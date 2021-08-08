Руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске рассказала об антирекорде по заявкам за 8 лет работы

Руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских сообщила об антирекорде по заявкам впервые за 8 лет работы — он был установлен в июле 2021 года.

— До этого за весь период работы отряда в Новосибирской области самое большое количество заявок было 117 в июле 2020 года. В июле 2021 года — абсолютный антирекорд — 138 заявок. Первый раз мы выехали на поиск в 2013 году. С каждым годом количество заявок растет: в прошлом — было больше 900 за год. В этом году, судя по всему, будет больше 1000, — пояснила Алеся Яблонских журналисту НГС.