«Где мой ребенок так задолжал государству?»: матери призывников — о том, что их дети могут попасть на Украину

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о военной операции в Донбассе. Финансовые рынки отреагировали на это сообщение обвалом рубля. Но экономические новости пока на втором месте для людей, у которых сыновья призывного возраста. Пока нет официальной информации о том, что на Украину отправляют срочников, но их родителям всё равно тревожно. Мы поговорили с мамами и руководством Комитета солдатских матерей России.



Ольга, сын с декабря служит в Ленинградской области



— У меня вообще паника. У меня такая тревога, сердце просто колотится. Я вчера вечером с ним созванивалась: «Что вы, как вы?» Он сказал: «Мама, в случае чего мы автоматически уходим на контракт на три года». То есть срочников могут отправить на контракт. Он мне так объяснил. Получается, все сразу мобилизуются.

