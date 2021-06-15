В НСО 4-летний мальчик пропал во время прогулки по лесу — волонтеры объявили срочный сбор на поиски

Во вторник, 15 июня, в Барышевском районе НСО во время прогулки по лесу пропал 4-летний Коля Погодин. Волонтеры объявили сбор на его поиски.
— Ребенок находился на природе с родными. Ушел по дороге, был с собакой. Собаку на дороге нашли, а ребенка нет, — рассказала корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.
Также в поисковом отряде добавили, что ребенок потерялся в СНТ Ключи-4 в Барышевском сельсовете. Это место находится в районе 800 метров от горнолыжного комплекса «Ключи».
Приметы: рост 116 см, телосложение среднее, волосы короткие светло-русые, глаза карие.
Одежда: трико красного цвета, синяя футболка, синие кеды, белая бандана.
Особые приметы: шрам над правой бровью.
В поисковом отряде «Лиза Алерт» отметили, что для поисков мальчика нужны еще люди. К поиску можно присоединиться, написав в комментариях в группе «ЛизаАлерт Новосибирск» во «ВКонтакте» под постом. Там же можно найти себе экипаж (водителя) или самому предложить довезти поисковиков.
В конце мая, в Международный день пропавших детей, НГС вспомнил Костю Кривошеева и Салима Самойлова, которые исчезли в Новосибирской области. Мальчиков до сих пор не нашли. Близкие ни на минуту не прекращают их ждать, а поисковики не теряют надежду найти. Мы поговорили с теми, кто занимался их поисками.