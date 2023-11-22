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«Не заходит»: новосибирцы не могут перейти в популярную соцсеть из-за сбоя

Что говорят в пресс-службе компании

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Специалисты работают над восстановлением доступа

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Вечером 22 ноября новосибирские пользователи не могут зайти в социальную сеть «ВКонтакте». Проблемы в работе соцсети заметили на компьютерах.

— Не заходит, — сообщила одна из читательниц НГС.

В пресс-службе «ВКонтакте» прокомментировали ситуацию

В пресс-службе «ВКонтакте» прокомментировали ситуацию

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Корреспондент НГС также попытался зайти на свою страницу во «ВКонтакте» через компьютер, но не смог перейти на профиль. На странице соцсети появилось сообщение: «The page you are looking for is temporarily unavailable. Please try again later» (Страница, которую вы ищете, временно недоступна. Пожалуйста, повторите попытку позже). Недоступными также оказались другие профили и паблики в соцсети.

На сайте «Сбой.РФ» также сообщается о проблемах в работе соцсети.

— На основе обращений и отчетов посетителей, сегодня 22 ноября 2023 наблюдаются проблемы и сбой в работе у «ВКонтакте», — указано в сообщении.

НГС обратился в пресс-службу соцсети с просьбой прокомментировать ситуацию.

— Пользователи могут испытывать затруднения с загрузкой части сервисов. Мы работаем над восстановлением доступа в полном объёме. — сказали с компании.

Сбой в соцсети также заметили 18 марта. Об этом сообщили пользователи в Москве, Санк-Петербурге, Самаре, Омске, Челябинске.

СбойВКонтактеНовосибирск
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