Сезон заблудившихся начинается в Новосибирске — как НГС искал людей с поисковиками на вертолетах

В этом году на условные сборы приехало 128 человек. Опытных от новичков можно было отличить по наличию позывного. Мамай из их числа — на самом деле его зовут Владимир.

— Я в отряде уже почти семь лет. Попал случайно. Лет 7 назад на Обском водохранилище пропали рыбаки зимой. Друг позвонил, спросил, не хочу ли я взять машину и поехать помочь с поисками. Я как-то подумал и согласился. В итоге мужиков нашли, а я решил, что хочу и дальше помогать искать людей. Ведь не найди мы их тогда, черт знает что с ними было бы, — вспоминает Мамай. — Сейчас люди всё так же пропадают, но мы уже поднаторели в поиске. Уже не ездим случайно, знаем, как искать правильно.

