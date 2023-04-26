На 9 Мая в Новосибирске ограничат продажу алкоголя — смотрим на карте, где нельзя будет пить

В Новосибирске на 9 Мая ограничат продажу алкоголя в разных частых города, в районах парков и скверов. Постановление с таким решением появилось на сайте мэрии.
Магазинам розничной торговли и индивидуальным предпринимателям запретят продавать алкоголь в определенных зонах. Организациям торговли и общественного питания, которые расположены в запретной зоне, предложили продавать безалкогольные напитки, исключить продажу напитков в стеклянной таре и завершить работу летних веранд не позднее 23:00.
Границы участков, где будут действовать ограничения, показаны ниже.
Также на 9 Мая сотрудники мэрии усилят контроль за соблюдением законодательства в сфере продажи алкоголя.
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