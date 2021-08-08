Руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске рассказала об антирекорде по заявкам за 8 лет работы

У поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске антирекорд по заявкам в июле
Руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских сообщила об антирекорде по заявкам впервые за 8 лет работы — он был установлен в июле 2021 года.
— До этого за весь период работы отряда в Новосибирской области самое большое количество заявок было 117 в июле 2020 года. В июле 2021 года — абсолютный антирекорд — 138 заявок. Первый раз мы выехали на поиск в 2013 году. С каждым годом количество заявок растет: в прошлом — было больше 900 за год. В этом году, судя по всему, будет больше 1000, — пояснила Алеся Яблонских журналисту НГС.
Среди этих заявок большая часть была связана с поиском пожилых дезориентированных людей. При этом по регионам, отмечает она, в целом по стране нет всплеска заявок в июле.
Алеся Яблонских связывает такой рост с популяризацией отряда:
— К тому же мы заключаем соглашения с различными структурами: в этом году с Центром управления кризисными ситуациями МЧС по Новосибирску и области, от них напрямую получаем заявки о без вести пропавших людях в природной среде. Соглашение с МАСС есть. Это так или иначе количество заявок увеличивает.
Часто отряд находит людей, не только когда выезжает на поиски, но и, например, когда прозванивают людей и больницы.
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