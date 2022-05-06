Сезон заблудившихся начинается в Новосибирске — как НГС искал людей с поисковиками на вертолетах
Более 100 человек приняли участие в учениях в этом году
С 1 по 3 мая в лесу под поселком Ташара Новосибирской области поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» провел для всех желающих учения по поиску людей. Новичков обучали основам картографии, ориентированию, использованию радиосвязи, методике лесных поисков и оказанию первой помощи. Из нового — в этом году впервые к тренировочным занятиям привлекли авиацию. Корреспондентам НГС удалось побывать на учениях, полетать на вертолете поисковиков и пообщаться с самими волонтерами.
«Условия почти что армейские»
По словам опытных волонтеров, с начала мая и до октября отряд ждет активный поисковый сезон — люди начинают проводить больше времени на природе и часто теряются. Так как лесные поиски имеют свою специфику, отряд «ЛизаАлерт» и проводит для волонтеров ежегодные учения в лесу. На этих учениях опытные волонтеры совершенствуют свои знания, а новички узнают азы.
— Условия у нас тут почти что армейские, но без порядка никуда. Организация в нашем деле максимально важна, — рассказывает НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских. — В первый день у нас было открытие, разбивали лагерь и организовывали табор. Затем в течение двух дней шло обучение от инструкторов и более опытных волонтеров, а потом учебный поиск, приближенный к реальному.
В этом году на условные сборы приехало 128 человек. Опытных от новичков можно было отличить по наличию позывного. Мамай из их числа — на самом деле его зовут Владимир.
— Я в отряде уже почти семь лет. Попал случайно. Лет 7 назад на Обском водохранилище пропали рыбаки зимой. Друг позвонил, спросил, не хочу ли я взять машину и поехать помочь с поисками. Я как-то подумал и согласился. В итоге мужиков нашли, а я решил, что хочу и дальше помогать искать людей. Ведь не найди мы их тогда, черт знает что с ними было бы, — вспоминает Мамай. — Сейчас люди всё так же пропадают, но мы уже поднаторели в поиске. Уже не ездим случайно, знаем, как искать правильно.
По словам Владимира, каждый поиск уникален и индивидуален. Но алгоритм в действии поисковиков при этом отлажен: поступает заявка, собирается информация, проводится обзвон больниц и других учреждений, а потом собирают волонтеров. Если это поиск в лесу, то организуют лагерь, все делятся на команды и небольшими группами по два-четыре человека выполняют поставленные координатором задачи.
«Мы начали притираться к авиации, а авиация к нам»
В этом году к уже привычным пунктам, вроде работы с компасом, картами и коптерами, добавился новый пункт — удалось привлечь авиацию. Это заслуга федеральной части отряда, которую на месте представил куратор по взаимодействию поискового отряда «ЛизаАлерт» с авиацией Елена Горячева (позывной Кипяток).
Кипяток в отряде с самых первых дней — с поисков Лизы Фомкиной, в честь которой назван сам отряд. Тогда Елена решила остаться в отряде, чтобы постараться не допускать случаев трагической, нелепой гибели. Начиная с волонтера, она доросла до федерального координатора по вопросам авиации.
— С тех первых поисков было понятно, что поисковый отряд нуждается в малой авиации. В первое время нас было слишком мало физически, а осматривать нужно большие площади, — делится Елена. — Тогда на одном из поисков мы связались с частной авиацией. Нам повезло, дали вертолет. И вот тогда мы начали притираться к авиации, а авиация к нам.
В итоге это выросло в отдельную структуру — вертолетный поисково-спасательный отряд «АНГЕЛ». Базируется он в Москве, но благодаря Елене появляется в регионах, как на этих учениях. Участникам объясняли, как нужно взаимодействовать с авиацией, как правильно садить пассажиров, а главное — в каких случаях она нужна.
— Малой авиации сейчас не так много. Нам поступает заявка, нужно определить, действительно ли в этом поиске нужна авиация, а дальше ищем варианты. Летом летать над лесом — практически бесполезное мероприятие, обычно мы просим смотреть поля, открытые пространства, так как потерявшийся может выйти туда. Сейчас мы стали проводить в регионах, где есть авиация, вот такого формата тренировки, потому что все-таки она может появиться на поиске, — объясняет Елена.
Поиск в лесу
Как рассказывает один из начинающих поисковиков Михаил, обучение проходит следующим образом: на базе есть несколько блоков, волонтеры делятся на небольшие группы, и каждая проходит мини-тренинг, в котором обучают определенному навыку. За день участники освоили работу с навигацией, рациями, компасом и другими приборами.
После обучения участников ждал тренировочный поиск, который, по словам организаторов, был максимально приближен к реальным условиям. Более опытные волонтеры уходили в лес и играли роль пропавшего, а новички, пользуясь полученными знаниями, пытались их отыскать. К счастью, учебные поиски прошли успешно.
Последние несколько лет учения проводят ежегодно весной с открытием сезона и осенью с его закрытием. Присоединиться к ним может любой желающий старше 18 лет. Для участия в учениях необходимо иметь страховку от клеща или прививку от клещевого энцефалита, а также лесную форму одежды: обувь — высокие сапоги или берцы, одежду по погоде, закрывающую участки тела от клещей. Также рекомендуется взять с собой минимум литр воды и провиант.
Прошлым летом руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске рассказала об антирекорде по заявкам за 8 лет работы. По словам волонтеров, в этом году активный сезон поисков начнется с наступлением тепла.