с тобой держат связь. В случае, если человека нашли, то обязательно звонят информационному координатору, потому что нужно оповестить всех, что у нас «стоп» по поиску или «найден, жив». Мы обязательно всех оповещаем, нужно всех вернуть домой. Также оперативно связаться с родственниками, с полицией, вызвать скорую помощь в случае, если человеку нужна медицинская помощь и эвакуация, — рассказывает координатор.

Но на учениях в ее задачу входит подготовка исчерпывающей информации о пропавших для тренировочного поиска в лесу. С утра даже она не знает легенду, согласно которой будут действовать вечером участники отряда. Ее знает только Макита и сами будущие «пропавшие».

Случаи, которые запали в душу

«Инфинити» вспомнила самый веселый, самый грустный и самый загадочный случай из деятельности отряда Источник: Анна Пономарёва











Напоследок мы оставили истории с поисков, которые рассказала координатор отряда Наталья Кунгурцева (позывной «Инфинити»). Она подчеркивает, что исчезновение любого человека — это всегда эмоциональное потрясение заявителя, которое все участники отряда пропускают через себя. Тем не менее, бывают и курьезы.

— Мы искали дедушку, достаточно пожилого, в природной среде трое или четверо суток. Уже думали, что будет плохой исход… А дедушка вышел из леса сам, сел на электричку, приехал домой, отзвонился, сказал — «Я дома», а потом подарил нам свою книгу — он оказался поэтом, — поделилась девушка.

Самыми тяжелыми поисками Наталья называет такие, как поиск Лизы Фомкиной, когда не хватило всего каких-то нескольких часов:

— В этом году был поиск грибника, я его координировала. Это был лесной поиск, середина недели. Сбор я объявила на 2 часа ночи, понимая, что приедет немного народу. Приехало всего три двойки, то есть шесть человек. Мы закрыли поиск с результатом «НП» («найден, погиб»). Как потом сказали врачи, мы чуть-чуть не успели. Это, конечно, печальный момент, который может демотивировать молодых поисковиков. Опытные-то уже видели всякое.

Уходя в лес, поисковики понимают, что результат непредсказуем Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Некоторые случаи пропажи людей так и остаются загадкой для всего отряда, продолжает Наталья.

— В этом году, в апреле, мы искали молодого человека в Куйбышеве, который вышел и из гостей не дошел до дома 70 метров. Это был большой резонансный поиск с привлечением огромного числа местных жителей, полиции, Следственного комитета, уголовного розыска. Приезжали на помощь наши омские коллеги. Были отработаны все камеры, но о судьбе этого подростка мы ничего до сих пор не знаем. Поиск не увенчался никаким статусом. Это всегда самое печальное, особенно если это дети, — добавляет Анна.

Всех проголодавшихся и замерзших накормят и обогреют на полевой кухне Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Но сегодня никаких загадок и трагедий. Конечно, день учений для участников выдался сложным, а для организаторов еще сложнее. Финальным заданием был поиск «пропавших» в лесу людей. Их роли исполняли опытные участники отряда. Поисковики разбились на группы и вышли ровно в 19:00. Последняя группа вернулась в штаб к 00:00. Всех «пропавших» нашли за пять часов. К часу ночи почти все добровольцы были уже дома.