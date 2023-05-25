«Чтобы с переводом потом не было проблем»: в новосибирской школе попросили заменить иностранную песню на выпускном

— Мы 24 мая репетировали. И к нам подошла директор и в мягкой форме попросила поменять музыку, потому что, цитата, что сейчас в стране происходит, какая обстановка, а вы тут под иностранную песню танцуете, а если вас снимут и на YouTube выложат, а потом в мэрию пойдут? Ну и попросила нас так как-то [поменять музыку], — рассказала журналисту одна из старшеклассниц.

