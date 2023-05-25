«Чтобы с переводом потом не было проблем»: в новосибирской школе попросили заменить иностранную песню на выпускном

В новосибирской школе № 137 с углубленным изучением иностранных языков выпускников 11-го класса попросили заменить иностранную музыку на выступлении во время последнего звонка.
— Мы 24 мая репетировали. И к нам подошла директор и в мягкой форме попросила поменять музыку, потому что, цитата, что сейчас в стране происходит, какая обстановка, а вы тут под иностранную песню танцуете, а если вас снимут и на YouTube выложат, а потом в мэрию пойдут? Ну и попросила нас так как-то [поменять музыку], — рассказала журналисту одна из старшеклассниц.
По словам выпускницы, это была композиция Uptown Funk Марка Ронсона, которую в итоге заменили на вальс.
Uptown Funk (UpTown Funk!) — популярная песня британского автора-исполнителя и продюсера Марка Ронсона и американского певца Бруно Марса, изданная в ноябре 2014 года. Сингл занимал первые места в западных музыкальных чартах, а в 2015 году получил премию «Грэмми» в категории «Лучшая запись года». Менее чем за год клип на эту песню набрал один миллиард просмотров на YouTube, а на май 2023 года его посмотрели уже около пяти миллиардов раз, что является девятым результатом всех видео на платформе.
Корреспондент НГС попросил прокомментировать ситуацию директора школы № 137 Ирину Петровскую. Женщина пояснила журналисту, что никакого предубеждения к иностранной музыке у нее нет, но она попросила заменить композицию на вальс, так как это школьная традиция.
— Я просто попросила, чтобы музыка была мелодичной и красивой. <…> У нас есть традиции, которые мы не нарушаем. Традиционно дети входят под школьный вальс. Какой — без разницы: какой найдут, такой и найдут. Но чтобы было понятно, что это российские выпускники заходят на торжественное мероприятие. <…> Ну, а во-вторых, музыка должна соответствовать какой-то тематике, чтобы с переводом потом не было проблем. Чтобы слова были соответствующие… Нет, я текст [Uptown Funk] не переводила. Я просто их (выпускников. — Прим. ред.) предупредила, чтобы там не было ничего такого, — пояснила Ирина Петровская.
24 мая НГС рассказывал, как в гимназии № 10 с углубленным английским языком родители учеников как минимум двадцати классов пригрозили забастовкой и выступили против нового директора, которая объявила о планируемом сокращении количества часов, выделенных на изучение английского языка.