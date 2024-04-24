Охранник решил, что стоит закрыть детскую площадку в 8 вечера. Дети вышли на митинг

Инцидентом заинтересовались в мэрии Источник: Виктория Сибирь / 2ГИС











В Новосибисрке дети устроили митинг из-за закрытия раньше положенного времени детской площадки «Кораблик» в Северо-Чемском микрорайоне.

Как сообщила НГС вице-мэр Анна Терешкова, охранник, который следит за порядком по своему усмотрению сократил время работы площадки.



— К нам поступило обращение, что из-за несоблюдения графика работы площадки дети и их родители выразили свое недовольство. Сейчас идет разбирательство. Охранник самолично стал закрывать площадку раньше, — пояснила Анна Терешкова.

Источник: «Новосибирск с огоньком»

Информация о том, что детей не пускают на детскую площадку после 20:00 появилась с телеграм-канале «Новосибирск с огоньком». На опубликованном видео, толпа подростков хором кричат название площадки.



— На Чемском вечером закрывают детскую площадку «Кораблик» на замок, детей не пускают, хотя время не позднее 20:00. Дети устраивают митинги и пытаются перелезть через забор, — говорится в посте.

