С отступившим: как мы прожили 2022 год — обзор самых резонансных материалов

В этот раз традиционный обзор популярных текстов за 2022 год будет цвета хаки, так как большинство из них связаны с СВО и частичной мобилизацией. Поэтому мы разобрали год по месяцам и остановимся на каждом поподробнее, чтобы не упустить важные эпизоды, также ставшие частью нашей жизни. Ведь было и хорошее.
Январь
В январские праздники начались протесты в Казахстане, и это стало одной из самых читаемых и обсуждаемых тем первого месяца 2022 года. Мы спросили у новосибирских казахов о причинах протестов на родине и опасениях за земляков. Они рассказывали, что их родственники в Казахстане могут заходить в соцсети только через VPN: тогда всё это нам казалось таким далеким.
Больше всего просмотров набрала статья про 5 счастливых пар, которые всю жизнь вместе. Здесь можно посмотреть их фото в начале отношений и через несколько лет совместной жизни.
Февраль
За день до начала спецоперации, 23 февраля, самой читаемой стала статья «Настанет ли крах экономики? И как подскочат цены? Бизнесмен и экономисты — о последствиях признания ДНР и ЛНР».
От тяжелых тем — к легким и постоянным. Читатели готовились к сезону посадок, поэтому статья про лучшие сорта перцев и баклажанов попала в топ — больше 110 тысяч прочтений. Также в топе оказалась вышедшая 21 февраля публикация про светскую вечеринку — новоселье в стеклянном доме за 85 миллионов рублей.
Какая тема стала главной в феврале, мы знаем. Больше всего просмотров у хроники событий 24 февраля, на втором месте — монологи женщин, которые боятся за своих сыновей.
Март
В марте наша жизнь начала стремительно меняться, причем так быстро, что порой мы не успевали следить за всеми новостями. Утром еще была ИКЕА, а вечером — уже нет. Каким был последний день ИКЕА в Новосибирске — уже история.
В топе материалов — список «запрещенных» артистов. Организаторы не говорили напрямую, с чем связаны отмены концертов, но, по большому счету, всё очевидно.
В марте стали приходить сообщения о погибших российских военных. «"Он для меня живой стоит, улыбается": как Колывань оплакивала 22-летнего Даниила — разведчика, погибшего на Украине» — это был первый материал с похорон военнослужащего из Новосибирской области.
Страна и сибиряки не знают, чего теперь ждать от экономики, и начинают запасаться продуктами. И еще одна топовая тема марта — почему для переезда выбирают Казахстан, а не Грузию.
Апрель
Апрель — страна в шоке, и хочется хоть краем глаза заглянуть в будущее, поэтому в топ врывается таролог, которая нагадала то, что в итоге не случилось. Не знаешь, что делать, — иди в огород, место, где пока всё стабильно, так что календарь посадок капусты и муки выбора нужного сорта картошки — на вершине пирамиды интересов читателей.
Май
Май — сезон посадок, так что советы по посадке зелени, идеальные грядки для огурцов и правила выращивания клубники снова в топе. Кстати, все материалы про сад и огород вы найдете в нашей рубрике с говорящим названием «Семь кругов сада» — добро пожаловать.
В мае мы узнали, кто будет новым хозяином «Макдоналдса». В этом же месяце вышло одно из самых громких расследований НГС о том, кто живет в прокурорском поселке.
Июнь
В июне появились новые вопросы к будущему экономики, так как курс доллара опустился ниже 55 рублей. Новосибирцев начинают приглашать на службу по контракту с заплатой 450 тысяч рублей. Страна скорбит по солисту «Ласкового мая», кумиру поколения 90-х Юре Шатунову.
Июль
Июль: кажется, все устали от новостей про СВО, хочется почувствовать ту жизнь, которой жили раньше. Одна из самых читаемых и вдохновляющих историй месяца — про мальчика, который навсегда останется ребенком.
Август
В августе все узнали, что такое ЧВК «Вагнер» и как они набирают добровольцев для командировок в зону проведения спецоперации. Мы еще помним про ковид, поэтому людей волнуют симптомы «кентавра» — нового штамма вируса, который легко спутать с ОРВИ. Советуем почитать сказочную историю о том, как таксистка похудела на 150 килограммов. В новогодние праздники это будет весьма кстати, ведь многие планируют сесть на диету (скорее всего, когда эти праздники уже закончатся). В последний месяц лета на НГС вышла серия интересных интервью со звездами, приехавшими на Народную премию НГС.
Сентябрь
В сентябре наша жизнь снова перевернулась с ног на голову, самыми читаемыми стали темы, связанные с частичной мобилизацией и переездом в Казахстан. Тяжелую повестку скрасили красивые мамы, провожавшие своих детей в школу 1 сентября.
Октябрь
В октябре журналисты описывали истории мобилизованных, которых не должны были призвать. И давали инструкции о том, что делать, если вам прислали повестку. Город всколыхнула жуткая история двухлетнего мальчика, которого насиловал отчим, а государственные службы закрывали глаза на это.
Осень в этом году была теплая и солнечная, но все понимали, что зима не за горами, поэтому одна из самых популярных тем была о том, как правильно выбрать пуховик на зиму: сохраните в закладки, возможно, еще пригодится, тем более скоро начнутся распродажи.
Ноябрь
Самая читаемая статья ноября — о том, как мобилизованные сложили оружие и написали рапорт. Они отказались выполнять приказы, объяснив свое решение тем, что не было соответствующей подготовки. В лидерах статья про вернувшегося из Казахстана сибиряка. Спецоперационную повестку разбавил «Москвич» — столичный завод показал, какими будут его первые собственные модели автомобилей.
Декабрь
В декабре все разболелись, поэтому читателям пришлась кстати инструкция о том, как отличить грипп от других болезней всего по одному симптому. Как бы тяжело ни было, все ждали Нового года и хотелось новогоднего настроения.
Поэтому в топ попали итоги дегустации шампанского и возмущенная колонка сибирячки о том, как Оперный лишил детей Нового года, сделав неподъемными цены на балет «Щелкунчик». И конечно же, королевская тема этого года — гороскоп на 2023 год. Все мы хотим верить в лучшее, и пусть в новом году у каждого будет своя звезда, которая будет давать свет.