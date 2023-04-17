В Новосибирске дом, в котором рухнул потолок, признали аварийным и решили снести

В Новосибирске дом на улице Калинина, 75 в Заельцовском районе признали аварийным. Постановление подписал мэр Анатолий Локоть.
По данным сервиса 2ГИС, здание построили в 1959 году. В марте 79-летняя ветеран труда Эва Рыбалко, которая там живет, заявила, что на потолке в ее квартире образовалась дыра. Оттуда начала течь вода, а трещины в квартире становились всё больше.
По словам женщины, потолок протекает уже 15 лет. Сибирячка обращалась в мэрию и прокуратуру. Летом от дома отказалась управляющая компания.
Мэрия Новосибирска в апреле признала дом на улице Калинина, 75 аварийным и подлежащим сносу.
— Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска осуществить расселение многоквартирного дома до 2034 года включительно, — говорится в постановлении, которое опубликовали в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска».
Из-за состояния этого дома проверку организовала прокуратура Заельцовского района, также делом заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.
Недавно НГС узнал, почему дом на улице Мира, 5, построенный в 1944 году, не признают аварийным. За последние два года от жильцов в мэрию поступило 19 обращений с просьбой признать здание непригодным для жилья.