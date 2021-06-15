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В НСО 4-летний мальчик пропал во время прогулки по лесу — волонтеры объявили срочный сбор на поиски

Волонтеры собираются на его поиски

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Волонтеры отметили, что у мальчика есть особая примета во внешности — шрам над правой бровью

Волонтеры отметили, что у мальчика есть особая примета во внешности — шрам над правой бровью

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Во вторник, 15 июня, в Барышевском районе НСО во время прогулки по лесу пропал 4-летний Коля Погодин. Волонтеры объявили сбор на его поиски.

— Ребенок находился на природе с родными. Ушел по дороге, был с собакой. Собаку на дороге нашли, а ребенка нет, — рассказала корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Также в поисковом отряде добавили, что ребенок потерялся в СНТ Ключи-4 в Барышевском сельсовете. Это место находится в районе 800 метров от горнолыжного комплекса «Ключи».

Приметы: рост 116 см, телосложение среднее, волосы короткие светло-русые, глаза карие.

Одежда: трико красного цвета, синяя футболка, синие кеды, белая бандана.

Особые приметы: шрам над правой бровью.

В поисковом отряде «Лиза Алерт» отметили, что для поисков мальчика нужны еще люди. К поиску можно присоединиться, написав в комментариях в группе «ЛизаАлерт Новосибирск» во «ВКонтакте» под постом. Там же можно найти себе экипаж (водителя) или самому предложить довезти поисковиков.

В конце мая, в Международный день пропавших детей, НГС вспомнил Костю Кривошеева и Салима Самойлова, которые исчезли в Новосибирской области. Мальчиков до сих пор не нашли. Близкие ни на минуту не прекращают их ждать, а поисковики не теряют надежду найти. Мы поговорили с теми, кто занимался их поисками.

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«Лиза Алерт»пропал ребенок
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