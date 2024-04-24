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Город Охранник решил, что стоит закрыть детскую площадку в 8 вечера. Дети вышли на митинг

Охранник решил, что стоит закрыть детскую площадку в 8 вечера. Дети вышли на митинг

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова сообщила, что с сотрудником уже идет разбирательство

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Инцидентом заинтересовались в мэрии

В Новосибисрке дети устроили митинг из-за закрытия раньше положенного времени детской площадки «Кораблик» в Северо-Чемском микрорайоне.

Как сообщила НГС вице-мэр Анна Терешкова, охранник, который следит за порядком по своему усмотрению сократил время работы площадки.

— К нам поступило обращение, что из-за несоблюдения графика работы площадки дети и их родители выразили свое недовольство. Сейчас идет разбирательство. Охранник самолично стал закрывать площадку раньше, — пояснила Анна Терешкова.

Информация о том, что детей не пускают на детскую площадку после 20:00 появилась с телеграм-канале «Новосибирск с огоньком». На опубликованном видео, толпа подростков хором кричат название площадки.

— На Чемском вечером закрывают детскую площадку «Кораблик» на замок, детей не пускают, хотя время не позднее 20:00. Дети устраивают митинги и пытаются перелезть через забор, — говорится в посте.

В Новосибирске на улице Гоголя, 45 вырубили деревья на территории детской площадки — это возмутило местных жителей. Как оказалось, новосибирцы сами оплатили снос.

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Детская площадка Митинг Дети
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