С отступившим: как мы прожили 2022 год — обзор самых резонансных материалов

Февраль

За день до начала спецоперации, 23 февраля, самой читаемой стала статья «Настанет ли крах экономики? И как подскочат цены? Бизнесмен и экономисты — о последствиях признания ДНР и ЛНР».



От тяжелых тем — к легким и постоянным. Читатели готовились к сезону посадок, поэтому статья про лучшие сорта перцев и баклажанов попала в топ — больше 110 тысяч прочтений. Также в топе оказалась вышедшая 21 февраля публикация про светскую вечеринку — новоселье в стеклянном доме за 85 миллионов рублей.

Какая тема стала главной в феврале, мы знаем. Больше всего просмотров у хроники событий 24 февраля, на втором месте — монологи женщин, которые боятся за своих сыновей.