«Не заходит»: новосибирцы не могут перейти в популярную соцсеть из-за сбоя

Корреспондент НГС также попытался зайти на свою страницу во «ВКонтакте» через компьютер, но не смог перейти на профиль. На странице соцсети появилось сообщение: «The page you are looking for is temporarily unavailable. Please try again later» (Страница, которую вы ищете, временно недоступна. Пожалуйста, повторите попытку позже). Недоступными также оказались другие профили и паблики в соцсети.



На сайте «Сбой.РФ» также сообщается о проблемах в работе соцсети.



— На основе обращений и отчетов посетителей, сегодня 22 ноября 2023 наблюдаются проблемы и сбой в работе у «ВКонтакте», — указано в сообщении.