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На 9 Мая в Новосибирске ограничат продажу алкоголя — смотрим на карте, где нельзя будет пить

Кафе и барам порекомендовали перейти на безалкогольные напитки

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Купить алкоголь на 9 Мая можно будет не везде

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В Новосибирске на 9 Мая ограничат продажу алкоголя в разных частых города, в районах парков и скверов. Постановление с таким решением появилось на сайте мэрии.

Магазинам розничной торговли и индивидуальным предпринимателям запретят продавать алкоголь в определенных зонах. Организациям торговли и общественного питания, которые расположены в запретной зоне, предложили продавать безалкогольные напитки, исключить продажу напитков в стеклянной таре и завершить работу летних веранд не позднее 23:00.

Границы участков, где будут действовать ограничения, показаны ниже.

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Также на 9 Мая сотрудники мэрии усилят контроль за соблюдением законодательства в сфере продажи алкоголя.

На прошлой неделе стала известна программа празднования Дня Победы в Новосибирске и области.

День Победы9 Мая
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