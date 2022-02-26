«Где мой ребенок так задолжал государству?»: матери призывников — о том, что их дети могут попасть на Украину

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о военной операции в Донбассе. Финансовые рынки отреагировали на это сообщение обвалом рубля. Но экономические новости пока на втором месте для людей, у которых сыновья призывного возраста. Пока нет официальной информации о том, что на Украину отправляют срочников, но их родителям всё равно тревожно. Мы поговорили с мамами и руководством Комитета солдатских матерей России.
Ольга, сын с декабря служит в Ленинградской области
— У меня вообще паника. У меня такая тревога, сердце просто колотится. Я вчера вечером с ним созванивалась: «Что вы, как вы?» Он сказал: «Мама, в случае чего мы автоматически уходим на контракт на три года». То есть срочников могут отправить на контракт. Он мне так объяснил. Получается, все сразу мобилизуются.
Он четыре года в колледже учился. После
Сейчас короткими сообщениями пишет: «Нас слушают, нас читают — нельзя, я подписал секретку, не могу ничего лишнего сказать». С декабря автомат держал один раз на присяге. То есть человек даже просто не умеет владеть оружием.
Кристина. В июне прошлого года в ее профиле в Instagram появился пост с фотографиями ребенка. Это ее маленький сын, которому исполнилось 18. Под фотографиями подпись: «Ты научил нас быть родителями, а мы научили тебя жить»
— У меня сын в этом году заканчивает колледж и идет в армию. Сегодня меня волнует один вопрос: будут ли во всём этом задействованы срочники? Сын спокойно собрался в армию, мы тоже не против: все мальчишки там взрослеют и однозначно возвращаются более осознанными и самостоятельными. Но вот только не надо возвращать мне покалеченного ребенка! Я буду узнавать, грозит ли срочникам что-то. Если да, то сделаю всё, чтобы он вообще не пошел в армию. Для этого есть контрактники.
Наталья. Уверена, что сыну не помешает армия, но на войну могут отправлять только контрактников
— Это больная тема сейчас. Сыну 19 лет, бросил учебное заведение, не потянул. Предстоит армия. Здоровьем не блещет, но, скорее всего, возьмут. И, если отправят на Украину, очень страшно. Где мой ребенок так задолжал государству, что такой долг, возможно, отдавать придется? Пока, видно, данные из учебного заведения еще не поступили. Сын понимает, что армия впереди и если сейчас не получает образования, то для устройства на работу ему нужна армия. Но не осознает еще всего, хотя за политикой следит и сам мне рассказывает о ситуации на Украине. Мальчишка добрый, скромный. Не представляю, что со мной будет, если все-таки туда...
Оксана. Задает вопрос: зачем идти умирать по приказу чужих равнодушных дядек
— Развязали войну, вот пусть сами и воюют. Другим советую идти в суд и отстаивать свои права. У меня есть сын, которого могут отправить на войну. Убивать — не семечки щелкать. Нужно отстаивать свою точку зрения, подключать общественность. Однозначно собираться и обговаривать всем вместе, высказывать свое недовольство властям. Я уже просто не знаю, но нужно что-то делать. Иначе придет или гроб, или инвалид... Третьего не дано. Оттуда нормальным никто не вернется. Что вам другие матери пишут? Я очень волнуюсь.
Елена, работает преподавателем в группах с подростками, которые вот-вот войдут в призывной возраст. Мы с ней поговорили
— У меня еще нет детей. Но я преподаю в учебном заведении, где почти все студенты — мальчишки от 16 лет.
Я сегодня зашла к ним в аудиторию с контрольной работой по русскому языку и поняла, как всё это мелко. И какая подлость сегодня случилась... Я не хочу видеть, как эти мальчики — болтуны, шутники, лентяи, трудяги, тихони, словом, дети со светлыми лицами — приобретут суровые морщины между бровей, как изменится их легкий взгляд, как рот превратится в полоску сжатых страданием губ. Такая гадость. Мы должны научить их ценности жизни, обещать им будущее, говорить о том, что войну нельзя повторить... А на деле всё оказывается большим враньем. Причем не только для детей России. Как же это всё можно в XXI веке?
Анастасия. Поделилась, что не может поверить в происходящее и очень боится за брата
— У меня брат призывного возраста. Сейчас учится на первом курсе. Я не могу поверить в происходящее, и не дай бог это всё! Нет войне! Нет войне! Нет войне! Даже говорить много не хочется. Думаю, что, пока он учится, в это время не призывают к армии вроде. Но никто не знает, как повернется сейчас. Сложно формулировать мысли в таких страшных условиях, с такими событиями. Когда вообще никто не ожидал такого поворота в наше время.
Могут ли срочников отправить на спецоперацию?
Наши коллеги с MSK1.RU поговорили об этом с зампредседателя Комитета солдатских матерей России Андреем Курочкиным.
— Во-первых, на войну срочников не отправляют, и уж тем более не отправляют новобранцев. А во-вторых, они не имеют на это права. То, что некоторые части переводят в боевую готовность, — это нужно задавать вопросы командирам частей. Наверное, профилактика какая-то. Сейчас же не детский сад, а военная операция. И возможны какие угодно последствия. Военные реагируют на случаи потенциального нападения. Они же не должны сидеть и просто чего-то ждать. Они остерегаются каких-то последствий. Но нам еще приходит множество обращений, где на срочников оказывается давление, чтобы те переводились в контрактники. Да, эта проблема есть, хотя она даже не сегодняшнего дня, а последних лет. Она просто сейчас усилилась. Но срочников никто на войну не отправляет, — убежден общественник.
Доводы Курочкина подтвердил и военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев.
— Никаких призывов внеплановых и прочих не планируется. Речь не только о призывниках, но и о взрослых россиянах в запасе. Никаких указаний о дополнительном призыве не поступало и не поступит. У нас все плановом порядке, с 1 апреля — очередной призыв, как и положено. Бойцы отправятся служить в места постоянной дислокации воинских частей, — прокомментировал опасения матерей военный комиссар.
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